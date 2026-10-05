Adio compromisuri toxice! Cum schimbă Venus retrograd în Scorpion prioritățile financiare și amoroase?

Din primele zile din octombrie și până la jumătatea lui noiembrie, simțim cu toții o schimbare de ritm. Venus, planeta care ne ajută să iubim, să ne bucurăm de viață și să ne gestionăm resursele, a intrat în mișcare retrogradă. Mai întâi trece prin Scorpion, aducând la suprafață emoții intense și secrete adânc îngropate, iar apoi ajunge în Balanță, unde ne obligă să rearanjăm echilibrul din relații.

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Este o perioadă perfectă pentru a face curățenie în viață. Reevaluăm ceea ce ne face cu adevărat fericiți, unde ne pierdem energia și ce relații merită păstrate.

Berbec

A sosit timpul să te uiți mai atent la modul în care împarți resursele și atenția cu cei din jur. Dacă ai simțit că dai mai mult decât primești, acum este ocazia să schimbi regulile jocului. O discuție deschisă despre bani și responsabilități în casă îți va aduce multă eliberare.

Taur

S-ar putea să simți o mică furtună în cuplu sau în parteneriatele de la muncă. Lucrurile lăsate nesuse în ultimele luni cer acum răspunsuri clare. Nu evita conversațiile grele, pentru că ele te vor ajuta să vezi dacă ești cu adevărat pe aceeași lungime de undă cu omul de lângă tine.

Gemeni

Corpului tău îi prinde bine o pauză. Ai tras tare în ultimul timp, iar acum oboseala își spune cuvântul. Regândește-ți programul zilnic, renunță la sarcinile care nu îți aparțin și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă și îngrijire.

Rac

Inima ta are nevoie de mai multă bucurie și mai puțină dramă. În aceste săptămâni, îți dai seama ce te împlinește cu adevărat pe plan sentimental. Dacă o relație îți aduce doar frământări, vei găsi puterea să pui limite sănătoase și să te pui pe tine pe primul loc.

Leu

Atenția ta se mută complet spre casă și familie. S-ar putea să reapară discuții vechi cu cei dragi sau să simți nevoia să schimbi ceva în spațiul în care locuiești. Este un moment bun să ierți neînțelegerile din trecut și să îți transformi căminul într-un refugiu liniștit.

Fecioară

Ai grijă cum îți alegi cuvintele și cui îi încredințezi gândurile tale. Treci printr-o perioadă în care realizezi că nu toate persoanele din jur îți vor binele. Înveți să spui un „nu” hotărât fără să te mai simți vinovată și îți protejezi mai bine liniștea sufletească.

Balanță

Când Venus ajunge în semnul tău, atenția se mută pe stima de sine și pe siguranța ta financiară. Îți reanalizezi cheltuielile și cauți moduri prin care să te simți din nou stăpână pe resursele tale. Este momentul tău să îți recunoști valoarea și să nu te mai mulțumești cu puțin.

Scorpion

Purtând prima parte a acestui tranzit chiar în zodia ta, simți totul la o intensitate dublă. Treci printr-o schimbare interioară profundă și redefiniești modul în care vrei să arăți și să te simți. Renunță la hainele, oamenii și obiceiurile care nu ți se mai potrivesc.

Săgetător

Simți o nevoie profundă de liniște, departe de agitația obișnuită. Sufletul tău are nevoie de timp să proceseze amintiri sau dezamăgiri mai vechi. Oferă-ți spațiu să te vindeci, scrie într-un jurnal și ai încredere că te vei întoarce la viață cu mult mai multă energie.

Capricorn

Prietenii și grupurile din care faci parte trec printr-un filtru strâns. Îți dai seama cine îți este alături cu adevărat și cine stă lângă tine doar din interes. Te desprinzi cu blândețe de mediile obositoare și alegi să îți investești timpul doar în conexiuni autentice.

Vărsător

Îți regândești drumul în carieră și imaginea pe care o ai la muncă. Dacă te simți blocat într-un loc care nu îți mai aduce satisfacție, acum începi să conturezi noi planuri de viitor. Reconfigurează-ți obiectivele fără să te grăbești.

Pești

Idealurile și convingerile tale despre viață se schimbă. Simți nevoia să înveți lucruri noi, să călătorești sau pur și simplu să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu îți mai fie teamă să îți schimbi părerea și lasă-te ghidată de ce îți dictă intuiția.

Editor: Raluca Toma