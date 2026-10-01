 De ce apare grăsimea inestetică pe spate și sub breteaua sutienului după vârsta de 30 de ani?
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De ce apare grăsimea inestetică pe spate și sub breteaua sutienului după vârsta de 30 de ani?

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Cutele inestetice care apar pe spate și în zona laterala a trunchiului creează un disconfort vizibil atunci când porți haine mulate sau rochii decoltate. Deși grăsimea corporală are rolul de a depozita energie și de a regla temperatura corpului, depozitele acumulate sub breteaua sutienului afectează postura și fermitatea pielii. Eliminarea acestor pliuri necesită o abordare constantă, deoarece abordările rapide sau dietele drastice nu oferă rezultate pe termen lung.

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Foto: magnific

De ce se adună grăsimea pe spate după vârsta de 30 de ani

Procesul de acumulare a grăsimii pe spate are loc treptat și devine mai accentuat odată cu trecerea anilor. Începând cu vârsta de 30 de ani, scăderea nivelului hormonului de creștere la adulți, fenomen cunoscut sub numele de somatopauză, îngreunează menținerea masei musculare. În lipsa stimulării fizice, țesutul muscular își pierde din volum, fiind înlocuit treptat de depozite de grăsime.

Pe lângă schimbările hormonale naturale, stilul de viață joacă un rol decisiv. Consumul excesiv de zahăr și sare favorizează inflamația în organism, iar sedentarismul și o postură incorectă slăbesc mușchii paravertebrali. În plus, afecțiuni medicale precum rezistența la insulină, diabetul, sindromul ovarelor polichistice sau nivelul ridicat de testosteron pot contribui la formarea acestor cute, motiv pentru care efectuarea unui set anual de analize de sânge este foarte importantă.

Exerciții pentru definirea și tonifierea spatelui

Antrenamentele direcționate întăresc structura musculară și oferă fermitate pielii din zona spatelui. Prima mișcare recomandată se execută din picioare, având genunchii ușor flexați și trunchiul aplecat în față la 45 de grade. Cu câte o greutate mică în fiecare mână, ridică brațele pe lateral în trei seturi a câte 10 repetări, menținând spatele drept.

Al doilea exercițiu folosește o bandă elastică ancorată deasupra capului. Prinde capetele benzii și trage spre piept, încordând mușchii omoplaților în trei seturi de câte 10 trageri. Pentru al treilea exercițiu, așază-te pe burtă cu mâinile la ceafă și ridică simultan pieptul și picioarele de pe sol, menținând poziția de arc timp de o secundă. Execută 30 de ridicări împărțite în trei serii pentru a lucra intens toată zona lombară și dorsală.

Schimbările din alimentație și deficitul caloric necesar

Mișcarea fizică trebuie susținută de o ajustare atentă a dietei zilnice. Pentru a reduce stratul de grăsime, organismul are nevoie de un deficit caloric controlat, bazat pe alimente bogate în nutrienți. Înlocuiește produsele ultraprocesate și produsele de patiserie cu legume proaspete, cereale integrale și surse slabe de proteină.

Aportul caloric zilnic pentru o femeie care dorește să reducă din greutate se situează, în general, între 1.500 și 1.800 de calorii, în funcție de înălțime și de nivelul de activitate fizică. Eliminarea excesului de sare reduce retenția de apă din țesuturi, ajutând pielea să se strângă mai repede peste musculatura tonifiată.

Editor: Raluca Toma

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