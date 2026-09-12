 Sărățele fragede cu telemea, susan și mac. Rețetă simplă pentru gustarea care dispare prima de pe masă
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Sărățele fragede cu telemea, susan și mac. Rețetă simplă pentru gustarea care dispare prima de pe masă

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O rețetă rapidă de sărățele de casă, crocante la exterior și moi la interior, preparate din aluat fraged cu unt, telemea și smântână, se poate realiza din doar câteva ingrediente.

Sărățele cu susan simple și rapide
Sărățele cu susan simple și rapide Foto: Pexels

Fie că sunt pregătite pentru o zi de sărbătoare sau doar pentru o gustare rapidă între mese, sărățelele făcute în casă rămân alegerea ideală. Această rețetă mizează pe textura fragedă obținută din unt rece și telemea rasă, completată de savoarea semințelor de susan și mac. Aluatul se lucrează ușor, nu necesită dospire și garantează bastonașe rumene care dispar instantaneu din farfurie.

Ingrediente necesare (pentru circa 25 de bucăți)

Pentru aluat:

  • 240 g făină
  • 170 g telemea (dată pe răzătoare)
  • 110 g unt rece (tăiat cuburi)
  • 70 g smântână
  • 1 ou întreg

Pentru uns și decor:

  • 1 gălbenuș amestecat cu 1 lingură de lapte
  • Semințe de susan și mac (după gust)

Mod de preparare pas cu pas

Într-un bol încăpător se adaugă făina, telemeaua rasă fin, untul rece tăiat cubulețe, smântâna și oul. Ingredientele se frământă rapid, doar până când aluatul devine compact, omogen și bine legat.

Bila de aluat se învelește într-o folie alimentară și se dă la frigider timp de 20–30 de minute. Acest repaus la rece este esențial pentru întărirea untului, asigurând o întindere fără cusur și o tăiere curată a fâșiilor.

După răcire, aluatul se întinde cu sucitorul într-o foaie cu grosimea de 6–7 mm. Cu o rodelă sau un cuțit bine ascuțit, foaia se porționează în bastonașe egale, având circa 7–8 cm lungime și 1–1,5 cm lățime.

Fâșiile se așază pe o tavă pregătită cu hârtie de copt, se ung uniform cu amestecul de gălbenuș și lapte, apoi se presară deasupra susanul și macul. Tava merge în cuptorul preîncălzit la 180°C, pe funcția de coacere clasică, timp de 18–22 de minute, până când sărățelele prind o culoare rumenă și apetisantă. Se lasă să se răcorească puțin înainte de a fi așezate pe platou, potrivit Cosânzele gătesc.

Sursa Facebook

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