 În ce lună te-ai născut? Vezi dacă te numeri printre cei care închid un capitol de viață împortant în octombrie 2026
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În ce lună te-ai născut? Vezi dacă te numeri printre cei care închid un capitol de viață împortant în octombrie 2026

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Universul lucrează prin portaluri energetice complexe, iar luna octombrie 2026 marchează un punct de cotitură profund. În această perioadă, scrie parade.com, configurațiile planetare ne împing să renunțăm la bagajul emoțional care nu ne mai servește și să facem loc noilor intenții de viață. Sub influența aspectelor astrologice majore ale toamnei, energiile cosmice funcționează ca un catalizator pentru închiderea unor cicluri vechi de viață.

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Foto: magnific

Fiecare etapă cosmică aduce lecții de evoluție spirituală specifice, iar luna în care te-ai născut dezvăluie domeniul exact în care ești chemată să eliberezi atașamentele și să te aliniezi cu sinele tău autentic.

Ce capitol de viață se încheie pentru tine în funcție de luna nașterii

Ianuarie și februarie

Eliberarea din tiparele de control 

Pentru cei născuți la începutul anului, energiile din octombrie aduc sfârșitul unei etape dominate de perfecționism și suprasolicitare. Este momentul în care renunți să mai porți pe umeri așteptările celor din jur sau responsabilitățile care nu îți aparțin. Universul te susține să recapeți libertatea interioară și să reconfigurezi granițele personale.

Martie și aprilie

Închiderea vechilor răni emoționale 

Tranzitele toamnei activează casa vindecării interioare pentru cei născuți în lunile de primăvară. Un ciclu de nesiguranță și îndoială de sine ajunge la final. Printr-o muncă profundă cu copilul interior, reușești să te desprinzi de trecut și să pui punct unui capitol marcat de dependențe emoționale sau frica de respingere.

Mai și iunie

Claritate în relații și tăierea cordoanelor energetice

Dacă te-ai născut în mai sau iunie, octombrie aduce o evaluare radicală a legăturilor din viața ta. Obiceiurile toxice, promisiunile neonorate sau alianțele care ți-au secat energia își găsesc rezolvarea. Acest proces de detașare îți deschide calea către conexiuni sufletești autentice și bazate pe reciprocitate.

Iulie și august

Reevaluarea identității și renunțarea la orgoliu

Pentru nativii lunilor de vară, ciclul care se încheie vizează modul în care te prezinți în lume. Pui capăt unei perioade în care ai cutat validare externă sau ai rămas blocat în roluri sociale care nu mai reflectă cine ești cu adevărat. Energia cosmică te ghidează spre exprimarea sinelui divin, fără teama de a fi judecat.

Septembrie și octombrie

Alinierea misiunii de viață și echilibrul interior

Pentru cei care își serbează ziua de naștere la începutul toamnei, luna octombrie aduce o renaștere spirituală majoră. Se încheie o etapă lungă de ezitare și incertitudine profesională sau personală. Încheierea acestui ciclu îți oferă claritatea necesară pentru a păși pe calea alinierii cu adevăratul tău scop karmic.

Noiembrie și decembrie

Integrarea umbrei și eliberarea de frici

Nativii de la final de an traversează o perioadă de alchimie interioară. Capitolele legate de frica de schimbare, atașamentele materiale sau frica de necunoscut sunt definitiv dizolvate. Prin acceptarea propriei puteri interioare, finalizezi un proces dureros de transformare și intri într-o stare de pace profundă.

Cum să navighezi spiritual închiderea unui ciclu

Pășirea într-o nouă etapă necesită intenție și conștientizare; creează spațiu prin practici spirituale zilnice:

Ritual de eliberare

Scrie pe o hârtie tot ce simți că te blochează și folosește elementul foc pentru a arde simbolic vechile atașamente.

Meditație de ancorare și curățare a chakrelor

Lucrează cu respirația și vizualizează tăierea cordoanelor energetice nesănătoase.

Jurnal de integrare

Notează lecțiile pe care le-ai învățat în ultimii ani și mulțumește-i Universului pentru înțelepciunea acumulată.

Editor: Raluca Toma

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