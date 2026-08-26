 Cabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii”
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VideoCabral, primele imagini din vacanță alături de cei doi copii! „Să-și consume energia până rămân doar pe avarii”

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Cabral se bucură de câteva zile de vacanță alături de cei doi copii ai săi, pe care îi numește, în stilul său caracteristic, „pinguinii mici”. Prezentatorul a împărtășit cu urmăritorii săi primele impresii din escapada în trei și a povestit cum decurg zilele petrecute la resortul ales special pentru cei mici.

Cabral
Cabral Foto: Instagram

Vedeta a dezvăluit că a optat pentru o destinație care să le ofere copiilor cât mai multe activități. Resortul ales dispune de piscine mari, dar și de un aquapark, acesta fiind, potrivit lui Cabral, principala atracție pentru „pinguinii mici”.

Planul prezentatorului pare să funcționeze exact așa cum și-a dorit. Copiii își consumă energia prin joacă și activități, în timp ce el încearcă să țină pasul cu ritmul lor.

„Primele două zile de vacanță cu pinguinii mici. Am ales resortul ăsta special pentru ei: multe activități, piscine mari și, piesa de rezistență, un aquapark în care să-și consume energia până rămân doar pe avarii”, a transmis Cabral.

„Ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul”

Cabral a povestit că primele zile de vacanță sunt pline de apă, râsete și multă gălăgie. În același timp, prezentatorul spune că încearcă să țină pasul cu energia celor doi copii, care profită din plin de activitățile puse la dispoziție.

Pe lângă distracție, Cabral a precizat că familia reușește să găsească și variante de mâncare sănătoasă. După o zi întreagă de joacă și activități, serile sunt, însă, mult mai liniștite.

„Planul funcționează impecabil: ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul, mâncare sănătoasă găsim dacă o căutăm puțin, iar seara se doarme dumnezeiește”, a mai scris acesta.

Prezentatorul a rezumat atmosfera din vacanță prin câteva cuvinte: multă apă, mult râs, multă gălăgie și „zero probleme existențiale”.

Ce obiectiv și-au propus Cabral și cei doi copii

Pe lângă distracția de la piscine și din aquapark, Cabral și „pinguinii mici” au și un obiectiv comun pentru această vacanță. Prezentatorul a glumit pe seama bronzului și a spus că își dorește ca, la finalul escapadei, toți trei să se întoarcă acasă cu cel puțin două nuanțe mai închiși la culoare.

„Și, desigur, avem și un obiectiv comun, foarte serios: să ne întoarcem toți trei cu minimum două nuanțe mai închiși”, a scris Cabral.

Deocamdată, copiii se bucură din plin de vacanță și de toate activitățile pregătite pentru ei, iar prezentatorul spune, cu umor, că și el face față provocării.

„Deocamdată, pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare… surprinzător, rezistă”, a încheiat Cabral mesajul publicat pe rețelele sociale.

Cabral și Andreea au divorțat în luna mai

Prezentatorul TV și Andreea Ibaka au confirmat în luna mai că au decis să pună punct relației după 18 ani de mariaj. Cei doi au transmis un mesaj în care au negat că motivul separării ar fi fost un scandal sau o trădare, ci au ajuns să se îndepărteze unul de celălalt.

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate.”

Cabral și Andreea Ibaka au împreună doi copii: pe Namiko și Tiago.

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