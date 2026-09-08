 Laura Cosoi, imagini spectaculoase în costum de baie la doar o lună după ce a devenit mamă. Cum arată actrița
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Laura Cosoi, imagini spectaculoase în costum de baie la doar o lună după ce a devenit mamă. Cum arată actrița

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laura Cosoi traversează o perioadă specială în viața sa. La doar o lună după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, actrița și-a făcut bagajele și a plecat pentru câteva zile la mare, alături de familie.

Imagini cu Laura Cosoi în costum de baie, la o lună după ce a devenit mamă
Imagini cu Laura Cosoi în costum de baie, la o lună după ce a devenit mamă Foto: Instagram

La scurt timp după botezul micuței Nina, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din escapada de la malul mării, iar apariția sa în costum de baie nu a trecut neobservată. Laura Cosoi a ales să se bucure de câteva zile de relaxare la mare, la aproximativ o lună de când a adus pe lume cel de-al cincilea copil.

Actrița a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii realizate în timpul scurtei vacanțe. În imagini, Laura Cosoi apare într-un costum de baie întreg, de culoare neagră.

Plecarea la mare a avut loc după botezul fiicei sale, Nina. De când a devenit mamă pentru a cincea oară, actrița a împărtășit mai multe momente din viața sa de familie, iar cele mai recente imagini au fost surprinse chiar la malul mării.

Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru cele cinci fiice ale sale

După nașterea micuței Nina, Laura Cosoi a publicat și un mesaj special dedicat celor cinci fiice ale sale. Actrița a împărtășit mai multe imagini din viața familiei și a vorbit despre relația specială dintre surori și despre legătura care, spune ea, s-a format încă din prima clipă în care s-au întâlnit.

Laura Cosoi și-a amintit momentul în care surorile s-au văzut pentru prima dată, chiar la maternitate, considerând că acolo a început o relație care le va însoți întreaga viață.

Cam așa a început povestea lor, cu prima întâlnire la maternitate”, a transmis Laura Cosoi în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi este convinsă că cele cinci surori vor avea mereu o legătură specială și se vor sprijini una pe cealaltă pe parcursul vieții. Actrița a vorbit despre drumul pe care Rita, Vera, Lara, Aida și Nina îl vor parcurge împreună și despre relația care se va consolida odată cu trecerea anilor.

Și, de acum, vor fi împreună pe tot parcursul vieții, ținându-se de mână, crescând una lângă cealaltă, fiindu-și sprijin, bucurie și acasă”, a mai scris Laura Cosoi.

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
freytag1 jpeg
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea Fapt divers
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
Lacrimi și emoții la mormântul „Minunii Blonde“! Mărturisirea sfâșietoare a fiicei lui Ilie Balaci: „A plecat exact când era cel mai frumos!” www.fanatik.ro
image
Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă playtech.ro
image
Cât de gravă este accidentarea lui Baiaram. Sorin Cârțu, detalii de ultimă oră despre transferul la PAOK. ” E decizia lui” www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și... www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
caylee cowan festival venetia profimedia jpg
Caylee Cowan, transparentă la Festivalul de Film de la Veneția! Rochia cu pene a atras toate privirile Vedete internaționale
Narcis, dezvăluiri de la „Insula Iubirii”
#Exclusiv Click!
VideoNarcis, mărturisiri de la „Insula Iubirii”! De ce s-a întors pentru a doua oară și ce spune despre femeia pe care o caută: „O să te surprindă” Vedete românești
oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
astazi este ziua ta daniela nane 57041 jpg
VideoDaniela Nane a dezvăluit secretul siluetei sale. Ce face actrița pentru a se menține: „Asta funcționează la mine” Vedete românești
image png
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare” Vedete românești
banner farfuze png
#Exclusiv Click!
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice Vedete românești
Jo jpg
Jo trăiește din nou fiorii iubirii! Imagini tandre din vacanță alături de noul ei iubit Vedete românești
FotoJet (33) jpg
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?” Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net