Dacă ai respirația plăcut mirositoare sau neutră este un semn de sănătate orală. Știai că, în caz contrar, acest fapt semnalează boli dentare și digestive? Nu doar soluțiile de moment pentru îmbunătățirea mirosului respirației sunt indicate, ci și evitarea greșelilor care duc la apariția acestei neplăceri.

Respiratie urat mirositoare FOTO Shutterstock jpg

Înainte de a pleca de acasă, probabil că arunci o privire în oglindă pentru a te asigura că machiajul nu s-a întins sau coafura arată bine, dar ceva ce nu se vede în oglindă poate influența modul în care ești percepută: respirația ta. Poate fi greu să determini dacă respirația este proaspătă. Totuși, în afară de a lua un drajeu mentolat, există multe modalități care pot face respirația să miroasă plăcut.

Îți înlocuiești rar periuța de dinți

Când ai, în general, multe treburi de dus la bun sfârșit, s-ar putea să uiți să mai schimbi și periuța de dinți, dar este un aspect foarte important. Înlocuiește periuța de dinți sau capul de periuță de dinți dacă ai o periuță de dinți electrică la fiecare trei luni de folosire, fără a mai aștepta ca perii să se lase. Este indicat acest lucru și după o boală, astfel încât bacteriile să nu persiste. O periuță de dinți nouă sau în stare bună poate elimina mai bine bacteriile și placa bacteriană, ceea ce menține respirația proaspătă.

Nu folosești ață dentară

Potrivit cercetărilor, doar 32% dintre adulții cu vârsta de 30 de ani și peste folosesc ața dentară zilnic. Periajul are o eficiență de curățare a dinților de 60%. De aceea, stomatologii încurajează întotdeauna pacienții să nu uite ața dentară pentru a îndepărta resturile care se află între dinți și care, de multe ori, nu sunt vizibile sau nu deranjează. Și acestea pot da mirosul neplăcut al gurii.

Uiți să cureți și limba

Curățarea limbii îți poate îmbunătăți respirația. O limbă încărcată contribuie la crearea respirației urât mirositoare. Așadar, asigură-te că te ocupi de aceasta la finalul periajului, fie prin folosirea perilor, fie a părții striate de pe spatele unora dintre periuțele manuale obișnuite.

Cureți dinții imediat după cafea sau ceai

Chiar dacă lichidele ți se par că nu influențează prea mult mirosul gurii, află că un ceai sau o cafea pot face acest lucru. Termină cafeaua sau ceaiul de dimineață, apoi lasă să treacă circa 30 de minute pentru a te spăla pe dinți, întrucât periajul imediat după aceste băuturi face dinții mai poroși.

Nu ai o hidratare bună

O hidratare corespunzătoare îți oferă avantaje. Printre acestea se numără și o respirație mai proaspătă. O gură uscată devine un mediu în care bacteriile prosperă. De aceea, este necesar pentru sănătatea ta orală să bei șase-opt pahare de apă pe zi.