 Și-a lovit soția cu mașina, pe trecerea de pietoni, după o ceartă. Bărbatul era băut
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Și-a lovit soția cu mașina, pe trecerea de pietoni, după o ceartă. Bărbatul era băut

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Un bărbat de 42 de ani din Galați este cercetat după ce și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina, chiar în timp ce femeia traversa strada pe trecerea de pietoni. Totul s-ar fi întâmplat după o ceartă între cei doi, iar individul se afla sub influența alcoolului.

Un bărbat și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni / foto: arhiva Click!
Un bărbat și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni / foto: arhiva Click!

După ce a lovit-o pe femeie, bărbatul nu s-ar fi oprit. Și-a continuat deplasarea și, la scurt timp, a intrat într-o mașină care era parcată.

Și-ar fi lovit soția intenționat

Potrivit anchetatorilor, cei doi soți s-ar fi certat înainte de incident. Ulterior, bărbatul s-ar fi urcat la volan și, în timp ce conducea, ar fi observat-o pe soția sa, în vârstă de 37 de ani, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi accelerat și ar fi lovit-o intenționat pe femeie. În urma impactului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

După ce și-a lovit soția, bărbatul și-ar fi continuat drumul, în ciuda incidentului. La scurt timp, deplasarea sa s-a încheiat după ce a intrat și într-un autoturism care era parcat.

Ulterior, acesta ar fi decis să se întoarcă la locul unde își lovise soția. Acolo au ajuns și polițiștii, care l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,57 la mie. Femeia a fost preluată de medici și transportată la spital pentru a primi îngrijirile necesare.

Bărbatul este acum cercetat penal pentru violență în familie și tentativă de omor. În plus, polițiștii au emis pe numele său un ordin de protecție provizoriu.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Accidentele cu pietoni, o problemă gravă pe șoselele din România

Cazul readuce în atenție și problema accidentelor în care sunt implicați pietonii. În primele șase luni din 2026, în România au fost înregistrate peste 1.600 de accidente rutiere grave, iar 91 dintre acestea au avut drept cauză neacordarea priorității pietonilor care traversau regulamentar.

În același timp, Poliția Română indică traversarea neregulamentară drept principala cauză a accidentelor rutiere grave. Specialiștii europeni atrag însă atenția și asupra vitezei, recomandând limitarea acesteia la 30 km/h în zonele urbane, unde sunt prezenți pietoni și alți participanți vulnerabili la trafic.

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