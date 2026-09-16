Pepene verde cu iaurt și fructe
Pepenele verde cu iaurt și fructe este un desert răcoritor de vară.
Ingrediente
1 felie de pepene verde, tăiată în dreptunghiuri
1 iaurt mic grecesc
1 mână de căpșuni
1 mână de afine
1 mână de cireșe
zeama de la o jumătate de limetă
1-2 lingurițe miere
frunze de mentă, pentru decor
Mod de preparare
Așezi feliile de pepene pe platoul de servire, pui pe ele câte o linguriță de iaurt, apoi așezi deasupra fiecărei felii căpșune, afine și cireșe.
Stropești cu zeamă de limetă și cu miere. Le decorezi cu frunze de mentă și le dai la rece înainte de a servi.