 Cum a câștigat Irina Pavlenco primii ei bani? Care a fost cel mai mare compromis din carieră pe care l-a făcut solista de la Sweet Kiss?
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Cum a câștigat Irina Pavlenco primii ei bani? Care a fost cel mai mare compromis din carieră pe care l-a făcut solista de la Sweet Kiss?

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De cele mai multe ori succesul în lumea artistică vine la pachet cu o serie de compromisuri. Irina Pavlenco, solista trupei Sweet Kiss, și-a adus aminte de începuturile carierei sale. Ce a făcut artista pentru bani, când se zbătea să răzbată în show-biz?!

Irina Pavlenco și Daniela Gyorfi, la concert foto: Facebook
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Irina Pavlenco și Daniela Gyorfi, la concert foto: Facebook

Irina Pavlenco, de la trupa Sweet Kiss, se mândrește la acest moment cu 20 de ani carieră artistică în spate.

Irina Pavlenco: „A trebuit să plec de acasă de la 16 ani”

Blonda, care a făcut furori pe scenă în anii 2000 cu hit-uri precum „Alin, Alin”, își amintește însă că nu a fost deloc ușor să răzbată în lumea muzicală, la începuturi. 

Înainte să se lanseze cu trupa Sweet Kiss, artista a fost manechin pentru Cătălin Botezatu. A fost nevoită să facă multe compromisuri pentru a ajunge cunoscută, iar unul dintre acestea este strâns legat de familia ei. 

„Cred că unul dintre cele mai mari compromisuri a fost faptul că a trebuit să plec de acasă și să mă desprind de părinții mei la o vârstă destul de fragedă.

Succesul trupei Sweet Kiss m-a propulsat foarte repede în lumea showbizului, încă de la o vârstă tânără, în jurul vârstei de 20 de ani. Dintr-odată, viața mea s-a schimbat foarte mult, au apărut concertele, drumurile, evenimentele și toate responsabilitățile care vin odată cu o carieră în muzică.

De fapt, primii mei bani i-am câștigat chiar mai devreme, din cariera de manechin. Aveam doar 16 ani și am avut șansa să prezint pentru nume importante din moda românească, precum Cătălin Botezatu, Doina Levintza, Irina Schrotter și Romanița Iovan.

A fost o perioadă în care am fost nevoită să cresc foarte repede și să învăț să mă descurc singură. Privind acum în urmă, cred că acel compromis a venit la pachet cu foarte multe lecții de viață și cu independența pe care am dobândit-o încă de foarte tânără”, ne-a spus solista de la Sweet Kiss. 

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Foto: Facebook

Va cânta la Nibiru, chiar de ziua tatălui ei 

Irina Pavlenco a avut parte de o vară cât se poate de plină. Pe 22 august a avut concert la Recea - Brașov, iar week-end-ul acesta va ajunge pe scena de la Nibiru.

„Anul acesta am o bucurie foarte mare: voi cânta la marele festival Nibiru, pe 28 august, chiar de ziua de naștere a tatălui meu. Pentru mine, această coincidență are o însemnătate aparte și o simt ca pe un dar.

Cred că îngerul meu, mama mea, care mă veghează de sus, lucrează în continuare pentru mine împreună cu <<marele Boss>>, Dumnezeu. Sunt momente în care simți că anumite lucruri nu sunt întâmplătoare și că, undeva, cineva drag îți așază pașii exact acolo unde trebuie.

Mă simt tare binecuvântată pentru toate aceste lucruri și, mai ales, pentru faptul că pot trăi momente atât de frumoase alături de oamenii pe care îi iubesc”, a mai dezvăluit artista, pentru Click!

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