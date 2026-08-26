De ce refuză femeile să aibă o relație cu Tom Cruise. Fericirea în amor - misiune imposibilă pentru actor?

Este unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood, cu o carieră impresionantă și o avere uriașă, însă, cu toate astea, Tom Cruise nu reușește să fie fericit în dragoste. Ce-l împiedică?

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Potrivit unor surse apropiate actorului, starul din „Misiune: Imposibilă” se simte tot mai singur și își dorește o relație de durată, însă există două obstacole majore pentru femeile din jurul său. Ce le ține la distanță?

Cariera, mereu pe primul loc

Apropiații lui Cruise spun că actorul este complet dedicat filmelor sale. Programul încărcat, lunile petrecute pe platourile de filmare și obsesia pentru perfecțiune fac ca relațiile amoroase să treacă adesea în plan secund. „Totul se învârte în jurul realizării filmelor. Asta este marea lui pasiune și, de multe ori, interferează cu prieteniile și viața amoroasă”, a declarat o sursă pentru „Daily Mail”.

Scientologia, un subiect delicat

Un alt motiv invocat este legătura strânsă a actorului cu Biserica Scientologică. Sursele susțin că multe femei nu sunt dispuse să accepte această implicare sau nu împărtășesc aceleași convingeri religioase, ceea ce face dificilă construirea unei relații serioase. În plus, nu-și doresc expunerea mediatică, atunci când sunt cu un star de calibrul lui. Așadar, devine tot mai complicat pentru Tom să-și găsească perechea, atât timp cât femeile își mențin distanța de el.

Penélope Cruz, „marea iubire pierdută”

De-a lungul timpului, Tom Cruise a fost căsătorit cu Mimi Rogers, Nicole Kidman și Katie Holmes și a avut mai multe relații celebre. Totuși, apropiații spun că Penélope Cruz rămâne femeia pe care nu a uitat-o niciodată.

Cei doi s-au îndrăgostit după filmările la „Vanilla Sky”, iar actorul și-ar fi dorit să se căsătorească și să întemeieze o familie cu actrița spaniolă. Relația s-a încheiat, însă, din cauza presiunii uriașe a celebrității, iar despărțirea l-a afectat pe Tom extrem de mult.

Ce e dispus să facă pentru dragoste

În ciuda eșecurilor sentimentale din trecut, Tom Cruise nu și-a pierdut speranța. Prietenii lui spun că actorul își dorește să se recăsătorească și să construiască, o dată pentru totdeauna, o relație care să reziste.

În prezent, se pregătește pentru promovarea noului său film „Digger”, iar cei apropiați speră că, de această dată, nu va mai păși singur pe covorul roșu.

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