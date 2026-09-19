Semifredo cu pepene galben este perfect pentru un final răcoritor al mesei.

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Ingrediente

miez de pepene galben și miez de pepene verde

450 g iaurt grecesc 10%

4 albușuri

100 g zahăr

fistic tăiat grosier, pentru decor

căpșune tăiate și afine, pentru servit

100 ml suc de pepene galben

Mod de preparare

Mixezi bine, într-un vas, albușurile cu zahărul, apoi așezi compoziția pe baie de aburi. Amesteci bine până când se încălzește, aproximativ 3-4 minute. O dai deoparte de pe foc, așezi vasul în apă rece și mixezi până când bezeaua devine fermă.

Separat, mixezi iaurtul și, cu o spatulă, încorporezi bezeaua în el. Tapetezi o tavă de chec cu hârtie de copt, torni jumătate din compoziție, așezi afine, mai păstrezi din ele și pentru decor, apoi torni restul de amestec. Îl netezești și dai semifreddo-ul la frigider peste noapte.

Îl scoți din tavă și îl servești alături de pepene galben și verde, decorat cu căpșune tăiate, afine, stropit cu suc de pepene galben și presărat cu fistic.