Cofeina este cunoscută pentru efectul stimulant și pentru faptul că poate întârzia adormirea. Cu toate acestea, persoanele care consumă zilnic cantități mari de cofeină nu consideră că dorm mai prost decât cele care beau mai puțină cafea. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care organismul se adaptează acestui obicei.

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Cum afectează cofeina durata somnului

Un grup de cercetători condus de Benjamin Stucky a analizat datele genetice a 485.511 persoane din cadrul proiectului UK Biobank și datele somnului a 1.702 persoane din cadrul studiului elvețian HypnoLaus.

Cercetătorii au comparat persoanele care consumau cel puțin patru băuturi cu cofeină pe zi cu cele care consumau cel mult trei.

Rezultatele, prezentate de PsyPost, arată că persoanele din prima categorie dormeau mai puțin. Conform estimărilor mai fiabile, diferența era de aproximativ 11-13 minute pe noapte.

Cu toate acestea, participanții care consumau mai multă cofeină nu raportau o calitate mai slabă a somnului. Nu au fost găsite diferențe semnificative nici în ceea ce privește preferința pentru activitățile matinale sau cele nocturne.

Ce au găsit cercetătorii la nivelul creierului

Rezultatul surprinzător a venit din analiza activității electrice cerebrale în timpul nopții.

La persoanele care consumau frecvent cantități mari de cofeină, cercetătorii au observat o creștere a undelor cerebrale delta în timpul somnului non-REM. Aceste unde sunt asociate cu profunzimea somnului.

Cercetătorii cred că organismul ar putea dezvolta un mecanism de adaptare la consumul regulat de cofeină, compensând parțial reducerea duratei somnului prin creșterea profunzimii acestuia.

Nu au fost găsite diferențe semnificative nici în ceea ce privește proporția somnului REM, etapă asociată cu visele și consolidarea memoriei.

Patru cafele pe zi?

Cercetătorii studiului subliniază unele limitări. Participanții au declarat singuri câte băuturi cu cofeină consumau zilnic, fără să fie măsurată cantitatea exactă de cofeină consumată.

Or, concentrația acestei substanțe variază considerabil în funcție de tipul băuturii, dimensiunea porției și metoda de preparare. În plus, cercetarea nu a luat în considerare toate sursele alimentare de cofeină, precum ciocolata.

Rezultatele nu demonstrează că un consum ridicat de cofeină îmbunătățește calitatea somnului sau că somnul mai profund compensează integral reducerea duratei acestuia.

Câtă cofeină poți consuma zilnic

Pentru majoritatea adulților sănătoși, un aport de până la 400 mg de cofeină pe zi este considerat, în general, sigur. Toleranța variază însă în funcție de sensibilitatea individuală, starea de sănătate și viteza cu care organismul metabolizează această substanță.

Dacă întâmpini dificultăți de adormire, ai palpitații sau stări de agitație, este recomandat să reduci consumul și să eviți băuturile cu cofeină cu cel puțin șase ore înainte de culcare.

Consumul de cafea influențează și sănătatea intestinală

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la APC Microbiome Ireland, din cadrul University College Cork, și prezentat de Asociația Română a Cafelei, consumul regulat de cafea poate influența și sănătatea intestinală, dar și starea psihică. Cercetarea, publicată în revista „Nature Communications“, a inclus 62 de participanți, dintre care jumătate consumau în mod obișnuit între trei și cinci cești de cafea pe zi.

După o perioadă de două săptămâni de abstinență, reintroducerea cafelei în meniu, indiferent de conținutul de cofeină, a fost asociată cu reducerea stresului perceput, a simptomelor depresive și a impulsivității.

De reținut că îmbunătățirea capacității de învățare și a memoriei a fost observată doar în cazul consumului de cafea decofeinizată, ceea ce sugerează că și alți compuși, precum polifenolii, pot avea beneficii cognitive.

Cofeina poate reduce nivelul de anxietate?

Cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății și îmbunătățirea atenției și a vigilenței. Rezultatele studiului evidențiază rolul potențial al acestei băuturi în comunicarea dintre microbiomul intestinal și creier.

Editor: Raluca Toma