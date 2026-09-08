Laura Cosoi, imagini spectaculoase în costum de baie la doar o lună după ce a devenit mamă. Cum arată actrița

Laura Cosoi traversează o perioadă specială în viața sa. La doar o lună după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, actrița și-a făcut bagajele și a plecat pentru câteva zile la mare, alături de familie.

Imagini cu Laura Cosoi în costum de baie, la o lună după ce a devenit mamă Foto: Instagram

La scurt timp după botezul micuței Nina, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din escapada de la malul mării, iar apariția sa în costum de baie nu a trecut neobservată. Laura Cosoi a ales să se bucure de câteva zile de relaxare la mare, la aproximativ o lună de când a adus pe lume cel de-al cincilea copil.

Actrița a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii realizate în timpul scurtei vacanțe. În imagini, Laura Cosoi apare într-un costum de baie întreg, de culoare neagră.

Plecarea la mare a avut loc după botezul fiicei sale, Nina. De când a devenit mamă pentru a cincea oară, actrița a împărtășit mai multe momente din viața sa de familie, iar cele mai recente imagini au fost surprinse chiar la malul mării.

Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru cele cinci fiice ale sale

După nașterea micuței Nina, Laura Cosoi a publicat și un mesaj special dedicat celor cinci fiice ale sale. Actrița a împărtășit mai multe imagini din viața familiei și a vorbit despre relația specială dintre surori și despre legătura care, spune ea, s-a format încă din prima clipă în care s-au întâlnit.

Laura Cosoi și-a amintit momentul în care surorile s-au văzut pentru prima dată, chiar la maternitate, considerând că acolo a început o relație care le va însoți întreaga viață.

„Cam așa a început povestea lor, cu prima întâlnire la maternitate”, a transmis Laura Cosoi în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi este convinsă că cele cinci surori vor avea mereu o legătură specială și se vor sprijini una pe cealaltă pe parcursul vieții. Actrița a vorbit despre drumul pe care Rita, Vera, Lara, Aida și Nina îl vor parcurge împreună și despre relația care se va consolida odată cu trecerea anilor.

„Și, de acum, vor fi împreună pe tot parcursul vieții, ținându-se de mână, crescând una lângă cealaltă, fiindu-și sprijin, bucurie și acasă”, a mai scris Laura Cosoi.