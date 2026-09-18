Și-a dat demisia din UK pentru un job pe vas de croazieră. Muncește 7 zile din 7: „Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată”. Ce salariu are

Sam Catling avea un loc de muncă obișnuit, la un supermarket. Însă, el a decis să facă o schimbare uriașă în viața sa și să înceapă un job care părea, la prima vedere, perfect. Acum în vârstă de 38 de ani, britanicul vorbește despre cum i s-a schimbat viața în urma acestei decizii pe care nu mulți oameni ar avea curajul să o facă.

Britanicul s-a angajat pe un vas de croazieră Foto: Sam Catling

Tânărul britanic lucra în supermarket complet banal atunci când a decis să-și dea demisia și să se angajeze ca animator pe un vas de croazieră. Chiar dacă mulți oameni se gândesc cum ar fi să lucreze pe un astfel de vas, Sam Catling a avut curajul de a-și transforma acest vis în realitate, potrivit Mirror.

Sam a făcut acest pas la o vârstă fragedă, de numai 18 ani și nu mai lucrase niciodată pe un vas de croazieră. El a scris și o carte intitulată „Seems Like Smooth Sailing”, în care vorbește despre cum este să petreci luni întregi pe mare.

S-a angajat pe vas la vârsta de 18 ani

Tânărul a decis să se angajeze pe un astfel de vas după ce bunicii lui s-au întors dintr-o croazieră și au vorbit despre animatorii de la bord și despre cum au reușit să se angajeze. Apoi, Sam a văzut un anunț într-o revistă și că se căutau oameni exact pentru acest post.

Sam a aplicat și, în scurt timp, a ajuns în Gibraltar, la bordul unei nave care era renovată. Tânărul a povestit că lucra toată săptămâna, iar una dintre sarcinile sale era să socializeze cu pasagerii, motiv pentru care a ajuns să consume alcool. Turele se terminau uneori la miezul nopții, a mai povestit Sam.

„Între diferitele activități pe care le organizam, coboram în cabină și trăgeam un pui de somn. Dacă aveam o cabină interioară, închideam ușa și era beznă totală, așa că era foarte ușor să dormi 30 de minute. Nu mai știai în ce moment al zilei te afli, pentru că nu mai vedeai deloc lumina soarelui”, a spus acesta, conform sursei citate.

Ce salariu primește britanicul

Cei la început de drum pot primi salarii de 1.000-1.500 de lire sterline pe lună, dar pot crește la 2.000-4.000 de lire sterline pe lună.

„Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată, nu ai facturi pentru încălzire, electricitate sau gaz și toate lucrurile acestea sunt acoperite. Este plăcut să nu trebuiască să-ți faci griji pentru ele. Dar apoi începi să cheltuiești bani când ajungi la țărm, de exemplu când ieși să mănânci, pentru că după câteva săptămâni la bord te-ai săturat de mâncarea de pe vas”, a mai povestit Sam.