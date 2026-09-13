 „Ai fi împlinit 76 de ani…” Laura Cosoi, postare emoționantă pentru tatăl său, Marius Cosoi
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Foto„Ai fi împlinit 76 de ani…” Laura Cosoi, postare emoționantă pentru tatăl său, Marius Cosoi

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Laura Cosoi a transmis un mesaj emoționant în memoria tatălui său, Marius Cosoi, care astăzi ar fi împlinit 76 de ani. Din păcate, bărbatul s-a stins din viață în anul 2020, din cauza COVID-19, lăsând în urmă amintiri prețioase și un dor care nu s-a stins în sufletele celor dragi.

Laura Cosoi alături de tatăl ei.
Laura Cosoi alături de tatăl ei. Foto: Instagram

„Era să treacă ziua asta fără să îți spun că m-am gândit la tine. Ai fi împlinit 76 de ani… Au trecut șase ani de când nu ne-am mai văzut. Noi suntem bine. Avem o viață plină, cu lucruri peste ce ne-am fi imaginat”, începe mesajul actriței, publicat pe rețelele de socializare. 

Tatăl Laurei Cosoi ar fi aniversat 76 de ani 

Actrița a vorbit și despre asemănarea dintre soțul ei, Cosmin Curticăpean, și tatăl său, amintind de felul în care cei doi se implică în viața de familie. De asemenea, Laura Cosoi a făcut referire la venirea pe lume a mezinei familiei, Nina, și la asemănările pe care le observă între tatăl său și fiecare dintre fiicele sale.

„Cosmin îți seamănă. Are un fluier cu care gestionează casa, exact cum făceai și tu. Le-am povestit fetelor că îți plăcea cremșnitul. Iar în bucătărie avem fotografii cu noi, de pe vremea când eram toți, eram fericiți și credeam că totul va fi pentru totdeauna.

Acum șase săptămâni s-a născut Nina, a cincea ta nepoțică. Îmi amintește atât de tare de tine… De fapt, te văd în fiecare dintre fetițe. Le povestesc despre tine, despre copilăria mea și despre noi. La botezul Ninei am proiectat imagini de la petrecerile noastre. Erai acolo, cu noi. Ce aș mai fi dansat cu tine… Noi doi dansam mereu.”

„Unele dureri se așază, dar dorul nu trece niciodată”

Chiar dacă au trecut șase ani de la pierderea tatălui său, Laura Cosoi spune că dorul nu dispare. Actrița își amintește cu drag de copilăria alături de părinții săi și de momentele simple care au rămas întipărite în memoria ei.

„Ești cu noi. Simt. Știi că «Hotel California» nu mă mai face să plâng? Poate că așa este acest proces… Unele dureri se așază, dar dorul nu trece niciodată. Acum, având familia mea, înțeleg mai bine cât de frumos știați tu și mama să ne faceți să ne simțim iubite și speciale.

Îmi amintesc duminicile la biserică, înghețata de după, drumurile spre școală cu tramvaiul pe Copou, petrecerile, florile din jurul farfuriei sărbătoritului și casa plină de mâncare, bucurie și iubire. Lucruri simple, pe care voi știați să le faceți magice. Asta îmi doresc și eu pentru copiii noștri: să crească simțindu-se iubiți, protejați și fericiți. Să știe că acasă este iubire.”

Laura Cosoi: „Îți mulțumesc, tati, că m-ai crescut cu bucurie pentru viață”

Laura Cosoi a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat de la tatăl său și pe care încearcă, la rândul ei, să le transmită copiilor. Actrița mărturisește că se regăsește tot mai mult în părinții săi și păstrează cu recunoștință amintirea valorilor cu care a fost crescută.

„Sper că sunt o mamă bună. Cred că de la tine am învățat să iau lucrurile așa cum vin, să mă bucur de bine și să fiu recunoscătoare. Îți mulțumesc pentru ochii albaștri. Când mă privesc în oglindă, sunt toată tu. Deși mi se pare că încep să semăn din ce în ce mai tare și cu mama. În ultimele ei luni de viață, vorbea despre tine. Cred că v-ați iubit mult, dar poate nu întotdeauna în același fel și în același timp…

Îți amintești când îmi spuneai că sunt Miss? Îți mulțumesc, tati, că m-ai crescut cu bucurie pentru viață, recunoștință și iubire față de Dumnezeu. Mi-e dor de tine.”

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