 Tom Cruise a devenit viral pe internet! Toată lumea a râs de actorul care a încercat să salveze o femeie
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Tom Cruise a devenit viral pe internet! Toată lumea a râs de actorul care a încercat să salveze o femeie

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Superstarul hollywoodian demonstrează încă o dată că nu are nevoie de cascadorii spectaculoase pentru a ajunge viral pe internet. Actorul a făcut un gest simplu, de bun simț, și s-a trezit luat în râs de toți!

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Foto: Profimedia

Grijuliu, Tom Cruise s-a oprit ca să verifice dacă o femeie care stătea singură într-un colț era bine sau pățise ceva. Doar că, în loc să aibă nevoie de ajutor, femeia era pur și simplu în pauza de la serviciu și stătea pe telefon, fără să-și dorească să atragă atenția asupra ei. Însă surpriză! Cel mai cunoscut actor de la Hollywood tocmai se întâmpla să treacă pe lângă ea și, preocupat de starea ei, s-a dus să vadă dac o poate ajuta cu ea.

Atunci a fost momentul în care femeia a izbucnit în hohote de râs, lucru pe care l-a făcut și vedeta imediat după ce și-a dat seama ce se întâmpla. Totul a fost surprins de camerele de vedere din locul de muncă al femeii și, la scurt timp, întreaga filmare a ajuns pe internet. Inutil să mai precizăm că video-ul a devenit viral și toată lumea râde copios la vederea imaginilor.

Ulterior, femeia a povestit că a fost atât de surprinsă de tot ce s-a întâmplat, încât, în primele secunde, abia a reușit să-i rostească numele actorului care i-a sărit în ajutor. Întâlnirea celor doi nu s-a terminat, însă, cu stânjeneala lor evidentă. Când actorul a trecut din nou pe lângă ea, femeia și-a revenit din uimire și a prins curaj să-i ceară o fotografie celebrului actor.

Imaginile au devenit rapid virale, iar internauții au reacționat la faptul că unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood s-a oprit pur și simplu pentru a verifica dacă o persoană necunoscută lui era bine sau pățise ceva.

Ironia situației nu a trecut neobservată. Tom Cruise este celebru pentru faptul că își pune personajele în situații-limită în filme și execută personal unele dintre cele mai spectaculoase cascadorii din cinematografie.

De această dată însă, „misiunea de salvare” a fost mult mai simplă: actorul a crezut că o femeie are nevoie de ajutor și s-a oprit să verifice. Iar faptul că totul s-a dovedit a fi doar o alarmă falsă a făcut momentul cu atât mai simpatic pentru public.

Dacă dorești să urmărești momentul în care Tom Cruise sare în ajutorul femeii, intră pe adresa - https://www.youtube.com/shorts/mVgCtTlN6aU.

foto - Profimedia

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