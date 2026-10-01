 Tendințele garderobei de toamnă pentru un look franțuzesc impecabil
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Tendințele garderobei de toamnă pentru un look franțuzesc impecabil

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Franțuzoaicele sunt renumite pentru abilitatea de a arăta impecabil fără a cădea în capcana tendințelor trecătoare. Stilul parizian minimalist se bazează pe o selecție strictă de piese versatile, croieli curate și nuanțe neutre ușor de combinat.

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Foto: magnific

Croieli structurate și jachete clasice

Trenciul clasic rămâne piesa de rezistență pentru zilele ploioase de toamnă, scrie www.whowhatwear.com. Varianta în nuanțe de bej-cămilă sau măsliniu oferă un aer sofisticat oricărei ținute simple formată din blugi și un tricou alb.

Sacoul supradimensionat din lână sau stofa raiată adaugă o notă masculină extrem de șic. Purtat peste un pulover subțire sau o camășă din bumbac, sacoul definește silueta fără să strângă corpul.

Tricotaje fine și pulovere lejere

Puloverul din cașmir sau lână fină reprezintă o investiție pe termen lung în confortul zilnic. Culorile neutre precum crem, gri-perlat, bordo sau maro-ciocolatiu domină selecția de toamnă.

Cardiganul moale purtat direct pe piele sau încheiat peste un top simplu oferă acea lejeritate specifică stilului parizian. Texturile bogate adaugă profunzime vizuală întregului ansamblu.

Fuste fluide și blugi cu croială dreaptă

Blugii albaștri cu croială dreaptă și talie înaltă constituie baza oricărei garderobe de toamnă. Evitarea modelelor extrem de strâmte sau a rupturilor menține un aspect îngrijit și matur.

Fusta midi din satin sau pânză plisată aduce o notă feminină în combinație cu pulovere groase și botine din piele. Contrastul dintre materialele fluide și cele masive oferă un echilibru vizual excelent.

Încalțăminte confortabilă și accesorii discrete

Mocasinii din piele moale și botinele cu toc gros redefinesc mersul pe jos în oraș. Aceste opțiuni îmbină eleganța cu funcționalitatea, fiind potrivite pentru întreaga zi.

Geanta din piele structurată, de dimensiune medie, și cureaua subțire completează ținuta fără să încarce. O eșarfă din mătase sau lână adaugă acel detaliu final care transformă o ținută obișnuită într-una memorabilă.

Editor: Raluca Toma

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