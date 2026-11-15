 Adevăr sau păcăleală? Reguli despre mâncare pe care le-ai urmat degeaba
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Adevăr sau păcăleală? Reguli despre mâncare pe care le-ai urmat degeaba

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Niciun carbohidrat dacă vrei să slăbești, fără grăsime dacă vrei să mănânci sănătos și un pahar de vin roșu pe zi pentru inimă. Sunt doar câteva dintre recomandările pe care, probabil, le-ai auzit de multe ori. Cât adevăr se află în spatele lor? Unele dintre cele mai cunoscute reguli despre mâncare sunt înțelese greșit sau nu sunt confirmate de studiile științifice.

image
Foto: Magnific

Când vine vorba despre mâncare, sfaturile vin de pretutindeni. Le auzi de la prieteni, le citești pe rețelele sociale sau le găsești în dietele care promit să te ajute să slăbești repede. Problema este că multe dintre ele sunt date de la un om la altul fără să fie puse la îndoială. Așa ajungi să eviți alimente care îți pot face bine sau să mănânci produse pe care le consideri sănătoase doar pentru că au o anumită etichetă. Iată șase mituri despre mâncare foarte răspândite și ce ar trebui să știi despre ele.

1. „Toate caloriile sunt la fel”

Dacă te gândești doar la energie, o calorie este o calorie, indiferent de la ce aliment vine. Dar efectele alimentelor asupra corpului tău sunt diferite, iar numărul de calorii nu îți spune toată povestea.

De exemplu, 300 de calorii din legume, leguminoase și cereale integrale îți pot aduce fibre, vitamine, minerale și o senzație de sațietate mai lungă. Aceeași cantitate de energie, dacă o iei din bomboane sau chipsuri, are un profil nutrițional diferit și poate să nu-ți potolească foamea la fel de bine.

Alimentele bogate în fibre și proteine te ajută să te simți sătul, în timp ce consumul frecvent de produse ultraprocesate, bogate în zahăr adăugat, sare sau grăsimi nesănătoase, poate afecta calitatea dietei tale.

Deci, dacă vrei să-ți menții greutatea și să ai grijă de sănătate, contează atât numărul de calorii pe care îl consumi, cât și alimentele din care provin acestea.

 2. „Alimentele fără grăsime sunt întotdeauna sănătoase”

Ai ales vreodată un iaurt sau un desert doar pentru că pe ambalaj scria „0% grăsime”? Eticheta poate părea bună, dar nu înseamnă că produsul este cea mai bună alegere.

Unele alimente cu puțină grăsime pot conține zahăr adăugat, amidon sau alte ingrediente folosite pentru a le face să aibă un gust mai bun și o textură mai plăcută. Altele, ca iaurtul simplu degresat, pot face parte fără probleme dintr-o alimentație echilibrată.

În plus, corpul tău are nevoie de grăsimi pentru multe funcții, inclusiv pentru a absorbi vitaminele A, D, E și K. Important este să alegi mai des surse de grăsimi nesaturate, ca nucile, semințele, avocado și uleiul de măsline, și să limitezi grăsimile trans industriale și excesul de grăsimi saturate.

Înainte să pui un produs în coș, uită-te pe lista ingredientelor și pe tabelul nutrițional. Mențiunea „fără grăsime” nu este suficientă ca să vezi cât de hrănitor este un produs.

3. „Sucul de fructe este la fel de sănătos ca fructele”

Un pahar cu suc proaspăt stors poate părea alegerea perfectă pentru micul-dejun. Doar este făcut din fructe, nu? Totuși, există o diferență importantă între a bea un suc și a mânca fructul întreg.

Când storci fructele, pierzi o mare parte din fibrele lor, mai ales dacă sucul este strecurat. În schimb, zaharurile naturale rămân în băutură și le consumi mai repede decât atunci când mesteci fructul.

Fructele întregi te ajută să te simți mai sătul și îți oferă fibrele de care ai nevoie în fiecare zi. Sucul natural are unele vitamine și minerale, dar nu îți poate oferi toate beneficiile fructului.

De exemplu, în loc să bei sucul obținut din trei portocale, poți mânca o portocală întreagă. Te vei bucura și de fibrele din pulpă, iar cantitatea pe care o consumi va fi mai ușor de controlat.

4. „Un pahar de vin roșu pe zi îți protejează inima”

De mult timp, vinul roșu a fost asociat cu sănătatea inimii, pentru că conține antioxidanți, ca polifenolii. De aici a venit și recomandarea ca un pahar de vin băut în fiecare zi ar fi bun.

Dar cercetările au arătat că lucrurile nu sunt atât de simple. Studiile care au observat că persoanele care consumă moderat vin au un risc cardiovascular mai mic nu demonstrează că alcoolul este cel care aduce acest posibil beneficiu.

În schimb, consumul de alcool este asociat cu riscuri pentru sănătate, inclusiv cu un risc crescut de apariție a unor forme de cancer. În cazul femeilor, chiar și cantitățile mici de alcool pot contribui la creșterea riscului de cancer de sân.

