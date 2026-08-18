 După 29 de ani, o scrisoare pierdută a fost găsită pe o plajă din Italia: „De mâine nu ne vom mai vedea niciodată”
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După 29 de ani, o scrisoare pierdută a fost găsită pe o plajă din Italia: „De mâine nu ne vom mai vedea niciodată”

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O descoperire emoționantă a fost făcută pe o plajă din insula Elba după aproape trei decenii. Este vorba despre o scrisoare emoționantă adresată unei persoane cunoscute doar după inițialele „MG”.

Scrisoarea a fost scrisă în 1997 / foto: Il Tirreno
Scrisoarea a fost scrisă în 1997 / foto: Il Tirreno

Scrisoarea vorbește despre despărțirea bruscă a două prietene din copilărie și este semnată de către o femeie pe nume „Rebecca”. Scrisoarea datează din anul 1997 și, potrivit Il Tirreno, a fost găsită pe o plajă din insula italiană Elba.

Foaia deja fusese îngălbenită de vreme și fusese scrisă pe data de 3 iulie 1997. O fetiță care se juca pe malul mării a descoperit accidental scrisoarea printre stâncile de pe plaja Seccheto. Imagini cu descoperirea au fost postate pe un grup de Facebook dedicat celor care vizitează insula și se speră ca cineva să recunoască scrisoarea veche de aproape trei decenii.

O scrisoare impresionantă a fost găsită în Italia

Cele două femei ar fi fost prietene vreme de 16 ani, după ce s-au cunoscut întâmplător pe malul mării.

„Bună, MG. De mâine nu ne vom mai vedea niciodată. Nu reușesc să-ți spun aceste câteva cuvinte față în față, așa că o voi face printr-o scrisoare. O simplă scrisoare, dintre acelea pe care aproape că le uiți în cutia poștală, dintre acelea care au un aer de altădată, dar care păstrează amintirea unei mii de emoții într-o simplă bucată de hârtie”, scrie Rebecca în scrisoare.

„Să fii mereu bună chiar și cu cel mai mare dușman al tău, pentru că bunătatea este întotdeauna pe primul loc. Îmi amintesc și acum când, fiind mici, ne-am întâlnit pe acel ziduleț, un simplu zid de pe faleza mării”, mai este menționat în textul misterios din 1997.

A fost scrisă în anul 1997

Din păcate, nu se știe dacă cele două femei s-au mai revăzut, după 1997. Mulți internauți încearcă acum să le identifice pe cele două femei.

„Toate acestea se termină de mâine. Vor rămâne ca cufărul nostru secret cu amintiri. Acum totul este doar un capitol vechi, închis. Sper ca într-o zi să te revăd, poate alături de viitoarea ta familie sau de copiii tăi.

A venit momentul să-mi iau rămas-bun: adio zilelor petrecute împreună, adio vechii croitorii de la capătul bulevardului, adio cinei din ajunul Crăciunului, adio zgomotului mării, adio. Îți mulțumesc pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. Adio, prietena mea!”, mai scrie Rebecca.

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