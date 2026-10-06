 Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Apariție rară pe scena din Sibiu
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VideoCum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Apariție rară pe scena din Sibiu

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Dida Drăgan demonstrează că pasiunea pentru muzică nu are vârstă. La doar câteva săptămâni după ce a împlinit 80 de ani, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii românești a revenit în fața publicului, în cadrul unui concert aniversar organizat la Sibiu.

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Foto: arhivă

Dida Drăgan a cântat la aniversarea lui Adrian Ordean

Pe 14 septembrie, Dida Drăgan a împlinit 80 de ani, însă nu a renunțat la activitatea artistică. La începutul lunii octombrie, artista a urcat pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu, unde a participat la concertul dedicat celor 55 de ani de carieră ai compozitorului Adrian Ordean.

Evenimentul a reunit nume importante ale muzicii românești, printre care Compact, A.S.I.A., Amadeus, Riff și Taylor. Alături de aceștia, pe scenă au urcat și tineri interpreți, dar și elevi ai școlilor de muzică din Sibiu.

Momentul Didei Drăgan a fost primit cu entuziasm de public, artista interpretând una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său, „De câte ori”, compusă de Adrian Ordean.

Artista a avut numai cuvinte de laudă pentru publicul din Sibiu

Dida Drăgan a avut numai cuvinte de laudă pentru spectatorii prezenți la eveniment și pentru compozitorul pe care l-a sărbătorit prin prezența sa.

Cântăreața a mărturisit că îl consideră pe Adrian Ordean unul dintre cei mai importanți compozitori români și a spus că este recunoscătoare pentru colaborările pe care le-au avut de-a lungul anilor.

Interpretarea melodiei „De câte ori” a demonstrat încă o dată că artista și-a păstrat aceeași legătură specială cu muzica și cu publicul care o urmărește de zeci de ani.

Deși atmosfera din sală a fost una caldă, artista a mărturisit că orele petrecute înainte de concert nu au fost deloc ușoare. Dida Drăgan a povestit că a stat mai multe ore în frig înainte de a-și face apariția în fața publicului.

Dida Drăgan, o voce emblematică a muzicii românești

Dida Drăgan, pe numele său real Didina Alexandra Drăgan, este una dintre cele mai apreciate artiste ale muzicii românești. Născută pe 14 septembrie 1946, în județul Dâmbovița, cântăreața și autoarea de versuri a fost supranumită de-a lungul timpului „vocea de flacără” a muzicii românești, datorită timbrului său puternic și inconfundabil.

De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai bine de cinci decenii, a abordat stiluri precum rock, pop, folk și jazz, câștigând numeroase premii naționale și internaționale. Artista a obținut 22 de medalii de aur la concursuri europene și mondiale de interpretare și compoziție, fiind apreciată atât în România, cât și peste hotare.

Datorită prezenței sale scenice sobre și preferinței pentru ținutele negre, publicul i-a atribuit și supranumele de „Lebăda neagră” a muzicii românești.

De-a lungul carierei sale, Dida Drăgan a lansat numeroase piese care au rămas în memoria publicului, printre cele mai cunoscute fiind „De câte ori”, „Floare de colț”, „Ochii ploii”, „Mi-e dor de tine”, „Să mă iubești”, „Poveste fără final”, „O lacrimă de stea”, „Te caut iar”, „Arde și doare” și „Vechiul pian”, melodia cu care a câștigat Premiul I la concursul „București '71”, debutul său artistic fiind considerat începutul unei cariere impresionante.

Secretele tinereții fără bătrânețe: „Nu băut, nu fumat”

 Într-un interviu acordat în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, Dida Drăgan a vorbit despre secretele unei vieți lungi, despre stilul ei de viață sănătos: 

„Credința în Dumnezeu, niciodată fără ea...Muncă, nu băut, nu fumat și… nu mă mai repet…. Da, e bine (n.r. - ca un artist să fie modest), pentru că arta nu ține numai de meserie, ea ține, în primul rând, de harul de la Dumnezeu. Fără har, nu faci nimic!”. 

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