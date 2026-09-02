 Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când bei ceai verde cu scorțișoară?
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Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când bei ceai verde cu scorțișoară?

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Există unele dovezi care susțin rolul ceaiului verde și al scorțișoarei în controlul glicemiei.

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Foto: Shutterstock

„Ceaiul verde conține catechine care pot influența modul în care organismul tău procesează glucoza. Deși unele cercetări sugerează că ceaiul verde poate îmbunătăți într-o mică măsură glicemia pe nemâncate, majoritatea dovezilor provin din studii realizate cu extracte de ceai verde, nu cu ceai preparat prin infuzare”, a explicat pentru Verywell  dr. Sarah Alsing din California. „Cercetările asupra ceaiului preparat nu au demonstrat în mod constant îmbunătățiri ale glicemiei, ale sensibilității la insulină sau ale hemoglobinei glicozilate A1C.”

Și scorțișoara a fost asociată cu îmbunătățirea glicemiei, dar nu se știe dacă efectele sale sunt valabile pentru toată lumea sau doar pentru persoanele care au afecțiuni metabolice.

„Scorțișoara îți poate îmbunătăți glicemia prin creșterea sensibilității la insulină, ajutând zahărul să pătrundă în celule, unde este folosit pentru producerea energiei”, a spus dr. Alsing. „Majoritatea cercetărilor asupra scorțișoarei au inclus persoane cu diabet. Există și unele studii realizate pe adulți sănătoși, dar acestea au fost de mici dimensiuni, iar rezultatele sunt neconcludente.”

Nu există însă cercetări care să arate că asocierea ceaiului verde cu scorțișoara produce un efect deosebit.

„Deși dovezile științifice susțin existența unor efecte ale fiecărui ingredient administrat separat, în dozele folosite în studii, ele nu justifică așteptarea unui efect semnificativ asupra glicemiei de la cantitățile foarte mici pe care majoritatea oamenilor le adaugă într-o ceașcă de ceai. Acesta este aspectul care se pierde în această tendință”, a declarat pentru Verywell dr. Cassandra Padula Burke, MFS, RDN, dietetician autorizat și proprietara Catalyst Nutrition and Performance.

Alte beneficii potențiale pentru sănătate

„Atât ceaiul verde, cât și scorțișoara conțin compuși antioxidanți, așa că asocierea lor îți poate oferi unele beneficii generale antioxidante și antiinflamatoare”, a declarat pentru Verywell dr. Lauren Manaker, dietetician din Carolina de Sud.

Ceaiul verde a fost asociat și cu sănătatea cardiovasculară și metabolică, în timp ce scorțișoara a fost studiată pentru posibilele sale efecte asupra grăsimilor din sânge și tensiunii arteriale, a adăugat Manaker.

„Cu toate acestea, aș avea grijă să nu-i exagerez beneficiile. Este doar o băutură, nu un remediu universal, iar cele mai importante efecte asupra sănătății tale vor depinde de alimentația generală, somn, stres, mișcare și de modul în care gestionezi eventuale afecțiuni precum prediabetul sau diabetul.”

Combinația de ceai verde și scorțișoară poate fi deosebit de benefică atunci când o folosești pentru a înlocui anumite băuturi, a explicat dr.Alsing.

„Dacă îți începi de obicei ziua cu o cafea în care adaugi zahăr și frișcă sau lapte pentru cafea, înlocuirea ei cu ceai verde neîndulcit și scorțișoară este o alegere mult mai sănătoasă”, a spus ea.

Când ar trebui să eviți această băutură

Dacă devii agitat în urma consumului de cofeină, ar trebui să bei ceai verde cu prudență.

„Ceaiul verde conține cofeină, așa că s-ar putea să nu fie potrivit pentru tine dacă ești sensibil la cofeină, ai predispoziție la reflux, suferi de anxietate sau îl bei târziu în cursul zilei”, a explicat dr. Manaker.

Este important să fii atent și la tipul de scorțișoară pe care îl alegi din magazin.

„Cel mai important aspect nutrițional de care trebuie să ții cont este tipul și cantitatea de scorțișoară”, a spus Manaker. „Scorțișoara Cassia, varianta întâlnită cel mai frecvent în magazine, conține cumarină, o substanță care îți poate afecta ficatul dacă o consumi regulat în cantități mari. Scorțișoara de Ceylon conține mai puțină cumarină și este, în general, alegerea mai sigură pentru consum frecvent.”

În cele din urmă, asigură-te că nu consumi prea multă scorțișoară, deoarece aceasta poate fi deosebit de riscantă dacă urmezi anumite tratamente.

„Dacă iei medicamente pentru diabet sau insulină, folosirea regulată a scorțișoarei în cantități similare celor din suplimente îți poate crește riscul ca glicemia să scadă prea mult”, a avertizat Manaker.

Sursa: Very Well

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