Dacă nu bei alcool, nu există un motiv medical să începi să bei ca să-ți protejezi inima. Antioxidanții pot fi obținuți și din struguri, fructe de pădure, legume și nuci, fără riscurile pe care le aduce alcoolul.

5. „Dacă vrei să slăbești, trebuie să nu mănânci carbohidrați”

Pâinea, pastele, cartofii și orezul sunt adesea primele alimente pe care le elimină din meniu persoanele care vor să slăbească. Dar carbohidrații nu sunt, în sine, dușmanii siluetei tale.

Corpul tău îi folosește ca sursă de energie, iar multe dintre alimentele care îi conțin îți oferă și fibre, vitamine sau minerale. Diferența o fac tipul alimentelor, cantitatea pe care o consumi și modul în care le integrezi în dietă.

Fasolea, lintea, năutul, fulgii de ovăz, pâinea integrală, fructele și legumele sunt exemple de alimente care pot face parte dintr-un meniu echilibrat, chiar și atunci când vrei să slăbești.

În schimb, este recomandat să limitezi consumul frecvent de produse bogate în zahăr adăugat și cereale rafinate, mai ales atunci când acestea înlocuiesc alimente mai hrănitoare.

Poți slăbi și fără să elimini complet pâinea sau pastele. Contează numărul de calorii pe care îl consumi în total, porțiile pe care le mănânci și obiceiurile alimentare pe care le ai pe termen lung.

6. „Dacă mănânci sănătos, nu te îngrași”

Nucile, avocado, semințele și uleiul de măsline sunt alimente apreciate pentru valoarea lor nutrițională. Dar asta nu înseamnă că le poți consuma în cantități nelimitate fără să îți afecteze greutatea.

Nucile, de exemplu, îți oferă grăsimi nesaturate, fibre, proteine și minerale, dar au și o densitate calorică mare. O sută de grame de nuci pot conține mai mult de 600 de calorii, în funcție de felul de nuci.

O porție de aproximativ 25-30 de grame poate fi o alegere bună pentru o gustare, în funcție de nevoile alimentare ale fiecărei persoane.

Același lucru este valabil și pentru alte alimente sănătoase. Dacă, în mod constant, mănânci mai multă energie decât consumă corpul tău, poți lua în greutate, indiferent cât de hrănitoare sunt produsele din farfuria ta.

Deci, o alimentație echilibrată înseamnă atât să alegi produse nutritive, cât și să fii atent la cantități.

Bine de știut!

Nu există un aliment care să-ți asigure sănătatea sau unul care, dacă îl mănânci din când în când, să-ți strice o dietă echilibrată. Contează obiceiurile alimentare pe care le ai în general, varietatea lor, porțiile pe care le mănânci și frecvența cu care consumi anumite produse.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum?
#Exclusiv Click!
VideoCe face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia Interviurile Click!
Ilie Bolojan. FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR” Național
image
Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul adevarul.ro
image
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!” adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este Marialuisa Jacobelli, sexy jurnalista care i-a sucit minţile lui Jannik Sinner. Galerie foto www.fanatik.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru a escorta o celebră femeie de afaceri de la aeroport la hotel. Gândul publică imaginile www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” as.ro
image
Cum poți plăti mai puțină dobândă la bancă. Ce trebuie să alegi când rambursezi anticipat un credi playtech.ro
image
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat www.fanatik.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Urmările revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987: Represiunea historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Romanii au demontat cu grijă o statuie aurită a împăratului Antoninus Pius, când s-au retras din Scoția, dar au lăsat în urmă un picior historia.ro
young woman preparing her bath time jpg
Nu te grăbi să chemi instalatorul! Uite cum poți desfunda singură cada! Casa și grădină
young woman drinking coffee talking phone cafe jpg
Cât de des ar trebui să cureți mobilierul din piele? Mai mult decât crezi Casa și grădină
puzzled uncertain young woman man look with doubtful expressions camera try make decision jpg
Două persoane, aceeași zodie, caractere opuse. Ce spune astrologia despre diferențele dintre ele? Spiritualitate
shutterstock 2455655891 jpg
Pori dilatați! Așa îi închizi înainte de machiaj! Îngrijire personală
shutterstock 2285563585 jpg
În ce condiții reduce semnele îmbătrânirii masajul facial de tip gua sha? Îngrijire personală
Femeie trecuta de 40 de ani jpg
Vârsta la care relațiile de cuplu trec printr-o perioadă dificilă. Ce arată un sondaj? Dezvoltare personală
Condimente jpg
Cele cinci condimente bogate în antioxidanți, pe care trebuie să le incluzi în meniu. Nu este vorba despre scorțișoară! Îngrijire personală
Pisica stresata jpg
De ce pisica ta devine agresivă sau se ascunde? Semnele de stres pe care să nu le ignori Casa și grădină
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net