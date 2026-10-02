5 lucruri pe care nu le știai despre ploșnițele de pat

Când auzi cuvintele ploșnițe de pat probabil că te crispazi. Un raport de piață publicat recent a arătat o creștere cu 17% a cererii de dezinsecție în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu 2025. Conform experților din cadrul companiilor de dezinsecție din România, ploșnițele actuale au dezvoltat o rezistență biologică la insecticidele din comerț, ceea ce face să eșueze cu 90% aplicarea tratamentelor pe cont propriu.

Plosnite FOTO Shutterstock jpg

Focarele de ploșnițe de pat sunt frecvente și induc stresul. De aceea, este important ca oricine observă o infestare să se ocupe de aceasta în mod corespunzător. Știind cum arată această insectă, precum și ce urme ale mușcăturilor lasă, cum să tratezi un focar și ce să nu faci dacă bănuiești că ai ploșnițe sunt cheile pentru a face față problemei rapid și eficient. S-ar putea să ți se pară sfârșitul lumii, dar este o problemă pe care o poți rezolva cu răbdare. Dacă tu crezi că te confrunți cu o astfel de problemă, primul pas este să nu intri în panică. Este important să apelezi imediat la un exterminator specializat, mai ales că ploșnițele pot depune o mulțime de ouă foarte repede, ceea ce va agrava problema.

Nu se instalează numai în zona patului

Numele latin pentru ploșnițe este Cimex lectularius, care înseamnă ploșniță de pat. Nu lăsa denumirea să te păcălească! Aceste insecte enervante pot fi oriunde. Se hrănesc noaptea în timp ce dormi, așa că se găsesc adesea în pat, dar patul reprezintă 70% din suprafața infestată. Ele pot fi peste tot într-un apartament, în canapea, în spatele ramelor foto, la plinta parchetului și sub parchet, în crăpăturile gresiei.

Oricine poate fi infestat cu ploșnițe

Există un stigmat asociat cu ploșnițele. De fapt, oricine poate să le descopere în propria locuință. Nu sunt asociate cu igiena precară sau cu un anumit nivel de sărăcie. Dacă le-ai detectat sau cunoști pe cineva care le-a depistat, află că acest fapt nu are nimic de-a face cu obiceiurile de igienă personală.

Mușcăturile lor nu au mereu un anumit model

Este dificil să observi o mușcătură suspectă și să nu te consulți imediat cu Dr. Google sau ChatGPT pentru un diagnostic imediat. Doar pentru că îți spune că mușcăturile de ploșnițe arată într-un anumit fel nu înseamnă că mușcăturile tale vor urma acest model. Adesea, mușcăturile apar într-o grupare de trei, dar multe persoane nu reacționează deloc la mușcături și au numai semne singulare în diverse locuri de pe corp.

Nu ies la iveală numai noaptea

Chiar dacă acestor dăunători le place să iasă înainte de ivirea zorilor, să nu crezi că poți aștepta toată noaptea pentru a-i păcăli. Dacă lucrezi nopțile, acestea se pot hrăni în timpul zilei, dacă atunci reușești să te odihnești. Sunt atrase de temperatura corpurilor umane și de dioxidul de carbon pe care îl expirăm.

Provoacă mai mult decât probleme de piele

Spre deosebire de mulți alți dăunători, ploșnițele pot da mai mult decât mâncărimi și probleme ale pielii. Pot afecta și sănătatea mintală. Persoanele a căror casă a fost infestată devin atât de obsedate de ploșnițe, încât nu dorm săptămâni întregi, lipsesc de la serviciu, petrec ore întregi căutând despre cum să scape de ele și, chiar după ce le extermină, tot au senzația că le mai văd. De asemenea, s-a demonstrat că ploșnițele agravează simptomele alergiei și astmului la persoanele care suferă deja de aceste afecțiuni.