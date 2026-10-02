 Cum transformi spanacul și broccoli într-o supă cremă delicioasă
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Cum transformi spanacul și broccoli într-o supă cremă delicioasă

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Spanacul și broccoli se combină perfect într-o supă cremă fină și gustoasă, ușor de pregătit. O rețetă simplă pentru zilele în care îți dorești o masă caldă, ușoară și plină de savoare.

supa crema de spanac si broccoli jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

300 g spanac proaspăt

2 căței de usturoi

200 g buchețele de broccoli

1 cartof mediu

150 g mazăre (proaspătă sau congelată)

1 ceapă

700 ml supă de legume sau apă caldă

2 linguri ulei de măsline

1 lingură smântână lichidă sau iaurt grecesc

sare

piper proaspăt măcinat

1-2 ardei iuți verzi, tăiați rondele, pentru decor

mărar proaspăt, pentru decor

ulei de măsline, pentru servit

Mod de preparare

Speli bine spanacul, broccoli și mazărea, apoi le lași la scurs. Cureți ceapa, usturoiul și cartoful. