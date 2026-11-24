Cum în Postul Crăciunului de anul acesta sunt 14 zile cu dezlegare la pește potrivit calendarului ortodox, ar fi bine să știi diferența dintre tonul în apă și cel în ulei. Ambele variante oferă proteine ​​și acizi grași Omega-3, dar diferă în ceea ce privește conținutul de grăsimi și calorii, detalii care merită cunoscute.

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Alegerea între tonul conservat în apă și cel în ulei poate părea o decizie simplă, însă cele două variante diferă prin compoziția lor nutrițională, un aspect care merită cunoscut înainte de a face o achiziție. Află care sunt beneficiile nutriționale ale peștelui și substanțele nutritive pe care acesta ți le poate oferi. Aceste informații ajută la identificarea opțiunii celei mai potrivite, în funcție de nevoile proprii.

Principala diferență constă în lichidul folosit pentru a conserva peștele. Tonul în apă este conservat în apă și sare, în timp ce, în cazul tonului în ulei, se folosesc grăsimi vegetale sau ulei de măsline. Această caracteristică îi modifică compoziția nutrițională. În general, tonul conservat în ulei poate furniza mai multe calorii și grăsimi, deoarece o parte din ulei rămâne în pește chiar și după scurgere.

Pe de altă parte, produsele ambalate în apă pot reprezenta o opțiune pentru cei care doresc să-și reducă aportul de grăsimi adăugate. Totuși, cantitățile de proteine, sodiu și alți nutrienți variază în funcție de produsul specific și de producător.

Deși sunt diferențe între cele două variante analizate, acest lucru nu înseamnă că toate produsele conservate în ulei conțin mai multe proteine ​​decât cele conservate în apă. Compoziția variază în funcție de marcă și de produsul specific.

Avantajele consumului de ton

Tonul reprezintă o sursă bună de proteine ​​și furnizează elemente nutritive, precum vitamina B12 și seleniu. De asemenea, conține acizi grași Omega-3, inclusiv EPA și DHA, care joacă un rol în diverse funcții ale organismului.

Institutul Național de Sănătate din SUA a explicat faptul că acizii grași Omega-3 se găsesc în principal în pește și fructe de mare. Acești acizi grași sunt importanți pentru menținerea sănătății și fac parte dintr-o dietă echilibrată. Prin urmare, atât tonul conservat în apă, cât și cel în ulei pot furniza elemente nutritive benefice.

Dacă obiectivul tău este să controlezi aportul caloric și să reduci consumul de grăsimi adăugate, ton conservat în apă este o alegere potrivită. Acesta conține, de regulă, mai puține calorii și mai puține grăsimi, fiind o opțiune bună pentru cei care doresc să-și gestioneze aportul energetic.