Ai doar 15 minute să faci curat? Iată câteva metode rapide să ordonezi și să cureți lucrurile prin casă!

Menținerea unei locuințe curate devine simplă prin aplicarea unor rutine scurte, concentrate pe zonele principale ale spațiului de locuit. Sesiunile de zece sau cincisprezece minute elimină acumularea murdăriei și previn necesitatea unor zile întregi dedicate treburilor casnice.

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Igienizează rapid bucătăria

Murdăria din bucătărie se acumulează cel mai repede, dar intervenția zilnică previne petele persistente. Ștergerea blatului de lucru și a plitei imediat după gătit elimină grăsimea înainte de fixare.

Vesela murdară se încarcă direct în mașina de spălat vase, iar chiuveta se clătește cu apă caldă și puțin detergent. O măturare rapidă a podelei la finalul zilei menține spațiul impecabil fără un efort considerabil.

Schimbă mirosurile în baie

Un pulverizator cu soluție universală păstrat la îndemână accelerează curățarea suprafețelor din baie. Pulverizarea rapidă a chiuvetei și a bateriei, urmată de ștergerea cu o lavetă din microfibră, îndepărtează urmele de pastă de dinți și săpun în câteva secunde.

Vasul de toaletă necesită aplicarea unui dezinfectant și periere rapidă o dată la două zile. O lavetă umedă trecută peste oglindă redă strălucirea instant, oferind băii un aspect îngrijit.

Organizează și aerisește în dormitor

Regula principală pentru un dormitor ordonat este aranjarea patului imediat după trezire. Această acțiune simplă schimbă complet aspectul întregii camere și oferă un sentiment de control.

Hainele purtate se așază direct în coșul de rufe sau se pun înapoi pe umerașe, evitând crearea grămezilor pe scaune. Aerisirea camerei timp de zece minute în timp ce pregătești cafeaua împrospătează aerul și elimină umezeala acumulată peste noapte.

Pune în ordine lucrurile în living

În sufragerie, atenția se îndreaptă spre suprafețele plane precum măsuța de cafea și comoda TV. Strângerea obiectelor împrăștiate, a căniilor sau a telecomenzilor durează mai puțin de cinci minute.

Pernele de pe canapea se scutură și se așază la loc, iar păturile se împăturesc. O trecere rapidă cu aspiratorul pe zonele principale de mers menține covorul curat între sesiunile mari de curățenie.

Editor: Raluca Toma