 8 alimente care pot calma arsurile la stomac. Ce să mănânci când simți că „te arde” în piept
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

8 alimente care pot calma arsurile la stomac. Ce să mănânci când simți că „te arde” în piept

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bananele, ovăzul și anumite legume pot fi alegeri mai blânde pentru stomac atunci când te confrunți cu arsuri. Totuși, nu există un aliment care să neutralizeze instantaneu aciditatea la toată lumea. Ce contează este să identifici alimentele pe care le tolerezi bine și să faci câteva schimbări simple în rutina zilnică.

image
Foto: arsuri de stomac

Senzația de arsură în piept după masă, gustul acru din gură sau disconfortul care apare atunci când te întinzi pot fi semne ale refluxului gastroesofagian. Acesta apare atunci când conținutul stomacului urcă în esofag, iritând mucoasa.

Vestea bună este că anumite alegeri alimentare și obiceiuri pot ajuta la reducerea simptomelor. Iată opt alimente pe care merită să le incluzi în meniu dacă te confrunți frecvent cu arsuri la stomac.

1. Bananele – o gustare blândă pentru stomac

Bananele sunt ușor de consumat, au un conținut redus de grăsimi și nu sunt acide în mod obișnuit. Pentru multe persoane, reprezintă o gustare potrivită atunci când stomacul este sensibil.

Cum le poți consuma: mănâncă o banană simplă, adaug-o în terciul de ovăz sau combin-o cu iaurt slab, dacă tolerezi bine produsele lactate.

De reținut: reacțiile diferă de la o persoană la alta, așa că observă dacă simptomele se ameliorează după ce o consumi.

2. Ovăzul – o alegere bună pentru micul dejun

Terciul de ovăz poate fi o alternativă potrivită la micul dejun, mai ales dacă mesele foarte grase îți provoacă reflux. Ovăzul conține fibre, care contribuie la funcționarea normală a digestiei.

Truc practic: prepară ovăzul cu apă sau cu lapte cu un conținut redus de grăsimi, dacă îl tolerezi, și adaugă câteva felii de banană. Evită să îl încarci cu multă ciocolată, frișcă sau alte ingrediente bogate în grăsimi dacă observi că îți agravează simptomele.

3. Pepenele galben – o gustare răcoritoare

Pepenele galben este un fruct cu aciditate relativ scăzută și un conținut ridicat de apă. Poate fi o alternativă la citrice pentru persoanele care observă că portocalele, lămâile sau grepfrutul le declanșează arsurile.

Cum îl consumi: încearcă o porție mică, simplă, între mese. Nu există însă garanția că va calma o criză de reflux, iar toleranța individuală rămâne importantă.

4. Cartofii – mai ales preparați simplu

Cartofii fierți sau copți, fără mult ulei, unt ori sosuri grele, pot face parte dintr-o masă mai ușor de tolerat. În schimb, cartofii prăjiți și preparatele foarte grase pot agrava refluxul la unele persoane.

Truc practic: alege cartofi copți cu puțin ulei de măsline și servește-i alături de legume și o sursă slabă de proteine, precum peștele sau carnea de pui.

5. Legumele verzi – broccoli, fasole verde și dovlecel

Legumele sunt utile într-o alimentație echilibrată, iar variantele gătite simplu pot fi mai ușor de tolerat decât preparatele cu mult ulei, condimente iuți sau sosuri grele.

Broccoli, fasolea verde și dovlecelul pot fi opțiuni bune pentru prânz sau cină. Totuși, broccoli poate provoca gaze și balonare unor persoane, ceea ce poate accentua disconfortul abdominal.

Cum le prepari: încearcă legume la abur, fierte sau coapte, cu puțin ulei și condimente blânde.

6. Orezul – o garnitură simplă, ușor de combinat

Orezul simplu, fiert, este o opțiune practică atunci când vrei să eviți mesele grele. Nu tratează refluxul și nu neutralizează în mod garantat acidul gastric, dar poate face parte dintr-o masă cu puține grăsimi.

Idee pentru prânz: orez fiert cu dovlecel și piept de pui la cuptor. Încearcă să eviți sosurile foarte grase sau picante dacă știi că îți provoacă arsuri.

