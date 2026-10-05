 Adio compromisuri toxice! Cum schimbă Venus retrograd în Scorpion prioritățile financiare și amoroase?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Adio compromisuri toxice! Cum schimbă Venus retrograd în Scorpion prioritățile financiare și amoroase?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Din primele zile din octombrie și până la jumătatea lui noiembrie, simțim cu toții o schimbare de ritm. Venus, planeta care ne ajută să iubim, să ne bucurăm de viață și să ne gestionăm resursele, a intrat în mișcare retrogradă. Mai întâi trece prin Scorpion, aducând la suprafață emoții intense și secrete adânc îngropate, iar apoi ajunge în Balanță, unde ne obligă să rearanjăm echilibrul din relații.

image
Foto: Imagine creată cu AI

Este o perioadă perfectă pentru a face curățenie în viață. Reevaluăm ceea ce ne face cu adevărat fericiți, unde ne pierdem energia și ce relații merită păstrate.

Berbec

A sosit timpul să te uiți mai atent la modul în care împarți resursele și atenția cu cei din jur. Dacă ai simțit că dai mai mult decât primești, acum este ocazia să schimbi regulile jocului. O discuție deschisă despre bani și responsabilități în casă îți va aduce multă eliberare.

Taur

S-ar putea să simți o mică furtună în cuplu sau în parteneriatele de la muncă. Lucrurile lăsate nesuse în ultimele luni cer acum răspunsuri clare. Nu evita conversațiile grele, pentru că ele te vor ajuta să vezi dacă ești cu adevărat pe aceeași lungime de undă cu omul de lângă tine.

Gemeni

Corpului tău îi prinde bine o pauză. Ai tras tare în ultimul timp, iar acum oboseala își spune cuvântul. Regândește-ți programul zilnic, renunță la sarcinile care nu îți aparțin și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă și îngrijire.

Rac

Inima ta are nevoie de mai multă bucurie și mai puțină dramă. În aceste săptămâni, îți dai seama ce te împlinește cu adevărat pe plan sentimental. Dacă o relație îți aduce doar frământări, vei găsi puterea să pui limite sănătoase și să te pui pe tine pe primul loc.

Leu

Atenția ta se mută complet spre casă și familie. S-ar putea să reapară discuții vechi cu cei dragi sau să simți nevoia să schimbi ceva în spațiul în care locuiești. Este un moment bun să ierți neînțelegerile din trecut și să îți transformi căminul într-un refugiu liniștit.

Fecioară

Ai grijă cum îți alegi cuvintele și cui îi încredințezi gândurile tale. Treci printr-o perioadă în care realizezi că nu toate persoanele din jur îți vor binele. Înveți să spui un „nu” hotărât fără să te mai simți vinovată și îți protejezi mai bine liniștea sufletească.

Balanță

Când Venus ajunge în semnul tău, atenția se mută pe stima de sine și pe siguranța ta financiară. Îți reanalizezi cheltuielile și cauți moduri prin care să te simți din nou stăpână pe resursele tale. Este momentul tău să îți recunoști valoarea și să nu te mai mulțumești cu puțin.

Scorpion

Purtând prima parte a acestui tranzit chiar în zodia ta, simți totul la o intensitate dublă. Treci printr-o schimbare interioară profundă și redefiniești modul în care vrei să arăți și să te simți. Renunță la hainele, oamenii și obiceiurile care nu ți se mai potrivesc.

Săgetător

Simți o nevoie profundă de liniște, departe de agitația obișnuită. Sufletul tău are nevoie de timp să proceseze amintiri sau dezamăgiri mai vechi. Oferă-ți spațiu să te vindeci, scrie într-un jurnal și ai încredere că te vei întoarce la viață cu mult mai multă energie.

Capricorn

Prietenii și grupurile din care faci parte trec printr-un filtru strâns. Îți dai seama cine îți este alături cu adevărat și cine stă lângă tine doar din interes. Te desprinzi cu blândețe de mediile obositoare și alegi să îți investești timpul doar în conexiuni autentice.

Vărsător

Îți regândești drumul în carieră și imaginea pe care o ai la muncă. Dacă te simți blocat într-un loc care nu îți mai aduce satisfacție, acum începi să conturezi noi planuri de viitor. Reconfigurează-ți obiectivele fără să te grăbești.

Pești

Idealurile și convingerile tale despre viață se schimbă. Simți nevoia să înveți lucruri noi, să călătorești sau pur și simplu să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu îți mai fie teamă să îți schimbi părerea și lasă-te ghidată de ce îți dictă intuiția.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

Lidia Buble, foto Instagram jpg
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită” Vedete românești
Mirela Vaida, foto Instagram jpg
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Ianis Hagi, Wesley Sneijder de România. „Și o spun nu pentru că este băiatul lui Gică”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a pierdut circa 1 milion de euro. Miliardarul român, afacere rară pe minus: „Jumătate din bani” as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
„Cea mai slabă națională! Dureros. O echipă fără curaj”. Fostul internațional dă vina pe jucători, nu pe Gică Hagi. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Imagini nemaivăzute cu soția regelui norvegian, de când era rasă în cap și fumătoare okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București historia.ro
still life with human brain jpg
Care sunt obiceiurile simple care accelerează funcțiile cognitive și reduc stresul? Dezvoltare personală
serious woman flirting hug her man while posing near window jpg
Testul fulger de opt întrebări care îți arată dacă ești incapabilă de empatie Dezvoltare personală
dark chocolate bar o cocoa powder jpg
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a mânca ciocolată neagră? Îngrijire personală
WhatsApp Image 2026 10 02 at 13 52 26 jpeg
Aparatul dentar la adult: de ce nu este niciodată prea târziu să corectezi alinierea dinților Pentru Femei
Plosnite FOTO Shutterstock jpg
5 lucruri pe care nu le știai despre ploșnițele de pat Casa și grădină
elegant couple spend time autumn park jpg
Cum rezistă unele relații zeci de ani și cum se schimbă, în timp, pasiunea orbitoare în iubirea matură Dezvoltare personală
1 familie masa shutterstock 16905337 jpg jpeg
Obiceiurile din vremea bunicii revin în familiile moderne Dezvoltare personală
young beautiful plump woman loving her body jpg
De ce apare grăsimea inestetică pe spate și sub breteaua sutienului după vârsta de 30 de ani? Îngrijire personală
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net