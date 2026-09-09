Secretul celor mai pufoase rulouri cu scorțișoară și cremă fină de vanilie. Desertul care cucerește orice pofticios

Aroma inconfundabilă de scorțișoară, aluatul dospit impecabil și glazura catifelată din cremă de brânză transformă aceste rulouri într-un desert spectaculos pentru zilele răcoroase. Un mic secret de coacere, adăugarea smântânii lichide înainte de cuptor, le oferă o textură extrem de fragedă.

Rețetă de cinnamon rolls Foto: Pexels

Odată cu venirea toamnei, bucătăria devine sanctuarul aromelor calde și reconfortante. Printre cele mai îndrăgite delicii ale sezonului se numără clasicele rulouri cu scorțișoară, reinterpretate într-o formulă aerată, bogată și scăldată într-un sos dens de vanilie. Ușor de pregătit pas cu pas, rețeta garantează un preparat pufos care umple întreaga casă de un miros divin și adună imediat familia în jurul mesei.

Ingrediente

Pentru aluat:

500 g de făină 000

7 g de drojdie uscată

3 gălbenușuri

250 ml de lapte

70 g de unt topit

60 g de zahăr

un vârf de linguriță de sare

Pentru umplutură:

100 g de unt

200 g de zahăr brun

o lingură de scorțișoară

vanilie

Pentru cremă:

80 g de zahăr pudră

300 g de cremă de brânză

un bețișor de vanilie

Extra: 150 g de smântână lichidă

Trucul pentru un miez incredibil de fraged: coacerea în două trepte și glazura catifelată

După ce a crescut, aluatul se întinde cu grijă pe o suprafață unsă cu puțin ulei, iar stratul aromat de unt și scorțișoară se distribuie uniform pe toată suprafața, înainte de a fi rulat strâns.

Bucățile se porționează cu un cuțit bine ascuțit sau cu ață curată de bucătărie și se așază într-o tavă unsă cu unt, păstrând o mică distanță între ele. Se acoperă din nou și se lasă la odihnit încă 30 de minute.

Secretul care face diferența constă în turnarea a 150 de grame de smântână lichidă direct peste rulouri chiar înainte de a intra la cuptor, potrivit Cosânzele Gătesc.

Coacerea se realizează în două etape: primele 15 minute la 180 de grade, cu ventilație, pe grătarul din mijloc, urmate de alte 10-12 minute pe grătarul de jos, pe funcție clasică.

La final, rulourile fierbinți se desăvârșesc cu o cremă mătăsoasă preparată din 300 de grame de cremă de brânză, 80 de grame de zahăr pudră și miezul aromat al unei păstăi de vanilie.

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