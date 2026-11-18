Vine acasă după o zi lungă, răspunde scurt la întrebări și pare să nu aibă chef de vorbă. Îl întrebi ce s-a întâmplat, iar răspunsul este aproape mereu același: „N-am nimic”. Pentru parteneră, această schimbare de comportament poate fi greu de înțeles, mai ales dacă până atunci totul părea în regulă. Tăcerea nu ascunde neapărat supărare sau indiferență. Uneori, este modul în care un bărbat încearcă să facă față stresului, oboselii ori emoțiilor pe care nu știe cum să le exprime.

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Preferă să tacă când sunt stresați

După o zi grea, oamenii reacționează diferit. Unii simt nevoia să povestească tot ce li s-a întâmplat, în timp ce alții preferă să petreacă o vreme în liniște, înainte de a se întoarce la conversațiile obișnuite.

Într-o relație de cuplu, aceste diferențe pot duce la neînțelegeri. Partenera poate interpreta tăcerea ca pe o formă de respingere, iar bărbatul se poate simți presat să vorbească într-un moment în care nu este pregătit.

Conform unui articol publicat de YourTango, există mai multe motive pentru acest comportament, de la nevoia de odihnă și dificultatea exprimării emoțiilor până la experiențele din copilărie și teama de a fi judecat.

Aceste motive nu se potrivesc tuturor bărbaților și nu sunt specifice numai lor. Retragerea emoțională poate apărea la orice persoană, în funcție de temperament, experiențe și contextul relației.

1. Nu găsește cuvintele potrivite

Faptul că un bărbat nu vorbește despre ceea ce simte nu înseamnă neapărat că nu are încredere în partenera lui.

Uneori, dificultatea apare chiar în momentul în care încearcă să își dea seama ce emoții simte.

Poate fi obosit, dezamăgit, îngrijorat sau frustrat, fără să poată spune exact de ce. În asemenea situații, întrebările repetate pot face ca el să se simtă și mai presat.

Psihoterapeutul de familie Assael Romanelli spune că băieții sunt adesea învățați, încă din copilărie, să își controleze sau să își ascundă emoțiile pentru a arăta că sunt băieți puternici.

Ajunși la maturitate, unii bărbați au probleme când trebuie să vorbească deschis despre sentimentele lor.

Pentru parteneră, tăcerea poate părea lipsă de interes, deși în realitate bărbatul încearcă să înțeleagă ce simte și cum ar putea spune asta.

2. Are nevoie de liniște ca să își recapete energia

Pentru oamenii introvertiți, interacțiunile sociale lungi pot fi obositoare, chiar și atunci când sunt plăcute.

După o zi petrecută la serviciu, cu ședințe, telefoane, discuții și multe responsabilități, unii bărbați simt nevoia să stea singuri pentru o vreme.

Nu este neapărat un semn că vor să își evite soția sau că există o problemă în relație.

Doar că liniștea îi ajută să se relaxeze, să își facă ordine în gânduri și să se rupă de stresul pe care l-au adunat în timpul zilei.

Un studiu publicat în „Journal of Marital and Family Therapy“ a arătat cât de importantă este autonomia în relațiile de cuplu, arătând că respectarea nevoilor fiecăruia dintre parteneri este legată de satisfacția pe care o simt în relație.

În viața de zi cu zi, diferențele dintre parteneri pot deveni o sursă de conflict când unul vrea să discute imediat, iar celălalt are nevoie de timp pentru el însuși.

Stabilirea unui moment bun pentru conversație poate ajuta la evitarea interpretărilor greșite.

3. Încearcă să-și rezolve singur problemele

Mulți bărbați au crescut cu ideea că trebuie să fie independenți, puternici și capabili să găsească singuri răspunsuri la orice problemă.

Această convingere poate schimba modul în care reacționează la problemele pe care le au la serviciu, la bani, la familie.

În loc să ceară ajutor, preferă să se retragă și să se gândească la situație în liniște.

Un studiu publicat în „Journal of Adolescent Health“ a analizat normele tradiționale de masculinitate și presiunea pe care societatea o pune pe băieți și bărbați, inclusiv în ceea ce privește exprimarea emoțiilor și independența.

Pentru unii bărbați, faptul că cer ajutor poate face ca ei să creadă că nu sunt destul de buni ca să își facă față responsabilităților.

Așa că tăcerea devine o metodă de a păstra controlul asupra situației, chiar dacă problema ar putea fi rezolvată mai ușor printr-o discuție.