7. Migdalele – bune în cantități moderate

Migdalele conțin fibre, proteine și grăsimi nesaturate. Unele persoane le tolerează bine ca gustare, însă nu există dovezi solide că migdalele ar neutraliza acidul gastric sau ar opri imediat arsurile.

Pentru că sunt bogate în grăsimi, o cantitate mare poate agrava simptomele la persoanele sensibile.

Cum le consumi: încearcă o porție mică, de exemplu câteva migdale simple, și observă cum reacționează organismul.

8. Pepenele verde – o alternativă la fructele acide

Pepenele verde are un conținut ridicat de apă și este mai puțin acid decât multe citrice. Poate fi o gustare potrivită dacă portocalele, lămâile sau alte fructe acide îți provoacă disconfort.

Începe cu o porție moderată. Cantitățile mari de alimente, chiar și cele bine tolerate în general, pot accentua senzația de prea-plin și refluxul.

Ce alte trucuri pot reduce arsurile la stomac?

Alimentele reprezintă doar o parte a soluției. Câteva obiceiuri pot conta la fel de mult:

  • Mănâncă porții mai mici. Mesele foarte abundente pot favoriza refluxul.
  • Nu te întinde imediat după masă. Încearcă să lași aproximativ trei ore între cină și culcare.
  • Identifică alimentele care îți declanșează simptomele. Cafeaua, alcoolul, ciocolata, menta, roșiile, citricele, alimentele picante și preparatele grase pot fi factori declanșatori pentru unele persoane, dar nu pentru toată lumea.
  • Ridică partea superioară a patului dacă ai arsuri în timpul nopții. O pernă suplimentară obișnuită nu oferă întotdeauna același efect ca ridicarea capătului patului.
  • Evită hainele foarte strâmte în zona abdomenului, mai ales după masă.

Dacă arsurile apar frecvent, persistă, te trezesc noaptea sau ai nevoie des de medicamente pentru a le controla, discută cu un medic. Dificultățile la înghițire, vărsăturile persistente ori scăderea inexplicabilă în greutate necesită evaluare medicală.

Durerea toracică nouă sau intensă, mai ales dacă este însoțită de dificultăți de respirație, transpirații ori durere care iradiază spre braț sau maxilar, poate indica o urgență și nu trebuie pusă automat pe seama refluxului.

22 OCTOMBRIE DR Magda Duma, P Neamt, genetica senologie jpg
„Genele nu ne scriu singure destinul.” Cum îţi pot influenţa longevitatea informaţiile date de un test genetic adevarul.ro

Ghid de cumpărături

marina voica jpg
Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital Vedete românești
banner pompilia stoian jpg
#Exclusiv Click!
De ce Pompilia Stoian, solista cu chip de păpușă, a fost interzisă la radio în comunism? În ce țară trăiește acum Vedete românești
image
„Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan adevarul.ro
image
Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali” adevarul.ro

Parteneri

image
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă www.fanatik.ro
image
Românii care vor plăti impozit pe casă de 5 ori mai mare din 2027 observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Când va ninge în România. Temperaturile scad sub normal în noiembrie, potrivit prognozei ANM playtech.ro
image
Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!” www.fanatik.ro
image
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
gene lungi naturale jpg
Îți tai genele ca să crească mai lungi? Avertismentul medicilor despre acest truc Sănătate!
stres bruxism webp
Cum se manifestă tulburarea obsesiv-compulsivă. Modalitatea prin care poate fi tratată Specialiști
cartofi copti cu rozmarin jpeg
Cartofii răciți, mai buni pentru organism decât cei fierbinți? Ce spun specialiștii că se întâmplă cu glicemia dacă nu îi consumi calzi Sănătate!
shutterstock 2589911453 jpg
10 afecțiuni care ar putea semnala risc de Alzheimer cu ani înainte de diagnostic Sănătate!
autism jpg
Cum se manifestă sindromul Asperger la copii Ce te doare?
shutterstock 1896615571 jpg
Ce să mănânci, zilnic, pentru a-ți menține colesterolul la un nivel sănătos Prevenție și tratament
apa cu ghimbir jpg
Cum poţi folosi ghimbirul dacă ai migrene Remedii naturiste
shutterstock 2572847925 jpg
Ce legătură este între administrarea de multivitamine și pofta de mâncare? Ce te doare?
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net