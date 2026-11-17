Sunt oameni care îți citesc imediat pe chip când te îngrijorează ceva, îți oferă ajutorul fără să le ceri și își găsesc mereu timp să te asculte. Bunătatea lor se manifestă prin gesturi mici, în răbdarea cu care îi privesc pe ceilalți și în modul în care își susțin apropiații. Potrivit astrologului MaKayla McRae, trei luni de naștere sunt asocite în mod deosebit cu empatia, generozitatea și grija sinceră față de oameni. Descoperă care sunt acestea și ce trăsături li se atribuie celor născuți în aceste perioade.

Foto: Magnific

Legătura dintre luna nașterii și bunătate

În astrologie, luna în care te-ai născut este asociată cu anumite trăsături de personalitate, influențate simbolic de semnele zodiacale care se găsesc în acea perioadă.

Unele semne sunt considerate mai sensibile la sentimentele celorlalți, altele sunt asociate cu loialitatea, dorința de a proteja sau nevoia de armonie.

Astrologul MaKayla McRae, într-un articol publicat de Parade, identifică trei luni în care s-ar naște persoane cu o înclinație deosebită spre bunătate și compasiune: martie, iulie și octombrie.

Interpretarea ia în considerare luna calendaristică în ansamblu, indiferent de ziua exactă a nașterii. Astfel, sunt incluse ambele semne zodiacale care se regăsesc în fiecare dintre cele trei luni.

Martie – Oameni sensibili, care știu să-i asculte pe ceilalți

Persoanele născute în martie sunt descrise ca fiind intuitive, sensibile și atente la nevoile emoționale ale celor din jur.

Cei mai mulți nativi ai acestei luni aparțin zodiei Pești, semn de apă asociat cu empatia, imaginația și compasiunea. Spre sfârșitul lunii se nasc Berbecii, cărora astrologia le atribuie curajul, inițiativa și dorința de a-i proteja pe cei vulnerabili.

Potrivit interpretării prezentate de MaKayla McRae, oamenii născuți în martie au capacitatea de a observa când cineva trece printr-o perioadă grea, chiar dacă persoana respectivă nu vorbește despre problemele sale.

Sunt descriși drept prietenii care ascultă fără să judece și care oferă ajutorul fără să aștepte neapărat o cerere.

Sensibilitatea lor nu este asociată cu lipsa de putere. Dimpotrivă, li se atribuie și un curaj discret, care se manifestă atunci când trebuie să apere o persoană dragă sau să intervină într-o situație nedreaptă.

Cum își arată bunătatea: Prin ascultare, înțelegere și disponibilitatea de a oferi ajutor emoțional. Persoanele născute în martie sunt cele care îți pot fi alături într-un moment greu, fără să te pună sub presiune să vorbești înainte să fii pregătită.

Iulie – Persoane protectoare, care au grijă de cei dragi

Pentru persoanele născute în iulie, bunătatea este asociată mai ales cu grija față de familie, prieteni și oamenii apropiați.

Prima parte a lunii este dominată de zodia Rac, semn de apă guvernat de Lună. În astrologie, Racul simbolizează sensibilitatea, atașamentul față de familie, nevoia de siguranță și instinctul protector.

Spre sfârșitul lunii se nasc Leii, cărora le sunt atribuite generozitatea, căldura sufletească și dorința de a aduce bucurie în viața celorlalți.

Astrologul MaKayla McRae descrie persoanele născute în iulie drept oameni care acordă atenție detaliilor aparent neimportante.

Își amintesc ce mâncare îți place, când ai un eveniment important sau ce situații te-au afectat în trecut. Pentru ei, grija se exprimă prin fapte concrete și prin disponibilitatea de a fi prezenți atunci când cineva are nevoie de ajutor.

Acești oameni sunt considerați loiali și devotați relațiilor apropiate. Când un membru al familiei sau un prieten trece printr-o perioadă grea, încearcă să găsească o modalitate practică de a-l ajuta.

Luna iulie este asociată și cu rubinul, piatra sa tradițională de naștere, care simbolizează iubirea și devotamentul.

Cum își arată bunătatea: Prin gesturi de grijă, atenție la nevoile celor apropiați și sprijin constant. Persoanele născute în iulie preferă să demonstreze prin fapte cât de mult țin la cineva.

Octombrie – Oameni diplomați, care încearcă să-i împace pe ceilalți

Cei născuți în octombrie sunt asociați cu dorința de armonie, corectitudinea și capacitatea de a înțelege puncte de vedere diferite. Cei mai mulți nativi ai lunii aparțin zodiei Balanță, semn de aer guvernat de Venus, planeta asociată în astrologie cu iubirea, frumusețea și relațiile.

Spre sfârșitul lunii se nasc Scorpionii, cărora astrologii le atribuie intensitate emoțională, profunzime și loialitate față de persoanele în care au încredere.

Persoanele născute în octombrie au tendința să observe oamenii care se simt excluși sau care nu reușesc să se facă auziți într-un grup.

Sunt descrise ca fiind atente la felul în care se simt ceilalți și preocupate să creeze un mediu în care fiecare persoană să fie tratată cu respect.

În situațiile tensionate, preferă să asculte ambele părți și să caute o soluție care să reducă neînțelegerile. Astrologii le atribuie tact, diplomație și dorința de a păstra relațiile armonioase.

Această preocupare pentru ceilalți nu înseamnă că își ignoră propriile nevoi. În interpretarea astrologică, persoanele născute în octombrie încearcă să găsească un echilibru între obiectivele personale și binele celor din jur.

Una dintre pietrele tradiționale asociate lunii octombrie este opalul, căruia i se atribuie simbolic speranța și puritatea.

Cum își arată bunătatea: Prin diplomație, corectitudine și atenția acordată persoanelor care se simt neglijate. Potrivit astrologilor, oamenii născuți în octombrie sunt adesea cei care încearcă să aplaneze conflictele și să îi apropie pe ceilalți.

Editor: Raluca Toma