Adevăr sau păcăleală? Reguli despre mâncare pe care le-ai urmat degeaba

Niciun carbohidrat dacă vrei să slăbești, fără grăsime dacă vrei să mănânci sănătos și un pahar de vin roșu pe zi pentru inimă. Sunt doar câteva dintre recomandările pe care, probabil, le-ai auzit de multe ori. Cât adevăr se află în spatele lor? Unele dintre cele mai cunoscute reguli despre mâncare sunt înțelese greșit sau nu sunt confirmate de studiile științifice.

Foto: Magnific

Când vine vorba despre mâncare, sfaturile vin de pretutindeni. Le auzi de la prieteni, le citești pe rețelele sociale sau le găsești în dietele care promit să te ajute să slăbești repede. Problema este că multe dintre ele sunt date de la un om la altul fără să fie puse la îndoială. Așa ajungi să eviți alimente care îți pot face bine sau să mănânci produse pe care le consideri sănătoase doar pentru că au o anumită etichetă. Iată șase mituri despre mâncare foarte răspândite și ce ar trebui să știi despre ele.

1. „Toate caloriile sunt la fel”

Dacă te gândești doar la energie, o calorie este o calorie, indiferent de la ce aliment vine. Dar efectele alimentelor asupra corpului tău sunt diferite, iar numărul de calorii nu îți spune toată povestea.

De exemplu, 300 de calorii din legume, leguminoase și cereale integrale îți pot aduce fibre, vitamine, minerale și o senzație de sațietate mai lungă. Aceeași cantitate de energie, dacă o iei din bomboane sau chipsuri, are un profil nutrițional diferit și poate să nu-ți potolească foamea la fel de bine.

Alimentele bogate în fibre și proteine te ajută să te simți sătul, în timp ce consumul frecvent de produse ultraprocesate, bogate în zahăr adăugat, sare sau grăsimi nesănătoase, poate afecta calitatea dietei tale.

Deci, dacă vrei să-ți menții greutatea și să ai grijă de sănătate, contează atât numărul de calorii pe care îl consumi, cât și alimentele din care provin acestea.

2. „Alimentele fără grăsime sunt întotdeauna sănătoase”

Ai ales vreodată un iaurt sau un desert doar pentru că pe ambalaj scria „0% grăsime”? Eticheta poate părea bună, dar nu înseamnă că produsul este cea mai bună alegere.

Unele alimente cu puțină grăsime pot conține zahăr adăugat, amidon sau alte ingrediente folosite pentru a le face să aibă un gust mai bun și o textură mai plăcută. Altele, ca iaurtul simplu degresat, pot face parte fără probleme dintr-o alimentație echilibrată.

În plus, corpul tău are nevoie de grăsimi pentru multe funcții, inclusiv pentru a absorbi vitaminele A, D, E și K. Important este să alegi mai des surse de grăsimi nesaturate, ca nucile, semințele, avocado și uleiul de măsline, și să limitezi grăsimile trans industriale și excesul de grăsimi saturate.

Înainte să pui un produs în coș, uită-te pe lista ingredientelor și pe tabelul nutrițional. Mențiunea „fără grăsime” nu este suficientă ca să vezi cât de hrănitor este un produs.

3. „Sucul de fructe este la fel de sănătos ca fructele”

Un pahar cu suc proaspăt stors poate părea alegerea perfectă pentru micul-dejun. Doar este făcut din fructe, nu? Totuși, există o diferență importantă între a bea un suc și a mânca fructul întreg.

Când storci fructele, pierzi o mare parte din fibrele lor, mai ales dacă sucul este strecurat. În schimb, zaharurile naturale rămân în băutură și le consumi mai repede decât atunci când mesteci fructul.

Fructele întregi te ajută să te simți mai sătul și îți oferă fibrele de care ai nevoie în fiecare zi. Sucul natural are unele vitamine și minerale, dar nu îți poate oferi toate beneficiile fructului.

De exemplu, în loc să bei sucul obținut din trei portocale, poți mânca o portocală întreagă. Te vei bucura și de fibrele din pulpă, iar cantitatea pe care o consumi va fi mai ușor de controlat.

4. „Un pahar de vin roșu pe zi îți protejează inima”

De mult timp, vinul roșu a fost asociat cu sănătatea inimii, pentru că conține antioxidanți, ca polifenolii. De aici a venit și recomandarea ca un pahar de vin băut în fiecare zi ar fi bun.

Dar cercetările au arătat că lucrurile nu sunt atât de simple. Studiile care au observat că persoanele care consumă moderat vin au un risc cardiovascular mai mic nu demonstrează că alcoolul este cel care aduce acest posibil beneficiu.

În schimb, consumul de alcool este asociat cu riscuri pentru sănătate, inclusiv cu un risc crescut de apariție a unor forme de cancer. În cazul femeilor, chiar și cantitățile mici de alcool pot contribui la creșterea riscului de cancer de sân.

Dacă nu bei alcool, nu există un motiv medical să începi să bei ca să-ți protejezi inima. Antioxidanții pot fi obținuți și din struguri, fructe de pădure, legume și nuci, fără riscurile pe care le aduce alcoolul.

5. „Dacă vrei să slăbești, trebuie să nu mănânci carbohidrați”

Pâinea, pastele, cartofii și orezul sunt adesea primele alimente pe care le elimină din meniu persoanele care vor să slăbească. Dar carbohidrații nu sunt, în sine, dușmanii siluetei tale.

Corpul tău îi folosește ca sursă de energie, iar multe dintre alimentele care îi conțin îți oferă și fibre, vitamine sau minerale. Diferența o fac tipul alimentelor, cantitatea pe care o consumi și modul în care le integrezi în dietă.

Fasolea, lintea, năutul, fulgii de ovăz, pâinea integrală, fructele și legumele sunt exemple de alimente care pot face parte dintr-un meniu echilibrat, chiar și atunci când vrei să slăbești.

În schimb, este recomandat să limitezi consumul frecvent de produse bogate în zahăr adăugat și cereale rafinate, mai ales atunci când acestea înlocuiesc alimente mai hrănitoare.

Poți slăbi și fără să elimini complet pâinea sau pastele. Contează numărul de calorii pe care îl consumi în total, porțiile pe care le mănânci și obiceiurile alimentare pe care le ai pe termen lung.

6. „Dacă mănânci sănătos, nu te îngrași”

Nucile, avocado, semințele și uleiul de măsline sunt alimente apreciate pentru valoarea lor nutrițională. Dar asta nu înseamnă că le poți consuma în cantități nelimitate fără să îți afecteze greutatea.

Nucile, de exemplu, îți oferă grăsimi nesaturate, fibre, proteine și minerale, dar au și o densitate calorică mare. O sută de grame de nuci pot conține mai mult de 600 de calorii, în funcție de felul de nuci.

O porție de aproximativ 25-30 de grame poate fi o alegere bună pentru o gustare, în funcție de nevoile alimentare ale fiecărei persoane.

Același lucru este valabil și pentru alte alimente sănătoase. Dacă, în mod constant, mănânci mai multă energie decât consumă corpul tău, poți lua în greutate, indiferent cât de hrănitoare sunt produsele din farfuria ta.

Deci, o alimentație echilibrată înseamnă atât să alegi produse nutritive, cât și să fii atent la cantități.

Bine de știut!

Nu există un aliment care să-ți asigure sănătatea sau unul care, dacă îl mănânci din când în când, să-ți strice o dietă echilibrată. Contează obiceiurile alimentare pe care le ai în general, varietatea lor, porțiile pe care le mănânci și frecvența cu care consumi anumite produse.

Editor: Raluca Toma