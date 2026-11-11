Vârsta la care relațiile de cuplu trec printr-o perioadă dificilă. Ce arată un sondaj?

Multe femei încep să observe schimbări la vârsta de 40-50 de ani care le afectează nu numai sănătatea și starea de spirit, ci și relația de cuplu. Oboseala, tulburările de somn, iritabilitatea și scăderea dorinței sexuale pot aduce tensiuni într-o căsnicie. Un sondaj realizat în Statele Unite arată că aproape șase din zece femei se confruntă cu mai multe conflicte și cu o diminuare a intimității odată cu instalarea perimenopauzei. Lipsa de înțelegere din partea partenerului poate accentua dificultățile.

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Perimenopauza, perioada în care multe relații de cuplu trec prin schimbări

Se vorbește frecvent despre criza de la șapte ani de căsnicie, despre momentul în care rutina începe să înlocuiască entuziasmul de la începutul relației. Însă există și alte etape în care viața de cuplu poate fi pusă la încercare.

Una dintre acestea este perimenopauza, perioada de tranziție către menopauză, în care nivelurile hormonale fluctuează și pot apărea schimbări fizice și emoționale importante.

Perimenopauza începe, de regulă, în jurul vârstei de 40 de ani, dar poate debuta și mai devreme sau mai târziu. Printre simptomele frecvente se numără bufeurile, transpirațiile nocturne, menstruațiile neregulate, tulburările de somn, oboseala, schimbările de dispoziție și disconfortul în timpul contactelor sexuale.

Aceste manifestări pot influența activitățile zilnice, relațiile de familie și viața intimă.

Un sondaj realizat de compania Mira, specializată în sănătatea hormonală, a analizat experiențele a 877 de femei aflate în această etapă a vieții.

Rezultatele arată că 59% dintre participante au observat o creștere a conflictelor și o diminuare a intimității în relația cu partenerul odată cu instalarea perimenopauzei.

Procentul se referă la dificultățile de cuplu raportate de participante, nu la numărul femeilor care au divorțat.

77% dintre femei spun că partenerii nu înțeleg prin ce trec

Una dintre cele mai importante probleme identificate în sondaj este lipsa de înțelegere din partea partenerului.

Potrivit rezultatelor, 77% dintre participante au declarat că partenerii lor de sex masculin nu înțeleg experiențele și dificultățile prin care trec în perioada perimenopauzei.

Schimbările hormonale pot influența calitatea somnului, capacitatea de concentrare, nivelul de energie și dorința sexuală. Pentru unele femei, simptomele sunt ușoare, în timp ce pentru altele pot deveni suficient de intense încât să afecteze activitățile obișnuite.

Atunci când partenerul interpretează iritabilitatea, oboseala sau nevoia de odihnă drept lipsă de interes față de relație, pot apărea neînțelegeri.

De exemplu, o femeie care se confruntă cu transpirații nocturne și insomnie poate fi epuizată în timpul zilei. Dacă partenerul nu cunoaște cauza acestor manifestări, poate considera că aceasta îl evită sau că nu mai dorește să petreacă timp împreună.

În asemenea situații, lipsa comunicării poate amplifica tensiunile deja existente.

Oboseala și iritabilitatea afectează și relația cu copiii

Schimbările din perioada perimenopauzei nu se limitează la relația de cuplu.

În cadrul aceluiași sondaj, 42% dintre femei au declarat că oboseala, stresul și diminuarea răbdării le-au făcut considerabil mai dificil rolul de părinte.

Pentru femeile care au copii la școală sau adolescenți, această etapă poate coincide cu o perioadă solicitantă din viața familiei.

Responsabilitățile profesionale, organizarea activităților copiilor, treburile gospodărești și îngrijirea altor membri ai familiei pot contribui la acumularea oboselii.

Dacă se adaugă și tulburările de somn sau alte simptome ale perimenopauzei, gestionarea activităților zilnice poate deveni mai dificilă.

