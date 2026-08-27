 Adolescentul care a înjunghiat un bărbat în Galați este fotbalist. Ce reacție a avut familia copilului: „A spus că este normal”
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Adolescentul care a înjunghiat un bărbat în Galați este fotbalist. Ce reacție a avut familia copilului: „A spus că este normal”

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Un incident violent a avut loc într-un parc din Galați, unde un bărbat de 23 de ani a fost înjunghiat de un adolescent de 15 ani, după ce ar fi intervenit să apere un copil tachinat de un grup de tineri. Minorul ar fi un fotbalist, care acum se află în arest la domiciliu.

Detalii despre minorul care a înjughiat un bărbat
Detalii despre minorul care a înjughiat un bărbat Foto: arhivă

Noi detalii despre minorul care a înjunghiat de 7 ori un tânăr din Galați

Un bărbat de 23 de ani, aflat în parc alături de familia sa, a intervenit să apere un copil amenințat de un grup de adolescenți și a ajuns el însuși victimă. Tinerii agresori, cu vârste între 14 și 17 ani,  și-au vărsat furia asupra lui. În urma atacului, victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar un adolescent de 15 ani, fotbalist cu selecții la loturile naționale, a fost reținut.

Incidentul s-a petrecut puțin după ora 20:00, într-un parc din Galați, plin de copii și adolescenți. Camerele de supraveghere au surprins grupul de tineri agitați și strigătele martorilor. „Soțul meu a fost înjunghiat de niște băieți de 16–17 ani”, a declarat soția victimei.

Agresorii ar fi venit în grup pentru a se răzbuna pe un băiat care îi deranjase. Bărbatul de 23 de ani a încercat să intervină, dar a devenit ținta atacului. A fost lovit și înjunghiat de șapte ori de către fotbalistul de 15 ani, potrivit Observator News.

„Noi i-am luat apărarea, am zis: lasă-l în pace, de ce dai în el? Și de aici a pornit: «de ce vă băgați voi?». L-a împins pe soțul meu, el a căzut, iar apoi au început să dea cu pumnii și picioarele, toți cei zece indivizi. Unul dintre ei l-a înjunghiat”, a povestit Cristina Iurcu, soția victimei.

Bărbatul de 23 de ani a ajuns la spital cu un plămân perforat

Medicii au identificat cel puțin șapte plăgi înjunghiate, cea mai gravă în zona plămânilor. „Plăgi înjunghiate torace posterior, subscapular și occipital; pacientul este internat în secția de chirurgie pentru pneumotorax”, a precizat medicul Corina Popazu. Deși rănile sunt serioase, starea bărbatului este stabilă.

Adolescentul de 15 ani, considerat un fotbalist promițător, a fost reținut. Printre ceilalți suspecți se află fratele său geamăn și un minor aflat în grija statului. Unul dintre complici a fugit pe o alee, iar camerele de supraveghere l-au surprins intrând pe poarta unui centru DGASPC.

Familia agresorului a oferit o altă versiune a incidentului: „Au spus că este normal, că copilul lor s-a speriat, că soțul meu ar fi intrat pe teren…”, a declarat Cristina Iurcu.

„Acolo ține de familie, de anturaj. Sunt și eu șocat de ce s-a întâmplat. Pe partea sportivă nu avem ce să-i reproșăm. A avut și o selecție la Lotul Național…”, a spus Bogdan Balaban, antrenorul adolescentului reținut.

Ce spune legislația despre faptele penale comise de minori

În ceea ce privește faptele penale comise de minori, legislația românească stabilește clar răspunderea penală: copiii sub 14 ani nu răspund penal, cei între 14 și 16 ani răspund doar dacă se dovedește discernământul, iar minorii peste 16 ani răspund penal similar adulților, cu sancțiuni adaptate vârstei.

Discernământul este stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică, iar instanțele pot dispune măsuri educative, consiliere sau internarea în centre specializate.

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