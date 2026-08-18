O mamă a economist bani nouă ani pentru a construi casa visurilor sale. Construcția a fost ridicată dintr-un material unic

Vreme de nouă ani, o mamă din Costa Rica a economisit neîncetat bani, sperând că, într-o zi, va reuși să construiască o casă pentru ea și fiul ei. În cele din urmă, visul femeii s-a transformat în realitate într-un mod la care nu s-a așteptat inițial.

Cindy Mora Abarca este o mamă din Costa Rica care a economisit bani vreme de nouă ani, în speranța că va reuși să construiască o casă pentru ea și pentru fiul ei în vârstă de numai 6 ani, Fabrizio. Visul ei era să cumpere o mică parcelă de teren în Lámparas, un cartier din Alajuelita. În cele din urmă, ea a reușit să obțină terenul din apropiere de San Jose cu ajutorul unui împrumut, potrivit Times of India.

Cu toate acestea, după ce a făcut împrumutul, nu i-au mai rămas îndeajuns de mulți bani pentru a-și construi casa. În încercarea de a-și transforma visul în realitate, ea a contactat Habitat for Humanity Costa Rica. Cu ajutorul acestora, cazul lui Cindy a ajuns în atenția Procter&Gamble, a organizației locale Urbarium, cât și a grupului specializat în materiale reciclate, Ekojunto.

A economisit bani vreme de nouă ani

Cu ajutorul acestor organizații, visul mamei din Costa Rica s-a transformat în realitate. Pentru a-i construi o casă, partenerii au folosit blocuri interconectabile realizate, în mare parte, din deșeuri de plastic reciclat.

Astfel, construcția a început în aprilie 2018 și s-a încheiat pe 26 mai, în același an. Pentru a construi casa s-au folosit aproximativ șapte tone de plastic reciclat. După ce a fost finalizată, casa arată ca oricare alta și nimeni nici nu își poate da seama că a fost construită dintr-un material atât de neașteptat.

S-au folosit șapte tone de plastic reciclat

Pentru a construi casa, a fost nevoie de 800 de ore de muncă voluntară cumulate, iar proiectul este unul dintre primele exemple din Costa Rica în care plasticul reciclat este folosit pentru a ridica o locuință.

Și alte țări folosesc plasticul reciclat în scopuri surprinzătoare. De exemplu, în Nepal, acest material este folosit la construcția drumurilor. În orașul nepalez Pokhara, deja există o stradă netedă, neagră, construită din plastic reciclat.