Masa ta de dimineață s-ar putea să nu fie atât de benefică pentru rinichi pe cât pare. Deși mulți factori influențează sănătatea rinichilor, ceea ce mănânci dimineața este o ocazie să menții funcția renală și să reduci riscul de boli renale cronice.

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Rinichii ajută la filtrarea deșeurilor din sânge, la echilibrarea fluidelor și a mineralelor esențiale, la reglarea tensiunii arteriale și la producerea de globule roșii. Când acest sistem delicat de filtrare se deteriorează în timp, se poate dezvolta boala renală cronică.

Unele alimente care au devenit favoritele multora la micul dejun pot acționa împotriva rinichilor, din cauza excesului de sodiu, de zaharuri adăugate și ingrediente extrem de procesate. Anumite alimente pentru micul dejun pot fi dăunătoare sănătății rinichilor!

Mezelurile și alte alimente procesate

În general, mezelurile reprezintă alimente procesate care nu sunt tocmai potrivite la prima masă a zilei și pot crea probleme de sănătate rinichilor. Evitarea excesului de sodiu este esențială pentru sănătatea rinichilor, pentru a controla tensiunea arterială și a reduce efortul acestor organe. Pentru persoanele cu boli cronice de rinichi, și nivelul ridicat de potasiu poate duce la probleme severe de ritm cardiac, în timp ce excesul de fosfor poate slăbi oasele. Cercetările arată că un aport ridicat de aditivi fosfați poate avea un impact negativ asupra sănătății rinichilor la persoanele fără boli de rinichi. De fapt, tot mai multe dovezi leagă consumul ridicat de carne procesată de un risc crescut de boală renală cronică.

Shake-urile și batoanele proteice

Preparatele preferate pentru mic-dejun al celor care încearcă să-și dezvolte masa musculară, shake-urile și batoanele proteice echilibrează glicemia. Însă, când vine vorba de sănătatea rinichilor, este posibil să nu fie atât de inofensive pe cât par. Mai multe proteine nu sunt întotdeauna mai bune dacă ai funcția renală afectată.

Persoanele cu boli de rinichi care nu sunt dializate pot beneficia de o dietă săracă în proteine. Acest lucru se datorează faptului că rinichii sunt responsabili de filtrarea subproduselor proteice și a deșeurilor, iar consumul constant de cantități mari de proteine poate crește volumul de muncă al acestor organe esențiale. Deși acest lucru nu este neapărat o preocupare pentru persoanele cu rinichi sănătoși, studiile arată că dietele bogate în proteine pot accelera declinul funcției renale la cei cu boli de rinichi.

Anumite sendvișuri

Poți economisi timp în diminețile aglomerate cu ajutorul sendvișurilor cumpărate, dar confortul vine adesea cu un cost pentru rinichi. Majoritatea celor din comerț sunt făcute cu o combinație de carne procesată, brânză și condimente, creând micul dejun surprinzător de bogat în sodiu. Excesul de sodiu poate duce la creșterea tensiunii arteriale, ceea ce afectează funcția renală în timp. Nu doar mezelurile și brânza procesate contribuie la aportul de sodiu.

Smoothie-urile

Un smoothie de la magazinul tău preferat poate părea o alegere sănătoasă pentru micul dejun, dar aparențele pot fi înșelătoare. Deși pot fi preparate bine, smoothie-urile din comerț conțin mult zahăr care influențează negativ sănătatea rinichilor.

Iaurturile cu zahăr adăugat

Nivelul ridicat de zahăr din sânge dăunează direct rinichilor, iar diabetul este una dintre principalele cauze ale bolilor renale. Prin urmare, nutriționiștii atrag atenția că limitarea aportului de zahăr susține și sănătatea rinichilor pe termen lung. Prepară-ți în casă un iaurt simplu cu fructe proaspete pentru a-l îndulci. Poți adăuga și semințe de chia sau nuci pentru un adaos de fibre și proteine vegetale.