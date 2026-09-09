 Salată de paste cu fasole. De ce este preparatul perfect pentru serile de septembrie?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Salată de paste cu fasole. De ce este preparatul perfect pentru serile de septembrie?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Această rețetă de salată de paste cu fasole se prepară rapid, în numai 20 de minute. Acest detaliu o face ideală pentru cină, în serile de la început de septembrie, după începerea școlii copiilor sau reîntoarcerea la serviciu după concediu, când pur și simplu nu mai ai enegie și pentru preparate care te țin ore întregi în bucătărie.

image
Foto: Shutterstock

Ingrediente pentru trei porții

200 g paste scurte

1 ardei roșu

150 g fasole roșie fiartă

1 ceapă roșie

150 g porumb din conservă

60 g maioneză

pătrunjel

sare

Te-ar mai putea interesa: Salată de paste cu ton și legume – o masă rapidă, gustoasă și sățioasă

Mod de preparare

Fierbi pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi le scurgi.

Vezi și: Paste libaneze Mbakbaka

Le amesteci cu ardeiul feliat, ceapa roșie tăiată solzișori, porumbul scurs și pătrunjel tocat.

Adaugi maioneza și condimentezi cu sare după gust.

FOTO: Shutterstock

Ghid de cumpărături

Andreea Esca, dezvăluiri după aniversarea ei
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun” Vedete românești
Luciana Monteleone cancan jpg
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Scumpirea energiei la Hidroelectrica nu e doar despre Hidroelectrica. Ce urmează cu prețurile la curent adevarul.ro
image
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor adevarul.ro

Parteneri

image
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București” www.fanatik.ro
image
Locul din România unde oamenii stau peste 70 de minute pe drum pentru a ajunge la serviciu observatornews.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil" www.antena3.ro
image
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! as.ro
image
Cât a ajuns să coste un apartament nou în București. Tinerii găsesc tot mai greu o locuință pe care să și-o permită playtech.ro
image
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco” www.fanatik.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Harald, dus la cimitir cu un G-Klasse! Noul rege Haakon, împietrit de durere, nu este alături de soția sa, Regina okmagazine.ro
image
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă okmagazine.ro
image
#Istorie Modernă Universală
Decapitarea regelui Ludovic al XVI-lea. Cum a devenit ghilotina un simbol al Revoluției Franceze historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
Phoebe Bridgers Profimedia jpg
Imagini șocante la Festivalul de Film de la Veneția. O cântăreață promovează frumusețea naturală pe covorul roșu Pentru Femei
job526 aum 15 jpg
Noroc pe tot parcursul lunii pentru 3 nativi din zodiacul chinezesc Pentru Femei
actrița Salma Hayek foto Instagram jpg
La 60 de ani, Salma Hayek și-a șocat fanii cu imaginile nud! „Sunt recunoscătoare pentru…” Pentru Femei
kids teenager playing video games living room jpg
Ce se întâmplă în creierul copiilor care se joacă mult pe calculator. Semnal de alarmă pentru părinți Dezvoltare personală
woman choosing book from shelf home jpg
Ai doar 15 minute să faci curat? Iată câteva metode rapide să ordonezi și să cureți lucrurile prin casă! Casa și grădină
Cheesecake cu ciocolata Sursa foto shutterstock 2147982125 jpg
Desert festiv. Cheesecake cu ciocolată perfect pentru onomastici Pentru Femei
Pamela Anderson foto Profimedia jpg
Cea mai proastă veste – momentul în care Pamela Anderson a aflat că mai avea doar 10 ani de trăit! Pentru Femei
beautiful japanese forest scene jpg
Locurile bântuite din România unde te trec fiorii și legendele înfricoșătoare pe care localnicii le știu de generații Dezvoltare personală
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net