Iritabilitatea și toleranța redusă la stres nu sunt însă manifestări obligatorii ale perimenopauzei. Intensitatea și durata simptomelor diferă de la o femeie la alta.

Singurătatea, una dintre cele mai dificile experiențe

Pe lângă simptomele fizice, multe femei vorbesc despre dificultățile emoționale care însoțesc tranziția către menopauză.

Potrivit sondajului Mira, una din trei participante a identificat singurătatea drept una dintre cele mai dificile experiențe ale perimenopauzei.

Pentru unele femei, sentimentul de singurătate nu este unul trecător, ci o problemă persistentă.

Acesta poate apărea inclusiv în cadrul unei relații de lungă durată, atunci când femeia simte că partenerul nu îi înțelege stările sau nu îi oferă sprijinul de care are nevoie.

Sondajul a evidențiat însă și o schimbare în relațiile de prietenie. Aproximativ o treime dintre participante au raportat o consolidare a prieteniilor în această perioadă.

Discuțiile cu alte femei care trec prin experiențe asemănătoare pot oferi sprijin emoțional și pot facilita schimbul de informații despre simptome și opțiunile de tratament.

Menopauza și divorțul. Ce arată un alt sondaj

Legătura dintre menopauză și dificultățile conjugale a fost analizată și în Regatul Unit.

Potrivit unui sondaj britanic citat de YourTango, 70% dintre femeile divorțate participante au considerat că menopauza a contribuit la destrămarea căsniciei.

Printre motivele menționate s-au numărat accentuarea tensiunilor conjugale și agravarea unor comportamente abuzive deja existente.

Rezultatul reflectă percepțiile femeilor intervievate asupra propriilor experiențe și nu demonstrează că menopauza a provocat divorțurile.

De asemenea, procentul nu înseamnă că 70% dintre femeile aflate la menopauză divorțează.

Separarea unui cuplu poate avea numeroase cauze, precum conflictele repetate, problemele financiare, lipsa comunicării, incompatibilitatea sau dificultățile existente înaintea acestei etape.

Multe femei nu știu ce este perimenopauza

O altă problemă identificată de cercetători este lipsa informațiilor despre schimbările hormonale care preced menopauza.

Un sondaj separat realizat de Mira a arătat că patru din zece femei americane nu auziseră niciodată termenul „perimenopauză“.

În cercetarea care a inclus 877 de participante, jumătate dintre femei au declarat că au aflat pentru prima dată despre perimenopauză de la televizor sau din rețelele sociale.

Multe au încercat ulterior să se informeze singure, prin discuții cu prietenele sau prin căutări pe internet.

Lipsa informațiilor poate întârzia recunoașterea simptomelor și solicitarea unui consult medical.

De exemplu, tulburările de somn, palpitațiile, anxietatea sau schimbările de dispoziție pot avea mai multe cauze, iar perimenopauza este una dintre posibilitățile care trebuie luate în considerare, în funcție de vârstă și de istoricul medical.

Simptomele pot fi confundate cu anxietatea sau depresia

Potrivit sondajului Mira, 43% dintre participante au declarat că au primit anterior un diagnostic de anxietate sau depresie pe care l-au considerat ulterior greșit, simptomele fiind asociate, în opinia lor, cu schimbările hormonale.

Această constatare se bazează pe experiențele relatate de participante și nu reprezintă o verificare independentă a diagnosticelor medicale.

În perioada perimenopauzei, fluctuațiile hormonale pot fi asociate cu schimbări ale dispoziției, iritabilitate și tulburări de somn. Totodată, anxietatea și depresia pot apărea ca afecțiuni distincte și necesită evaluare corespunzătoare.

Simptomele persistente nu trebuie atribuite automat menopauzei.

Un consult medical poate ajuta la identificarea cauzelor și la alegerea tratamentului potrivit.

Editor: Raluca Toma