Viața de cuplu după venirea pe lume a copiilor se schimbă. Cum vă regăsiți ca parteneri intimi?

Nașterea unui copil aduce una dintre cele mai importante schimbări din viața unui cuplu. Bucuria de a deveni părinți vine la pachet cu nopți nedormite, responsabilități noi, mai puțin timp liber și schimbări fizice și emoționale. În acest nou ritm, relația dintre parteneri poate ajunge pe plan secund. Apropierea poate fi însă reconstruită, pas cu pas.

Foto: Magnific

Primele luni după naștere sunt solicitante pentru ambii părinți, iar pentru mamă perioada poate fi cu atât mai intensă. Recuperarea fizică, schimbările hormonale, alăptarea, lipsa somnului și grija permanentă pentru copil pot influența dorința de apropiere.

În același timp, partenerii pot ajunge să vorbească aproape exclusiv despre copil, program, cumpărături, mese, somn și responsabilități. Relația de cuplu are însă nevoie să rămână prezentă în această nouă formulă de familie.

Vorbiți despre ceea ce s-a schimbat

Comunicarea este unul dintre cele mai importante puncte de plecare. Fiecare partener poate avea propriile frustrări, temeri sau nevoi, iar acestea devin mai ușor de gestionat atunci când sunt exprimate direct.

Unul poate simți că face prea multe lucruri singur. Celălalt poate avea impresia că eforturile sale trec neobservate. În loc ca aceste nemulțumiri să se adune, este util să existe discuții sincere despre ceea ce se întâmplă.

Vorbiți despre oboseală, despre nevoia de ajutor, despre timpul petrecut împreună și despre felul în care fiecare percepe schimbarea relației. Ascultarea contează la fel de mult ca exprimarea propriilor nemulțumiri.

Faceți loc pentru timp în doi

După apariția copilului, timpul petrecut împreună poate deveni o raritate. Chiar și câteva zeci de minute pot avea însă valoare dacă sunt dedicate relației.

Puteți lua cina împreună după ce copilul adoarme, puteți ieși la o plimbare sau puteți urmări un film. Dacă aveți o persoană de încredere care poate sta cu cel mic, o ieșire în doi poate deveni o ocazie de a vă aminti cum era relația voastră înainte ca fiecare zi să fie organizată în jurul copilului.

Nu este nevoie ca aceste momente să fie spectaculoase. Important este să existe constant.

Rescrie povestea intimă începând cu gesturi mici

Viața intimă se poate schimba după naștere. Oboseala, recuperarea fizică, modificările hormonale, imaginea corporală și lipsa timpului personal pot influența dorința sexuală.

Pentru multe cupluri, apropierea fizică poate fi reluată treptat prin gesturi simple. O îmbrățișare, un sărut, o mângâiere sau câteva minute petrecute împreună fără telefoane pot contribui la reconstruirea intimității.

Este important ca ambii parteneri să discute despre ceea ce le este confortabil și să țină cont de ritmul celui care se recuperează după naștere. Orice disconfort fizic sau problemă persistentă trebuie discutată cu medicul.

Apropierea emoțională poate avea un rol important în revenirea vieții intime. Atunci când există siguranță, afecțiune și comunicare, presiunea scade, iar cuplul își poate regăsi treptat ritmul.

Împărțiți responsabilitățile

Oboseala poate afecta puternic relația. Atunci când unul dintre parteneri ajunge să simtă că trebuie să se ocupe singur de copil, casă și toate sarcinile zilnice, frustrarea se poate instala rapid.

Împărțirea responsabilităților poate reduce tensiunile și poate crea mai mult timp pentru odihnă și relație. Unul poate pregăti masa, celălalt poate face baia copilului. Treburile casei, cumpărăturile și activitățile legate de copil pot fi împărțite în funcție de programul și posibilitățile fiecăruia.

Uneori, cel mai romantic gest poate fi chiar preluarea unei responsabilități care îi permite partenerului să se odihnească.

Spuneți-vă mai des „mulțumesc”

În rutina de zi cu zi, eforturile celuilalt pot deveni ușor invizibile. Un „mulțumesc” spus la momentul potrivit poate avea însă un efect important asupra relației.

Apreciază lucrurile pe care le face partenerul pentru familie. Poate fi vorba despre pregătirea mesei, o noapte în care s-a ocupat de copil, cumpărături sau simplul fapt că a încercat să-ți ofere câteva minute de liniște.

Complimentele, mesajele afectuoase și micile surprize pot readuce treptat romantismul în relație.

Păstrați și partea de cuplu

Venirea copilului schimbă prioritățile, însă identitatea de parteneri nu dispare. Dincolo de rolurile de mamă și tată, există în continuare doi oameni care s-au ales unul pe celălalt și care au nevoie de timp împreună.

O conversație despre lucrurile care vă plac, o plimbare, o glumă pe care doar voi doi o înțelegeți sau un plan pentru viitor pot păstra vie această legătură.

Este util să aveți și subiecte care nu au legătură cu scutecele, mesele, programul copilului sau treburile casei.

Aveți răbdare cu schimbările

Relația de după nașterea unui copil nu va arăta identic cu cea de dinainte. Programul se schimbă, energia disponibilă este diferită, iar prioritățile se reorganizează.

Așteptările realiste pot ajuta cuplul să treacă mai ușor prin această perioadă. Unele zile vor fi mai apropiate, altele vor fi dominate de oboseală și responsabilități. Important este ca distanța dintre parteneri să nu devină permanentă.

Dacă apar conflicte repetate, lipsă de comunicare, resentimente sau o distanțare care pare imposibil de depășit, consilierea de cuplu poate fi o opțiune. Un specialist poate ajuta partenerii să înțeleagă problemele apărute și să găsească modalități mai bune de comunicare.

Editor: Raluca Toma