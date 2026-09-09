Salată de paste cu fasole. De ce este preparatul perfect pentru serile de septembrie?

Această rețetă de salată de paste cu fasole se prepară rapid, în numai 20 de minute. Acest detaliu o face ideală pentru cină, în serile de la început de septembrie, după începerea școlii copiilor sau reîntoarcerea la serviciu după concediu, când pur și simplu nu mai ai enegie și pentru preparate care te țin ore întregi în bucătărie.

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Ingrediente pentru trei porții

200 g paste scurte

1 ardei roșu

150 g fasole roșie fiartă

1 ceapă roșie

150 g porumb din conservă

60 g maioneză

pătrunjel

sare

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Mod de preparare

Fierbi pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi le scurgi.

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Le amesteci cu ardeiul feliat, ceapa roșie tăiată solzișori, porumbul scurs și pătrunjel tocat.

Adaugi maioneza și condimentezi cu sare după gust.

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