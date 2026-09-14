Rețetă pas cu pas. Palmieri cu ciocolată. Cum să-i prepari rapid?
Gustările de peste zi își dau energie să mergi mai departe. Acești palmieri cu ciocolată pot face parte din meniul zilnic și pot fi gustările perfecte din prima parte a zilei. Îi prepari în timp record la început de săptămână și te bucuri de gustul lor deosebit mai multe zile.
Ingrediente
800 g aluat foitaj
50 g zahăr pudră
100 g ciocolată cu lapte
125 g unt
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Mod de preparare
Pasul 1
Lași la decongelat aluatul foitaj, apoi îl desfaci și-l așezi pe masa de lucru acoperită în prealabil cu o foaie de copt presărată cu zahăr pudră. Tai ciocolata în bucăți și o așezi pe baie de aburi împreună cu untul la temperatura camerei. Amesteci ușor până când se topesc complet ambele ingrediente și obții un amestec omogen.
Pasul 2
Lași ciocolata topită la răcit. Așezi aluatul cu latura mai scurtă spre tine și întinzi ciocolata topită peste acesta. Ai grijă să acoperi întreaga suprafață a aluatului.
Pasul 3
Rulezi aluatul uns, cu grijă, aducând spre mijloc fiecare latură mai lungă până când se întâlnesc la mijloc.
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Pasul 4
Tai aluatul rulat în felii de circa doi centimetri grosime. Le treci într-o tavă tapetată pe care o introduci în cuptorul preîncălzit. După coacere, cât sunt calzi îi treci prin zahăr tos.
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