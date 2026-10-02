Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei. Cum se prepară rulourile cu scorțișoară

Odată cu venirea toamnei revin în tendințe mai multe deserturi specifice anotimpului. Printre acestea se numără și faimoasele „cinnamon rolls”, care cuceresc internetul imediat ce prima frunză aurie cade.

Cinnamon rolls, desertul vedetă al toamnei Foto: Shutterstock

Cum se face aluatul pentru cinnamon rolls

Pentru ca rulourile cu scorțișoară să fie moi, aerate și elastice, aluatul trebuie să fie bine hidratat și frământat suficient. Se folosește drojdie activă, lapte călduț, unt topit și un amestec de zahăr și ou, care conferă structură și frăgezime.

Aluatul trebuie să fie ușor lipicios la început, dar devine elastic după frământare. Secretul este să nu adaugi prea multă făină, altfel rulourile vor ieși dense.

Făina se încorporează treptat, doar cât să se formeze un aluat ușor lipicios, care devine elastic după câteva minute de frământare. Este important ca aluatul să nu fie încărcat cu prea multă făină, pentru că rulourile vor deveni dense și vor pierde din consistență.

În această etapă, răbdarea face diferența: un aluat bine frământat, suplu și omogen va produce cinnamon rolls care se desfac în straturi moi și aromate.

Dospirea și coacerea, pașii esențiali

Dospirea este momentul în care aluatul capătă viață. Prima dospire trebuie să dureze până când volumul se dublează, iar textura devine aerată. După ce aluatul este întins și acoperit cu unt, zahăr brun și scorțișoară, se rulează strâns și se taie în felii egale. Acestea se așază în tavă, lăsând suficient spațiu între ele pentru a crește din nou.

A doua dospire este la fel de importantă ca prima, deoarece permite straturilor să se relaxeze și să se formeze interiorul caracteristic al rulourilor. Coacerea se face la o temperatură moderată, astfel încât zahărul brun să se caramelizeze, iar untul să pătrundă în straturi fără ca exteriorul să se ardă.

Rulourile trebuie scoase din cuptor când sunt aurii, cu margini ușor rumenite, dar încă moi la atingere. Dacă sunt coapte prea mult, vor pierde din finețea specifică desertului.

Cum se prepară crema pentru rulourile cu scorțișoară

Glazura clasică pentru cinnamon rolls este o cremă catifelată care se întinde peste rulourile calde, transformând desertul într-o combinație perfectă de texturi. Crema de brânză se amestecă cu unt moale, zahăr pudră și vanilie până când se obține o consistență fină, ușor lucioasă. Este important ca ingredientele să fie la temperatura camerei, pentru ca glazura să se omogenizeze fără cocoloașe.

Crema se aplică imediat după coacere, când rulourile sunt încă calde, astfel încât să pătrundă ușor printre straturi și să se topească parțial. Rezultatul este o glazură care nu doar acoperă desertul, ci îl completează, oferindu-i un gust dulce, echilibrat și o textură cremoasă.

Pentru o aromă mai intensă, se poate adăuga puțină coajă de lămâie sau un strop de esență de vanilie, care aduc un plus de prospețime.