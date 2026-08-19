Nu mai ai loc în casă? Cum scapi de obiectele inutile și faci ordine rapid

Prea multe lucruri în casă pot transforma rapid orice cameră într-un spațiu aglomerat. Jucării, haine, obiecte cumpărate „pentru orice eventualitate”, aparate pe care nu le mai folosești sau cutii păstrate mulți ani ocupă loc și îngreunează organizarea. Dacă simți că nu mai știi de unde să începi, câteva reguli simple te pot ajuta să faci ordine fără să transformi curățenia într-un proiect epuizant.

Într-o casă ordonată fiecare lucru are un loc și este folosit. De aceea, înainte să începi să arunci sau să muți obiecte dintr-o cameră în alta, stabilește ce vrei să obții.

Nu încerca să reorganizezi întreaga locuință într-o singură zi. Alege o cameră sau chiar o zonă mică și lucrează treptat. Pentru o casă foarte aglomerată, poate fi mai realist să aloci câteva ore pe săptămână decât să încerci să termini totul dintr-o dată.

Fă o listă înainte să începi curățenia

O listă simplă te poate ajuta să vezi mai clar ce ai de făcut și să nu abandonezi proiectul după primele ore.

Notează camerele sau zonele care au nevoie de atenție și stabilește o ordine. Balconul, debara, camera copiilor, dressingul sau bucătăria pot fi abordate separat.

Include pe listă și obiectele voluminoase, precum mobilierul vechi sau aparatele electrocasnice pe care nu le mai folosești. Pentru acestea trebuie să stabilești din timp dacă vor fi donate, vândute, reparate sau eliminate în condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de deșeuri.

Cum decizi ce păstrezi și la ce renunți

Aceasta este, de multe ori, partea cea mai dificilă. Un obiect poate ocupa foarte puțin spațiu, însă, dacă ai multe astfel de lucruri, efectul se vede rapid.

Pentru fiecare obiect, întreabă-te:

Îl mai folosesc?

Este în stare bună?

Îmi este cu adevărat util?

L-am folosit în ultimul an?

Aș cumpăra din nou acest obiect astăzi?

Îl păstrez pentru un motiv real sau doar pentru că îmi este greu să renunț la el?

Faptul că un obiect are o valoare sentimentală nu înseamnă că trebuie păstrat cu orice preț. În cazul lucrurilor cu adevărat importante pentru tine, poți păstra câteva piese reprezentative și renunța la cele care nu mai au o utilitate sau o semnificație reală.

Nu transforma casa într-un depozit

Una dintre cele mai eficiente metode de a evita dezordinea este să nu lași obiectele să se acumuleze.

Poți stabili câteva reguli pentru fiecare categorie. De exemplu, dacă ai foarte multe cărți, păstrează-le pe cele pe care vrei să le recitești și donează-le pe cele pe care știi că nu le vei mai deschide.

Același principiu poate fi aplicat în bucătărie. Dacă un aparat stă nefolosit de mai bine de un an și nu există un motiv concret pentru care ai avea nevoie de el, merită să te întrebi dacă își mai justifică locul ocupat.

Renunță la lucrurile pe care nu le folosești

Rechizitele, materialele pentru hobby-uri și obiectele cumpărate pentru proiecte pe care nu le-ai mai început pot ajunge să ocupe sertare și dulapuri întregi.

Pasiunile și proiectele creative sunt benefice, însă nu este nevoie să păstrezi la nesfârșit materiale pe care nu le folosești. Dacă au rămas neatinse ani la rând, le poți dona, oferi unei persoane care le-ar folosi sau, dacă sunt într-o stare bună, le poți vinde.

În acest fel, eliberezi spațiu și poți recupera o parte din banii cheltuiți inițial.

Împarte fiecare cameră în zone mici

Nu trebuie să faci ordine în toată camera dintr-o dată. Împarte spațiul în sectoare: un dulap, un sertar, un colț al camerei, biblioteca sau o parte a balconului.

Lucrează pe rând și finalizează o zonă înainte de a trece la următoarea. Metoda este mai ușor de gestionat și îți permite să vezi rapid rezultatele.

Atenție însă la obiectele care au o încărcătură emoțională. Uneori, tocmai acestea fac cel mai dificil procesul de sortare. În loc să păstrezi automat tot ce îți amintește de o anumită perioadă, întreabă-te dacă obiectul îți este cu adevărat important sau dacă simpla lui prezență te împiedică să faci loc pentru lucrurile de care ai nevoie acum.

Pont

Începe cu cele mai aglomerate zone. Dacă rezolvi mai întâi colțurile în care s-au strâns cele mai multe lucruri, schimbarea va fi mai vizibilă, iar motivația de a continua poate crește.

Organizează obiectele pe care alegi să le păstrezi

După ce ai terminat sortarea, începe organizarea. Nu este suficient să scoți lucrurile pe care nu le mai vrei; trebuie să creezi și un sistem pentru cele care rămân.

Cutiile, coșurile, organizatoarele și săculeții etichetați pot fi utile, mai ales pentru obiectele mici. Încearcă să stabilești un loc clar pentru fiecare categorie.

De exemplu, dacă jucăriile copiilor au locul lor în camera acestora, evită să le depozitezi permanent în sufragerie. Poți folosi cutii separate pentru mașinuțe, jocuri, materiale de desen sau plușuri.

Un sistem simplu este mai ușor de menținut decât unul complicat. Cu cât este mai ușor să pui un obiect la loc, cu atât sunt mai mari șansele să păstrezi ordinea.

Folosește spațiul pe verticală

Într-un apartament mic, fiecare centimetru contează. Dacă nu ai suficient spațiu pe podea, privește și în sus.

Rafturile, etajerele înalte, dulapurile cu mai multe niveluri și sistemele de depozitare montate pe perete pot elibera suprafața utilă și pot face încăperea să pară mai aerisită.

Depozitarea pe verticală este utilă în special în bucătărie, baie, debara sau în camerele mici. Totuși, obiectele folosite frecvent ar trebui să rămână ușor accesibile, în timp ce lucrurile utilizate rar pot fi puse pe rafturile superioare.

Regula simplă care te ajută să menții ordinea

După ce ai făcut curățenie, încearcă să nu lași obiectele să se adune din nou. Pentru fiecare lucru nou care intră în casă, întreabă-te dacă este necesar și unde va fi depozitat.

O casă nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Important este să existe suficient spațiu pentru a te mișca, să găsești ușor lucrurile de care ai nevoie și să nu fii nevoită să reorganizezi constant aceleași zone.

Ordinea se menține mai ușor atunci când ai mai puține lucruri de gestionat și când fiecare obiect are un loc bine stabilit.