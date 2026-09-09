 Amintiri sfârșietoare. George Clooney vorbește despre moartea surorii lui: „Eram alături de ea când a plecat…”
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Amintiri sfârșietoare. George Clooney vorbește despre moartea surorii lui: „Eram alături de ea când a plecat…”

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George Clooney a vorbit cu o sinceritate tulburătoare despre ultimele momente din viața surorii sale, Adelia „Ada” Zeidler, care s-a stins din viață în luna decembrie, după o luptă cumplită cu cancerul.

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Foto: Profimedia

În cadrul unui masterclass susținut la Festivalul de Film de la Veneția, actorul și regizorul american a rememorat clipele petrecute lângă Ada în ultimele ei momente de viață. „A murit foarte repede, iar eu eram alături de ea când a plecat. Îi țineam mâna și am înțeles atunci cât de scurtă este, de fapt, viața...”, a mărturisit vădit emoționat Clooney.

Actorul a reflectat apoi, abătut, asupra trecerii timpului: „Parcă acum câteva minute eram doar doi copii care se țineau de mână. Timpul trece atât de repede… De aceea trebuie să căutăm, mai presus de orice, bucuria.”

Distins în acest an cu Leul de Aur pentru întreaga carieră, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, George Clooney a transformat momentul într-un omagiu adus surorii sale, pe care o descrisese anterior drept „eroina” sa. Deși Ada a ales să ducă o viață departe de lumina reflectoarelor, ea a fost văzută alături de celebrul său frate în 2014, la Veneția, cu ocazia nunții acestuia cu Amal Clooney. Apoi s-a retras din nou în conul ei de umbră.

George Clooney,
Foto: 2026 Getty Images

După cum era de așteptat, mărturisirea emoționantă actorului a impresionat publicul, amintind că, dincolo de succes și celebritate, cele mai prețioase lucruri pe lumea asta sunt legăturile de familie și amintirile pe care le avem despre cei dragi și pe care le putea purta cu noi pentru totdeauna.

foto - Profimedia

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