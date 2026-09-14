 Secretul celebrei limonade braziliene. Ingredientul neașteptat care îi schimbă complet gustul
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Secretul celebrei limonade braziliene. Ingredientul neașteptat care îi schimbă complet gustul

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Limonada este una dintre băuturile care, cel puțin la prima vedere, pare a fi banal de simplă. Însă, chiar și o rețetă atât de populară poate fi transformată complet, dacă știm cum. Iar dacă ne dorim să savurăm o băutură cu totul specială, putem încerca faimoasa limonadă braziliană!

Limonada braziliană este ușor de pregătit
Limonada braziliană este ușor de pregătit Foto: IStock

Dacă vrem să savurăm un gust tropical, care ne va face să ne simțim ca și în vacanță în Brazilia, această băutură este alegerea perfectă! Limonada braziliană a devenit deja virală în mediul online, mai ales pe TikTok, unde nenumărați creatori de conținut încearcă să o pregătească.

Ironia face ca limonada braziliană să poarte un cu totul alt nume în țara de origine. Mai precis, această băutură este cunoscută în Brazilia ca „limonada Suíça”, adică „limonada elvețiană”. Numele băuturii ar veni de la faptul că în ea se găsește lapte condensat, iar, în Brazilia, acest produs a fost popularizat de compania elvețiană Nestlé în secolul XX.

De ce ingrediente este nevoie

Potrivit allrecipes.com, această limonadă este foarte ușor de pregătit. Practic, tot ce trebuie să facem este să luăm câteva lămâi verzi și să le spălăm bine. Mai departe, se taie capetele lămâilor, care vor trebui apoi tăiate în felii mai groase.

Pasul următor este să punem feliile de lămâi verzi într-un blender, cu tot cu coajă. Alături de ele trebuie să punem lapte condensat, gheață și zahăr. Practic, acestea sunt singurele ingrediente de care vom avea nevoie.

Cum se pregătește limonada braziliană

După ce ingredientele s-au transformat într-un amestec cât mai omogen, totul va trebui strecurat cu atenție într-un pahar cu un cub de gheață. Pentru a savura cât mai mult gustul acestei băuturi, este important ca ea să fie servită cât mai rece cu putință.

Această rețetă este deja faimoasă printre internauți, care apreciază contrastul dintre gustul dulce și cel ușor amărui din limonadă. În plus, nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple pentru a pregăti această băutură.

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