4. Se teme că partenera lui îl va privi altfel

Uneori, bărbatul știe foarte bine ce îl preocupă, dar evită să vorbească despre asta pentru că îi este frică să nu fie judecat.

Poate fi vorba despre o greșeală pe care a făcut-o la serviciu, probleme cu banii, nesiguranță sau sentimentul că nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Dacă a fost învățat că vulnerabilitatea este un semn de slăbiciune, atunci recunoașterea unei probleme poate deveni foarte grea.

Teama de a nu-și pierde respectul partenerei îl poate face să își ascundă îngrijorările, chiar și atunci când relația este stabilă.

Cu timpul, acest comportament poate face chiar contrariul a ceea ce își dorește. Partenera vede că el este distanțat emoțional, dar nu știe de ce, așa că poate începe să aibă suspiciuni sau nemulțumiri.

Diferența dintre a avea nevoie de puțin timp ca să vorbești și a evita mereu discuțiile importante poate deveni foarte importantă pentru relație.

5. A învățat din copilărie să se retragă când îi este greu

Experiențele pe care le-ai avut în copilărie pot schimba modul în care un adult se descurcă cu conflictele și emoțiile.

În familiile unde exprimarea sentimentelor era descurajată sau era întâmpinată cu critici, un copil putea învăța că retragerea este cea mai bună modalitate de a reacționa.

Dacă discuțiile despre probleme se terminau de obicei cu certuri, atunci izolarea putea deveni o metodă de a te proteja.

Psihoterapeuta Kaytee Gillis, care lucrează cu efectele traumelor pe care le-ai avut în copilărie, spune că lipsa sprijinului emoțional pe care îl primești de la adulți poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății tale psihice și fizice.

Când ajung la maturitate, unele persoane continuă să folosească aceleași metode de apărare, inclusiv în relațiile pe care le au cu persoanele dragi.

Așa că un bărbat poate deveni tăcut în momentele în care este stresat nu pentru că vrea să își pedepsească partenera, ci pentru că retragerea este modul în care s-a obișnuit să reacționeze.

Acest comportament poate fi schimbat prin dezvoltarea capacității de a-ți da seama de emoțiile pe care le simți și de a le exprima, iar în unele cazuri poate fi bun și ajutorul unui psihoterapeut.

6. Crede că își protejează soția dacă nu îi spune ce îl îngrijorează

Unii bărbați cred că rolul lor este să ofere siguranță familiei și să nu îi pună la greu pe cei dragi cu problemele lor.

Dacă au avut o zi grea, preferă să țină pentru ei grijile, în speranța că așa își protejează partenera de stres.

Această atitudine poate începe dintr-o dorință de protecție, dar nu are mereu efectul pe care și-l dorește.

Psihologul Loren Soeiro spune că persoanele care își reprimă emoțiile pot crede că îi ajută pe ceilalți să nu aibă o povară. Partenerii lor pot însă vedea această tăcere ca pe o excludere, o izolare sau o lipsă de interes.

De exemplu, un bărbat care este îngrijorat de ceea ce se întâmplă la serviciu poate evita să discute acasă despre posibilitatea de a-și pierde jobul.

Soția vede că este mai retras, dar, pentru că nu știe ce se întâmplă, poate crede că problema este legată de relația lor.

În astfel de cazuri, chiar și o mică explicație poate ajuta la evitarea neînțelegerilor, fără ca acea persoană să fie nevoită să discute imediat toate detaliile.

7. Se simte criticat și preferă să nu mai vorbească

Nu toate perioadele în care un bărbat este tăcut apar pentru că este obosit sau pentru că nu știe cum să își exprime emoțiile.

Uneori, retragerea poate fi legată de modul în care au decurs discuțiile pe care le-a avut înainte cu partenerul lui.

Dacă un bărbat crede că atunci când încearcă să vorbească despre problemele lui, este întâmpinat cu reproșuri, întreruperi sau critici, atunci poate ajunge să evite să mai vorbească.

În astfel de momente, răspunsuri ca „Sunt bine” sau „Nu-ți face griji” pot ascunde faptul că nu este ascultat sau că orice explicație pe care o dă, va duce la un nou conflict.

Acest lucru nu înseamnă că partenera este de vină pentru tăcerea lui. Comunicarea este afectată de comportamentul ambilor parteneri, iar evitarea repetată a conversațiilor poate face ca problemele din relație să devină și mai mari.

Când unul dintre parteneri se retrage mereu, iar celălalt insistă tot mai mult să afle ce se întâmplă, se poate crea un cerc de reacții care fac ca tensiunile din relație să devină și mai mari.

Editor: Raluca Toma