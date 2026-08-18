Studiu: Acest aliment ar putea ajuta la combaterea ficatului gras

Ficatul gras non-alcoolic apare atunci când excesul de grăsime se acumulează în celulele ficatului și tinde să afecteze persoanele care au un procent mare de grăsime corporală, diabet, colesterol ridicat sau valori crescute ale trigliceridelor.

Deși această afecțiune nu provoacă adesea simptome, este important să o monitorizezi, deoarece poate evolua spre o boală mai gravă, numită steatohepatită asociată disfuncției metabolice, care poate duce la ciroză sau insuficiență hepatică.

Ficatul gras non-alcoolic poate fi gestionat printr-o combinație de schimbări în stilul de viață și soluții oferite de medicina clasică. Foto: Shutterstock.

Specialiștii recomandă ca, dacă ai boala hepatică să faci schimbări în alimentație și în ceea ce privește activitatea fizică pentru a încetini sau chiar pentru a inversa evoluția bolii. Iar acum, cercetătorii au identificat un aliment care pare să fie deosebit de benefic: roșiile.

Ce aliment ar putea ajuta, conform studiilor?

În cadrul unui studiu publicat în revista Nutrients, cercetătorii au urmărit două grupuri de participanți cu ficat gras non-alcoolic. Unui grup i s-a cerut să consume zilnic o anumită cantitate de roșii crude și sos de roșii, aproximativ echivalentul unei roșii mari și al câtorva linguri de sos. Grupul de control a urmat, în aceeași perioadă, o alimentație fără roșii.

După șase săptămâni, cercetătorii au evaluat modificările apărute la nivelul sănătății ficatului participanților. Rezultatele au arătat că persoanele care au consumat roșii au înregistrat o reducere semnificativ mai mare a grăsimii hepatice comparativ cu cele care au evitat roșiile.

Dr. Nadege Gunn, medic gastroenterolog și director medical pentru hepatologie și medicina obezității la Iterative Health: „Ceea ce face această descoperire deosebit de interesantă este faptul că reducerea grăsimii hepatice s-a produs fără modificări semnificative ale greutății corporale sau ale compoziției corporale generale”.

„Acest lucru sugerează că beneficiul nu a fost pur și simplu rezultatul unui aport alimentar mai mic sau al scăderii în greutate, roșiile în sine par să fi avut un efect direct și favorabil asupra modului în care ficatul gestionează grăsimile.”

Așadar, ce înseamnă aceste rezultate pentru tine și pentru sănătatea ficatului tău? Iată cum interpretează specialiștii Dr. Nadege Gunn, medic gastroenterolog și director medical pentru hepatologie și medicina obezității la Iterative Health și Stacey Woodson, nutriționist-dietetician și fondatoarea The Earth-Centered Dietitian, concluziile studiului.

Roșiile sunt una dintre cele mai bogate surse alimentare de licopen, un nutrient cunoscut pentru efectele sale antioxidante și antiinflamatoare. De asemenea, conțin betacaroten, un alt compus vegetal care poate contribui la reducerea stresului oxidativ.

„Cercetările sugerează că licopenul poate acționa prin mai multe mecanisme complementare pentru a susține funcția ficatului: poate reduce producerea de grăsime nouă, poate ajuta organismul să descompună mai eficient grăsimea deja existentă și poate reduce cantitatea de grăsime preluată din sânge”, spune dr. Gunn.

„Combinația de roșii crude și preparate termic folosită în acest studiu a fost bine gândită, deoarece prin gătire licopenul devine mai ușor de absorbit de organism, în timp ce roșiile crude păstrează alți nutrienți sensibili la temperaturi ridicate, care se pot degrada în timpul preparării termice. Tocmai de aceea, o combinație de roșii crude și gătite ar putea oferi cele mai mari beneficii pentru sănătate.”

Ce poți face tu?

Rezultatele studiului reprezintă „o dovadă că alegerile mici, dar consecvente, contează”, spune Stacey Woodson, nutriționist-dietetician și fondatoarea The Earth-Centered Dietitian.

Totuși, este important să ții cont de faptul că roșiile nu sunt singurul aliment care poate contribui la sănătatea ficatului.

Printre celelalte alimente cu proprietăți antiinflamatoare se numără cele bogate în fibre, precum fructele și legumele de diferite culori, cerealele integrale, nucile și semințele.

În plus, reducerea consumului de zahăr poate avea un efect important, spune Woodson, care adaugă: „Alegerile consecvente de acest tip se acumulează în timp și pot contribui semnificativ la protejarea ficatului”.

Sursa: Yahoo.com