Ce poți face pentru o respirație proaspătă, fără să apelezi mereu la gumă sau mentă

Respirația proaspătă este unul dintre acele detalii de care ne amintim mai ales atunci când ceva nu merge bine. O cafea băută pe fugă, o masă condimentată sau câteva ore fără apă pot schimba rapid mirosul respirației. În multe cazuri, problema nu se rezolvă cu o bomboană mentolată.

Foto: Magnific

Potrivit Woman's Day, specialiștii în stomatologie atrag atenția că respirația neplăcută poate avea legătură cu igiena orală, acumularea bacteriilor, uscăciunea gurii sau anumite probleme dentare. De aceea, o rutină corectă de îngrijire este mult mai importantă decât încercarea de a acoperi mirosul cu produse mentolate.

De ce apare respirația urât mirositoare

Una dintre cele mai frecvente cauze ale respirației neplăcute este igiena orală insuficientă. Bacteriile se pot acumula pe dinți, gingii și limbă, iar resturile alimentare rămase între dinți contribuie la apariția mirosurilor neplăcute.

De aceea, periajul de două ori pe zi este doar o parte din rutină. Curățarea limbii și folosirea aței dentare sunt la fel de importante pentru îndepărtarea bacteriilor și a resturilor alimentare din zonele în care periuța nu ajunge ușor.

Uneori, respirația urât mirositoare poate avea și alte cauze, motiv pentru care o problemă persistentă merită discutată cu medicul stomatolog.

1. Nu clăti excesiv gura după periaj

După ce te-ai spălat pe dinți, este suficient să scuipi excesul de pastă. Clătirea abundentă imediat după periaj poate îndepărta fluorul rămas pe suprafața dinților.

Fluorul contribuie la protejarea dinților, iar unele dintre proprietățile sale antibacteriene pot avea un rol și în menținerea unei respirații mai plăcute.

2. Schimbă periuța de dinți la intervale regulate

O periuță uzată nu mai curăță la fel de eficient dinții și poate favoriza acumularea bacteriilor.

Este important să schimbi periodic periuța sau capul periuței electrice. Acest lucru este cu atât mai relevant după o perioadă în care ai fost bolnavă, pentru a evita menținerea bacteriilor pe periuță.

3. Nu te spăla imediat pe dinți după cafea

Dacă dimineața începi cu o cafea sau un ceai, nu te grăbi să te speli pe dinți imediat după ce ai terminat cana.

Recomandarea este să clătești gura cu apă și să aștepți aproximativ 30 de minute înainte de periaj. Alimentele și băuturile acide pot afecta temporar suprafața smalțului, iar periajul imediat după consumul lor nu este ideal.

4. Curăță-ți limba

Limba este adesea uitată atunci când ne spălăm pe dinți, deși pe suprafața ei se pot acumula bacterii și resturi alimentare.

Stomatologii recomandă curățarea limbii de două ori pe zi, fie cu periuța, fie cu un dispozitiv special pentru curățarea limbii. Acest gest simplu poate contribui la o respirație mai proaspătă.

5. Mestecă verdețuri proaspete

Pătrunjelul, menta, busuiocul și rozmarinul pot fi folosite ca soluții naturale pentru împrospătarea respirației.

Pătrunjelul, de exemplu, are un miros aromat care poate masca temporar mirosurile neplăcute, iar clorofila sa poate contribui la reducerea bacteriilor din cavitatea orală.

Desigur, verdețurile nu înlocuiesc periajul și curățarea dintre dinți, dar pot fi o completare simplă după masă.

6. Ai grijă la alimentele foarte acide

Anumite alimente și băuturi pot contribui la uscarea gurii, iar lipsa salivei favorizează dezvoltarea bacteriilor responsabile pentru mirosurile neplăcute.

Printre produsele menționate de specialiști se numără citricele, roșiile, băuturile carbogazoase, alimentele fermentate și sosurile foarte picante. Nu înseamnă că trebuie eliminate din alimentație, ci că este util să observi dacă anumite produse îți accentuează problema.

7. Nu ignora legătura dintre digestie și respirație

Sănătatea digestivă poate avea legătură cu modul în care miroase respirația, iar unele probleme digestive pot contribui la apariția unui miros neplăcut.

Dacă problema persistă, este mai bine să nu încerci la nesfârșit să o maschezi cu gumă, bomboane sau apă de gură. Discută cu medicul pentru a identifica eventuala cauză.

8. Include legume crocante în alimentație

Morcovii, țelina și alte legume crocante pot fi o alegere bună între mese. Textura lor stimulează masticația și poate contribui la menținerea unei cantități mai mari de salivă în cavitatea orală.

O gură hidratată este un mediu mai puțin favorabil bacteriilor asociate cu respirația urât mirositoare.

9. Bea suficientă apă

Uscăciunea gurii este una dintre situațiile care pot favoriza apariția respirației neplăcute.

Apa ajută la menținerea umezelii din cavitatea orală și contribuie la îndepărtarea particulelor alimentare. În plus, consumul regulat de apă este important pentru întregul organism.

Nu este nevoie să aștepți să-ți fie foarte sete. Bea apă pe parcursul zilei, în funcție de nevoile organismului și de nivelul de activitate.

10. Nu sări peste periajul de seară

După o zi aglomerată, tentația de a te băga direct în pat este mare. Totuși, periajul de seară este unul dintre cele mai importante momente ale rutinei de igienă orală.

În timpul nopții, producția de salivă scade, iar bacteriile rămase în gură pot avea condiții favorabile pentru a se dezvolta. De aceea, chiar și după o seară târzie, merită să-ți acorzi câteva minute pentru igiena orală.

11. Periajul nu este suficient fără curățarea dintre dinți

Periuța nu poate ajunge în toate spațiile dintre dinți. Acolo se pot aduna resturi alimentare și placă bacteriană, care pot contribui atât la probleme gingivale, cât și la respirația neplăcută.

Ața dentară sau alte mijloace recomandate de medicul stomatolog pot completa rutina zilnică de igienă.

12. Nu uita de limbă!

Dacă până acum te-ai concentrat exclusiv pe dinți, este momentul să acorzi atenție și limbii.

Curățarea delicată a limbii după periaj poate îndepărta o parte dintre bacteriile și depunerile de pe suprafața ei. Pentru unele persoane, folosirea unui dispozitiv special pentru curățarea limbii este mai eficientă decât periajul obișnuit.

Editor: Raluca Toma