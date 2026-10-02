 Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei. Cum se prepară rulourile cu scorțișoară
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei. Cum se prepară rulourile cu scorțișoară

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Odată cu venirea toamnei revin în tendințe mai multe deserturi specifice anotimpului. Printre acestea se numără și faimoasele „cinnamon rolls”, care cuceresc internetul imediat ce prima frunză aurie cade.

Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei
Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei Foto: Shutterstock

Cum se face aluatul pentru cinnamon rolls

Pentru ca rulourile cu scorțișoară să fie moi, aerate și elastice, aluatul trebuie să fie bine hidratat și frământat suficient. Se folosește drojdie activă, lapte călduț, unt topit și un amestec de zahăr și ou, care conferă structură și frăgezime.

Aluatul trebuie să fie ușor lipicios la început, dar devine elastic după frământare. Secretul este să nu adaugi prea multă făină, altfel rulourile vor ieși dense.

Făina se încorporează treptat, doar cât să se formeze un aluat ușor lipicios, care devine elastic după câteva minute de frământare. Este important ca aluatul să nu fie încărcat cu prea multă făină, pentru că rulourile vor deveni dense și vor pierde din consistență.

În această etapă, răbdarea face diferența: un aluat bine frământat, suplu și omogen va produce cinnamon rolls care se desfac în straturi moi și aromate.

Dospirea și coacerea, pașii esențiali

Dospirea este momentul în care aluatul capătă viață. Prima dospire trebuie să dureze până când volumul se dublează, iar textura devine aerată. După ce aluatul este întins și acoperit cu unt, zahăr brun și scorțișoară, se rulează strâns și se taie în felii egale. Acestea se așază în tavă, lăsând suficient spațiu între ele pentru a crește din nou.

A doua dospire este la fel de importantă ca prima, deoarece permite straturilor să se relaxeze și să se formeze interiorul caracteristic al rulourilor. Coacerea se face la o temperatură moderată, astfel încât zahărul brun să se caramelizeze, iar untul să pătrundă în straturi fără ca exteriorul să se ardă.

Rulourile trebuie scoase din cuptor când sunt aurii, cu margini ușor rumenite, dar încă moi la atingere. Dacă sunt coapte prea mult, vor pierde din finețea specifică desertului.

Cum se prepară crema pentru rulourile cu scorțișoară

Glazura clasică pentru cinnamon rolls este o cremă catifelată care se întinde peste rulourile calde, transformând desertul într-o combinație perfectă de texturi. Crema de brânză se amestecă cu unt moale, zahăr pudră și vanilie până când se obține o consistență fină, ușor lucioasă. Este important ca ingredientele să fie la temperatura camerei, pentru ca glazura să se omogenizeze fără cocoloașe.

Crema se aplică imediat după coacere, când rulourile sunt încă calde, astfel încât să pătrundă ușor printre straturi și să se topească parțial. Rezultatul este o glazură care nu doar acoperă desertul, ci îl completează, oferindu-i un gust dulce, echilibrat și o textură cremoasă.

Pentru o aromă mai intensă, se poate adăuga puțină coajă de lămâie sau un strop de esență de vanilie, care aduc un plus de prospețime.

Ghid de cumpărături

Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani Vedete internaționale
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă de 2.680 mp! La București, proiectul a fost sacrificat pentru parcări. Video www.fanatik.ro
image
Chirurgul Adrian Cacovean păcălește bolnavii de cancer să renunțe la chimioterapie. Le dă în schimb o ciupercă observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori playtech.ro
image
„Belești stelele, CNN! Antena are naționala, dar și-a dat cel mai mare autogol!” Daniel Șendre, opinie dură după ce Pro TV a fost înjurat la o petrecere a rivalilor www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
supa crema de spanac si broccoli jpg
Cum transformi spanacul și broccoli într-o supă cremă delicioasă Rețete cu legume
panna cotta cu jeleu de prune jpg
Panna cotta cu prune, un desert elegant și ușor de pregătit Deserturi
pere cu sos caramel jpg
Pere cu sos caramel, un desert simplu și irezistibil Deserturi
mihaela bilic facebook jpg
„E ceva ce merită gustat”. Tartă cu ulei de măsline, rețeta neobișnuită care i-a dat bătăi de cap nutriționistului Mihaela Bilic Rețete
ceapa murata jpg
Cum să faci ceapă murată crocantă și aromată Rețete
prajitura cu pere si ciocolata jpg
Cum prepari prăjitura cu ciocolată și pere Deserturi
sos de merisoare jpg
Sos de merișoare făcut în casă. Rețeta simplă pentru un gust dulce-acrișor perfect Rețete
salata aperitiv jpg
Cum faci o salată aperitiv delicioasă cu ton, avocado și ouă Mâncăruri rapide
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net