 Viața lui Charlie Chaplin bate orice scenariu. Sărăcie, scandaluri, exil și un final greu de imaginat
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Viața lui Charlie Chaplin bate orice scenariu. Sărăcie, scandaluri, exil și un final greu de imaginat

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Dincolo de figura comică, viața lui Chaplin a fost plină de contradicții: copilărie marcată de sărăcie, geniu autodidact, scandaluri publice și o creativitate care nu a încetat niciodată să provoace.

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Foto: 2005 Getty Images / Edward Gooch Collection

Puțini artiști au schimbat cinematograful și felul în care privim comedia așa cum a făcut-o Charlie Chaplin. Cu jobenul prăfuit, bastonul subțire și mersul săltat, el a transformat un personaj aparent ridicol, Vagabondul („The Tramp‟), într-un simbol universal.

Copilul sărac din Londra victoriană

Charles Spencer Chaplin s-a născut la 16 aprilie 1889, în cartierul londonez Walworth, într-o familie de artiști muzicieni. Părinții lui, cântăreți de varietăți, au avut o viață instabilă, iar copilăria lui Charlie a fost un lung șir de lipsuri. Tatăl a părăsit familia devreme, iar mama, cu probleme de sănătate mintală, a fost internată de mai multe ori. De la vârsta de șapte ani, Charlie a cunoscut azilurile pentru săraci și foametea. Această experiență l-a marcat definitiv: mai târziu, personajul vagabondului a fost oglinda acelor ani dificli, dar și dovada că spiritul poate supraviețui oricărei încercări.

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Foto: Topical Press Agency

Primele aplauze și drumul spre America

Chaplin a debutat ca artist de music-hall în trupa „Eight Lancashire Lads‟, dansând step pe scenele londoneze. La 19 ani, a semnat un contract cu trupa de pantomimă a lui Fred Karno, celebră pentru momentele comice. În 1910, a ajuns pentru prima dată în Statele Unite într-un turneu, iar acolo a fost remarcat de producătorii de film. În 1913, Mack Sennett, regele comediei de slapstick (comedie burlească), l-a invitat să joace la Keystone Studios. A fost începutul unei revoluții.

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Foto: Topical Press Agency

Nașterea Vagabondului

În 1914, într-un scurtmetraj filmat aproape pe fugă, Chaplin a apărut pentru prima dată cu costumul care avea să devină legendă: pantaloni prea largi, haină strâmtă, joben, baston și o mustață mică. A improvizat pe platou mersul legănat și grimasele ironice. Publicul a fost cucerit instantaneu. Vagabondul era amuzant, dar și profund uman: un sărac care, în ciuda ghinioanelor, păstra eleganța și demnitatea. Într-o epocă în care filmele erau scurte și simple, Chaplin a adus subtilitate, ritm și emoție.

În filmele The Kid (1921), City Lights (1931), Modern Times (1936) și The Great Dictator (1940), comedia a fost poarta de intrare spre teme serioase: sărăcia, inegalitatea socială, mașinizarea vieții moderne și pericolul totalitarismului.

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Foto: GettyImages

A râs de dictatori

În 1940, când multe țări încă ezitau să condamne ferm nazismul, Chaplin a lansat The Great Dictator, o satiră tăioasă la adresa lui Hitler. Filmul se încheie cu un discurs celebru despre libertate și umanitate, rostit de personajul frizerului evreu, care rămâne una dintre cele mai emoționante pledoarii cinematografice pentru demnitatea umană. Chaplin a spus mai târziu că, dacă ar fi știut ororile Holocaustului, nu ar fi îndrăznit să facă o comedie despre Hitler – dar tocmai acel film a dovedit puterea artei de a lovi răul cu umor și luciditate.

Scandaluri, exil și revenire

Viața personală a lui Chaplin a fost adesea la fel de intensă ca filmele sale. Căsătoriile cu femei mult mai tinere și procesele de paternitate au alimentat titlurile ziarelor. În anii ’40, opiniile sale de stânga și refuzul de a lua cetățenia americană l-au pus în colimatorul autorităților. În 1952, aflat în turneu european, a fost informat că nu mai are voie să reintre în Statele Unite. S-a stabilit în Elveția, unde a trăit până la sfârșitul vieții, continuând să lucreze la proiecte de film și muzică.

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Foto: Larry Ellis

Un artist complet

Puțină lume știe că Chaplin a compus muzica pentru majoritatea filmelor sale, inclusiv tema celebră Smile, devenită standard jazz. Nu avea studii muzicale, dar avea un auz extraordinar și o sensibilitate melodică rară. În 1972, după două decenii de exil, s-a întors în SUA pentru a primi un Oscar onorific. Publicul l-a aplaudat în picioare timp de 12 minute – cea mai lungă ovație din istoria premiilor.

Ultimii ani și lecția răbdării

Charlie Chaplin a murit la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Corsier-sur-Vevey, Elveția. Într-un episod care pare desprins dintr-un film, la scurt timp după înmormântare, sicriul i-a fost furat de doi hoți care sperau la o recompensă. A fost recuperat după câteva săptămâni, iar hoții arestați – încă o dovadă că viața lui Chaplin a avut mereu un aer de scenariu imprevizibil.

Editor: Raluca Toma

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