De ce a schimbat Cabral resortul în timpul vacanței cu copiii: „De-abia mai apucăm masa de seară”

Cabral se bucură din plin de vacanța petrecută alături de copii, iar zilele libere sunt pline de aventuri și distracție. Prezentatorul le-a povestit urmăritorilor cum decurg zilele petrecute alături de cei mici și a dezvăluit că familia a schimbat resortul în timpul concediului. Motivul este unul cât se poate de simplu: copiii aveau nevoie de și mai multă distracție.

De ce a schimbat Cabral resortul în timpul vacanței cu copiii Foto: Instagram

Cabral a publicat pe Instagram un videoclip și impresii din zilele petrecute alături de copii. Prezentatorul a mărturisit că vacanța decurge mai bine decât s-ar fi așteptat, însă familia a decis să schimbe resortul în care era cazată.

Motivul? Primul aquapark nu s-a dovedit suficient de mare pentru energia celor mici, astfel că au ajuns într-un loc cu și mai multe atracții.

„Zilele 3–5 cu pinguinii mici. Totul e bine. De fapt, mai bine decât bine. Am schimbat resortul. Pentru că, aparent, aquapark-ul de dinainte nu era suficient de mare. Acum avem unul și mai mare, cu tobogane din categoria «copiii se bucură, părintele își reevaluează alegerile în viață»”.

Odată ajunși la noul resort, distracția a continuat fără pauză. Cabral spune că cei mici au avut parte de zile pline, în care au profitat de toate activitățile disponibile.

„Ne-am împrietenit și cu un ursuleț de pluș, am mâncat de toate pentru toți, ne-am bălăcit, ne-am dat, ne-am aruncat, ne-am cățărat și ne-am jucat cam tot ce era de jucat”.

Ce spune Cabral despre serile din vacanță

Programul familiei este unul extrem de intens, iar copiii par să nu se lase deloc opriți din joacă.

„Programul e simplu… Dimineața pornim pinguinii. Seara, pe la 20:30, se opresc singuri”.

După o zi întreagă de joacă, cei mici ajung să adoarmă imediat. Cabral povestește, amuzat, că familia abia mai reușește să ajungă la masa de seară înainte ca micuții să adoarmă.

„Se adoarme LEMN. Atât de lemn încât de-abia mai apucăm masa de seară înainte să înceapă să li se închidă sistemele pe rând”.

Pentru Cabral, tocmai acest ritm este una dintre cele mai frumoase părți ale concediului. Timpul petrecut împreună și energia consumată prin joacă au transformat vacanța într-o experiență de care se bucură întreaga familie.

„Și cred că asta e partea mea preferată din vacanța asta: zile pline, copii rupți de joacă, mult râs și foarte puțin timp pierdut aiurea. Pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare e și el fericit. Doar că pinguinul mare nu înțelege o chestie… pe toboganele astea copiii n-au nimic, iar pe mine m-au bătut de mă doare tot trupușorul ăsta al meu!”.