 Rețetă pas cu pas. Palmieri cu ciocolată. Cum să-i prepari rapid?
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Rețetă pas cu pas. Palmieri cu ciocolată. Cum să-i prepari rapid?

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Gustările de peste zi își dau energie să mergi mai departe. Acești palmieri cu ciocolată pot face parte din meniul zilnic și pot fi gustările perfecte din prima parte a zilei. Îi prepari în timp record la început de săptămână și te bucuri de gustul lor deosebit mai multe zile.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

800 g aluat foitaj

50 g zahăr pudră

100 g ciocolată cu lapte

125 g unt

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Mod de preparare

Pasul 1

Lași la decongelat aluatul foitaj, apoi îl desfaci și-l așezi pe masa de lucru acoperită în prealabil cu o foaie de copt presărată cu zahăr pudră. Tai ciocolata în bucăți și o așezi pe baie de aburi împreună cu untul la temperatura camerei. Amesteci ușor până când se topesc complet ambele ingrediente și obții un amestec omogen.

Pasul 2

Lași ciocolata topită la răcit. Așezi aluatul cu latura mai scurtă spre tine și întinzi ciocolata topită peste acesta. Ai grijă să acoperi întreaga suprafață a aluatului.

Pasul 3

Rulezi aluatul uns, cu grijă, aducând spre mijloc fiecare latură mai lungă până când se întâlnesc la mijloc.

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Pasul 4

Tai aluatul rulat în felii de circa doi centimetri grosime. Le treci într-o tavă tapetată pe care o introduci în cuptorul preîncălzit. După coacere, cât sunt calzi îi treci prin zahăr tos.

FOTO: Shutterstock

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