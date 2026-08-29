 Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare
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Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare

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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au parte de un weekend plin de emoții. Cei doi și-au creștinat cea de-a cincea fetiță, Nina, în cadrul unei ceremonii organizate în Maramureș, în aceeași biserică în care au fost botezate și celelalte patru fiice ale lor.

Cum s-a îmbrăcat Laura Cosoi la botezul fiicei
Cum s-a îmbrăcat Laura Cosoi la botezul fiicei Foto: arhiva Click!

Pentru ziua botezului, Laura Cosoi a optat pentru o rochie albă, lungă, cu mâneci largi, care i-a oferit un aer elegant și rafinat. Și Cosmin Curticăpean, dar și celelalte fetițe ale familiei au ales ținute albe pentru eveniment.

Întreaga familie a fost prezentă la biserică, iar momentul a fost unul cu atât mai emoționant pentru Laura, cu cât este pentru a cincea oară când retrăiește bucuria botezului unuia dintre copiii săi. Cu o zi înainte de eveniment, vedeta le-a transmis fanilor că abia așteaptă să-și primească invitații.

„În asteptarea celor dragi pentru botezul Ninei! Nu pot să cred că retrăiesc a cincea oară aceste emoții extraordinare…”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Familia a revenit în Maramureș pentru botezul micuței Nina, loc care a devenit deja unul special pentru Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi, zilele trecute.

Petrecere de trei zile pentru Nina

Imagini cu întreaga familie, în biserica din Maramureș
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Imagini cu întreaga familie, în biserica din Maramureș Foto: Instagram

Botezul a reunit familia și prietenii apropiați ai cuplului, inclusiv persoane care au venit din străinătate special pentru a fi alături de ei la acest moment important.

Petrecerea dedicată micuței Nina se întinde pe durata a trei zile și include mai multe tradiții specifice zonei. Printre invitații speciali se numără și Andrei Petreuș, fiul unuia dintre celebrii frați Petreuș.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mărturisit vedeta.

Laura Cosoi și soțul ei au pregătit și un meniu care combină gastronomia tradițională cu preparate internaționale. Vedeta a explicat că și-au dorit să păstreze specificul locului, dar să aducă și influențe culinare diferite.

„Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale.

Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a completat Laura Cosoi înainte de eveniment.

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