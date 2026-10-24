8 alimente care pot calma arsurile la stomac. Ce să mănânci când simți că „te arde” în piept

Bananele, ovăzul și anumite legume pot fi alegeri mai blânde pentru stomac atunci când te confrunți cu arsuri. Totuși, nu există un aliment care să neutralizeze instantaneu aciditatea la toată lumea. Ce contează este să identifici alimentele pe care le tolerezi bine și să faci câteva schimbări simple în rutina zilnică.

Foto: arsuri de stomac

Senzația de arsură în piept după masă, gustul acru din gură sau disconfortul care apare atunci când te întinzi pot fi semne ale refluxului gastroesofagian. Acesta apare atunci când conținutul stomacului urcă în esofag, iritând mucoasa.

Vestea bună este că anumite alegeri alimentare și obiceiuri pot ajuta la reducerea simptomelor. Iată opt alimente pe care merită să le incluzi în meniu dacă te confrunți frecvent cu arsuri la stomac.

1. Bananele – o gustare blândă pentru stomac

Bananele sunt ușor de consumat, au un conținut redus de grăsimi și nu sunt acide în mod obișnuit. Pentru multe persoane, reprezintă o gustare potrivită atunci când stomacul este sensibil.

Cum le poți consuma: mănâncă o banană simplă, adaug-o în terciul de ovăz sau combin-o cu iaurt slab, dacă tolerezi bine produsele lactate.

De reținut: reacțiile diferă de la o persoană la alta, așa că observă dacă simptomele se ameliorează după ce o consumi.

2. Ovăzul – o alegere bună pentru micul dejun

Terciul de ovăz poate fi o alternativă potrivită la micul dejun, mai ales dacă mesele foarte grase îți provoacă reflux. Ovăzul conține fibre, care contribuie la funcționarea normală a digestiei.

Truc practic: prepară ovăzul cu apă sau cu lapte cu un conținut redus de grăsimi, dacă îl tolerezi, și adaugă câteva felii de banană. Evită să îl încarci cu multă ciocolată, frișcă sau alte ingrediente bogate în grăsimi dacă observi că îți agravează simptomele.

3. Pepenele galben – o gustare răcoritoare

Pepenele galben este un fruct cu aciditate relativ scăzută și un conținut ridicat de apă. Poate fi o alternativă la citrice pentru persoanele care observă că portocalele, lămâile sau grepfrutul le declanșează arsurile.

Cum îl consumi: încearcă o porție mică, simplă, între mese. Nu există însă garanția că va calma o criză de reflux, iar toleranța individuală rămâne importantă.

4. Cartofii – mai ales preparați simplu

Cartofii fierți sau copți, fără mult ulei, unt ori sosuri grele, pot face parte dintr-o masă mai ușor de tolerat. În schimb, cartofii prăjiți și preparatele foarte grase pot agrava refluxul la unele persoane.

Truc practic: alege cartofi copți cu puțin ulei de măsline și servește-i alături de legume și o sursă slabă de proteine, precum peștele sau carnea de pui.

5. Legumele verzi – broccoli, fasole verde și dovlecel

Legumele sunt utile într-o alimentație echilibrată, iar variantele gătite simplu pot fi mai ușor de tolerat decât preparatele cu mult ulei, condimente iuți sau sosuri grele.

Broccoli, fasolea verde și dovlecelul pot fi opțiuni bune pentru prânz sau cină. Totuși, broccoli poate provoca gaze și balonare unor persoane, ceea ce poate accentua disconfortul abdominal.

Cum le prepari: încearcă legume la abur, fierte sau coapte, cu puțin ulei și condimente blânde.

6. Orezul – o garnitură simplă, ușor de combinat

Orezul simplu, fiert, este o opțiune practică atunci când vrei să eviți mesele grele. Nu tratează refluxul și nu neutralizează în mod garantat acidul gastric, dar poate face parte dintr-o masă cu puține grăsimi.

Idee pentru prânz: orez fiert cu dovlecel și piept de pui la cuptor. Încearcă să eviți sosurile foarte grase sau picante dacă știi că îți provoacă arsuri.

7. Migdalele – bune în cantități moderate

Migdalele conțin fibre, proteine și grăsimi nesaturate. Unele persoane le tolerează bine ca gustare, însă nu există dovezi solide că migdalele ar neutraliza acidul gastric sau ar opri imediat arsurile.

Pentru că sunt bogate în grăsimi, o cantitate mare poate agrava simptomele la persoanele sensibile.

Cum le consumi: încearcă o porție mică, de exemplu câteva migdale simple, și observă cum reacționează organismul.

8. Pepenele verde – o alternativă la fructele acide

Pepenele verde are un conținut ridicat de apă și este mai puțin acid decât multe citrice. Poate fi o gustare potrivită dacă portocalele, lămâile sau alte fructe acide îți provoacă disconfort.

Începe cu o porție moderată. Cantitățile mari de alimente, chiar și cele bine tolerate în general, pot accentua senzația de prea-plin și refluxul.

Ce alte trucuri pot reduce arsurile la stomac?

Alimentele reprezintă doar o parte a soluției. Câteva obiceiuri pot conta la fel de mult:

Mănâncă porții mai mici. Mesele foarte abundente pot favoriza refluxul.

Nu te întinde imediat după masă. Încearcă să lași aproximativ trei ore între cină și culcare.

Identifică alimentele care îți declanșează simptomele. Cafeaua, alcoolul, ciocolata, menta, roșiile, citricele, alimentele picante și preparatele grase pot fi factori declanșatori pentru unele persoane, dar nu pentru toată lumea.

Ridică partea superioară a patului dacă ai arsuri în timpul nopții. O pernă suplimentară obișnuită nu oferă întotdeauna același efect ca ridicarea capătului patului.

Evită hainele foarte strâmte în zona abdomenului, mai ales după masă.

Dacă arsurile apar frecvent, persistă, te trezesc noaptea sau ai nevoie des de medicamente pentru a le controla, discută cu un medic. Dificultățile la înghițire, vărsăturile persistente ori scăderea inexplicabilă în greutate necesită evaluare medicală.

Durerea toracică nouă sau intensă, mai ales dacă este însoțită de dificultăți de respirație, transpirații ori durere care iradiază spre braț sau maxilar, poate indica o urgență și nu trebuie pusă automat pe seama refluxului.