 Și-a atacat soția în somn! Alan Alda, din „M*A*S*H”, spune că acesta a fost primul simptom al Parkinson-ului
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Și-a atacat soția în somn! Alan Alda, din „M*A*S*H”, spune că acesta a fost primul simptom al Parkinson-ului

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Celebrul actor din serialul „M*A*S*H” a povestit cum un comportament neobișnuit din timpul somnului a fost primul semn al bolii Parkinson.

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Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat emisiunii „CBS Mornings”, Alan Alda a relatat un episod în care visa că era atacat. În vis, a luat un sac de cartofi și l-a aruncat spre agresor. În realitate, însă, actorul își aruncase perna către soția sa, Arlene, iar faptul că a acționat fizic în timpul unui vis este, de fapt, un simptom mai puțin cunoscut al unei tulburări de somn asociate frecvent cu această afecțiune neurologică, Parkinson-ul.

Alda a fost diagnosticat cu Parkinson în 2015, însă a ales să vorbească public despre boală abia trei ani mai târziu. La început, nu prezenta simptomele cunoscute ale bolii: nu avea tremor, ticuri sau probleme cu vocea.

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Foto: Profimedia

În schimb, prezenta ceea ce medicii numesc tulburare de comportament în somnul REM. În mod normal, în faza REM a somnului, organismul reduce semnificativ activitatea mușchilor, astfel încât oamenii să nu-și pună în practică visele. În cazul lui, această inhibare a fost perturbată, iar actorul poate vorbi, lovi, gesticula sau chiar sări din pat în timp ce visează.

Acest lucru nu provoacă Parkinson. Tulburarea este însă asociată cu un risc mai mare de a dezvolta, în timp, anumite boli neurodegenerative, inclusiv boala Parkinson. Pentru Alda, boala a devenit o provocare pe care încearcă să o gestioneze cu mult umor. Actorul spune că uneori simte că Parkinsonul îi controlează mișcările chiar și în activitățile obișnuite.

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Foto: Profimedia

„Sunt la computer, scriind un e-mail, iar «doctorul» Parkinson îmi mișcă mâna pe tot ecranul”, a glumit el, explicând că uneori îi este dificil să folosească mouse-ul și să funcționeze normal.

Umorul a devenit una dintre modalitățile sale de a face față bolii. Atunci când ceva îl frustrează, starul hollywoodian încearcă să găsească partea amuzantă. „Nu las Parkinsonul să mă definească. Boala nu sunt eu. Este doar un «hobby»”, a spus Alda, păstrând nota de umor care l-a ajutat să vorbească despre boală și despre schimbările pe care aceasta le-a adus în viața sa.

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