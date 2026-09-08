 Ai doar 15 minute să faci curat? Iată câteva metode rapide să ordonezi și să cureți lucrurile prin casă!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Ai doar 15 minute să faci curat? Iată câteva metode rapide să ordonezi și să cureți lucrurile prin casă!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Menținerea unei locuințe curate devine simplă prin aplicarea unor rutine scurte, concentrate pe zonele principale ale spațiului de locuit. Sesiunile de zece sau cincisprezece minute elimină acumularea murdăriei și previn necesitatea unor zile întregi dedicate treburilor casnice.

image
Foto: Magnific

Igienizează rapid bucătăria

Murdăria din bucătărie se acumulează cel mai repede, dar intervenția zilnică previne petele persistente. Ștergerea blatului de lucru și a plitei imediat după gătit elimină grăsimea înainte de fixare.

Vesela murdară se încarcă direct în mașina de spălat vase, iar chiuveta se clătește cu apă caldă și puțin detergent. O măturare rapidă a podelei la finalul zilei menține spațiul impecabil fără un efort considerabil.

Schimbă mirosurile în baie 

Un pulverizator cu soluție universală păstrat la îndemână accelerează curățarea suprafețelor din baie. Pulverizarea rapidă a chiuvetei și a bateriei, urmată de ștergerea cu o lavetă din microfibră, îndepărtează urmele de pastă de dinți și săpun în câteva secunde.

Vasul de toaletă necesită aplicarea unui dezinfectant și periere rapidă o dată la două zile. O lavetă umedă trecută peste oglindă redă strălucirea instant, oferind băii un aspect îngrijit.

Organizează și aerisește în dormitor 

Regula principală pentru un dormitor ordonat este aranjarea patului imediat după trezire. Această acțiune simplă schimbă complet aspectul întregii camere și oferă un sentiment de control.

Hainele purtate se așază direct în coșul de rufe sau se pun înapoi pe umerașe, evitând crearea grămezilor pe scaune. Aerisirea camerei timp de zece minute în timp ce pregătești cafeaua împrospătează aerul și elimină umezeala acumulată peste noapte.

Pune în ordine lucrurile în living 

În sufragerie, atenția se îndreaptă spre suprafețele plane precum măsuța de cafea și comoda TV. Strângerea obiectelor împrăștiate, a căniilor sau a telecomenzilor durează mai puțin de cinci minute.

Pernele de pe canapea se scutură și se așază la loc, iar păturile se împăturesc. O trecere rapidă cu aspiratorul pe zonele principale de mers menține covorul curat între sesiunile mari de curățenie.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
image png
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare” Vedete românești
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
„Măi, băiatule…”. Amintirea lui Atanas Trică despre bunicul Ilie Balaci, în ziua în care „Minunea Blondă” ar fi împlinit 70 de ani. „Asta mi-a rămas în minte!” www.fanatik.ro
image
Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" observatornews.ro
image
În Spania, autoritățile oferă gratuit un sat cu 12 case, cu o singură condiție. Pe aici trecea odată celebrul Camino Real a Castilla   www.antena3.ro
image
Nicuşor Dan cere parlamentarilor să aprobe ca România să trimită 20 de militari în sprijinul Ucrainei. Birourile Permanente analizează și demisiile mai multor membri CNA și SRTV www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ai apartament într-un bloc construit înainte de 1990? Schimbarea din 2026 care îți mărește impozitul playtech.ro
image
Cum l-a impresionat Denis Drăguş pe Mihai Stoica la FCSB: “M-a emoţionat! Un om dulce. Vorbeşte trei limbi străine la perfecţie” www.fanatik.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
kids teenager playing video games living room jpg
Ce se întâmplă în creierul copiilor care se joacă mult pe calculator. Semnal de alarmă pentru părinți Dezvoltare personală
Cheesecake cu ciocolata Sursa foto shutterstock 2147982125 jpg
Desert festiv. Cheesecake cu ciocolată perfect pentru onomastici Pentru Femei
Pamela Anderson foto Profimedia jpg
Cea mai proastă veste – momentul în care Pamela Anderson a aflat că mai avea doar 10 ani de trăit! Pentru Femei
beautiful japanese forest scene jpg
Locurile bântuite din România unde te trec fiorii și legendele înfricoșătoare pe care localnicii le știu de generații Dezvoltare personală
Kelly Osbourne Profimedia jpg
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult, încât a apelat la peruci ca să-și acopere obrajii supți Pentru Femei
Alimente si bauturi daunatoare jpg
Lista alimentelor și băuturilor dăunătoare pentru creier. Pot provoca inflamație cronică și afectează memoria Îngrijire personală
Donna Mills sursa foto Profimedia jpg
Face 100 de abdomene zilnic, la 85 de ani! Ce alte secrete mai are actrița Donna Mills pentru a se menține în formă Pentru Femei
Test viata anterioara jpg
Testul de personalitate care îți arată ce meserie ai avut într-o viață anterioară Dezvoltare personală
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net