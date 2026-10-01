 Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
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Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

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Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară, iar venirea pe lume a micuței Nina a adus și mai multă agitație, dar și bucurie în familia actriței. Alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, vedeta își crește cele cinci fetițe și, chiar dacă programul este unul extrem de încărcat, a revenit deja la muncă. Actrița a vorbit despre modul în care s-a schimbat viața familiei după nașterea mezinei și despre provocările pe care le întâmpină zi de zi.

Laura Cosoi are o familie numeroasă.
Laura Cosoi are o familie numeroasă. Foto: Arhiva Click!

Laura Cosoi recunoaște că, atunci când într-o familie apar copiii, echilibrul dintre viața de cuplu, responsabilitățile de părinte și carieră devine mai greu de păstrat. În cazul ei și al soțului său, atenția este împărțită între cele cinci fetițe și proiectele profesionale, iar actrița spune că, de multe ori, relația de cuplu este cea care ajunge pe ultimul loc.

„Asta, cuplul, acolo îmi dă cu virgulă. Cuplul suferă cel mai mult din toate astea. Cariera sigur că trebuie să meargă mai departe, copiii trebuie să fie organizați”, a spus Laura Cosoi la Știrile Antena Stars.

Cum este viața Laurei Cosoi alături de cinci copii

Cât despre Nina, mezina familiei, Laura Cosoi spune că micuța este în centrul atenției, însă are avantajul de a fi un copil liniștit și vesel. Actrița povestește că fetița plânge foarte rar și că s-a adaptat rapid vieții într-o familie numeroasă.

„Prioritară este Nina. Ea gravitează mai mult în jurul nostru. De când s-a născut este foarte veselă, plânge foarte rar, doar dacă are o problemă, dar e un copil foarte senin”, a povestit actrița.

Vedeta a revenit la muncă la scurt timp după naștere

Laura Cosoi a născut-o pe Nina pe 30 iulie 2026, iar revenirea la activitatea profesională nu a întârziat. La doar câteva săptămâni de la naștere, vedeta s-a întors la filmări și a povestit că, pentru o perioadă, a putut să își ia bebelușul cu ea la muncă.

„Deja de o lună m-am întors la muncă. Până astăzi am venit cu Nina la filmări, pentru că nu durează foarte mult perioada de filmare și putea să mă aștepte în cabină”, a explicat Laura Cosoi.

Laura Cosoi: „Sunt fericită, sunt și obosită”

Într-un alt interviu, Laura Cosoi a descris și cum arată, în prezent, o zi obișnuită din viața sa. Vedeta vorbește despre perioada intensă pe care o traversează, în care fericirea de a avea încă un copil se împletește cu oboseala și cu numeroasele responsabilități pe care le are.

Actrița spune că, deși familia este mai numeroasă și ritmul vieții s-a intensificat, încearcă să se bucure de momentele mici alături de Nina și să le păstreze în memorie, conștientă fiind că perioada în care copiii sunt mici trece foarte repede.

„Mă găsiți cu brațele pline și cu senzația că ziua trece înainte să apuc să mă uit la ceas. Sunt fericită, sunt și obosită, iar uneori toate acestea încap în aceeași oră. Nina a venit într-o casă în care se întâmplă deja foarte multe, dar, când o țin la piept, parcă se face puțină liniște. Mă surprind încercând să memorez lucruri foarte mici: cum adoarme, cum își ține mâinile, expresiile ei. Știu deja cât de repede se schimbă toate. Poate acesta este unul dintre darurile experienței: recunoști mai ușor momentele pe care, într-o zi, le vei dori înapoi”, a declarat Laura Cosoi pentru viva.ro

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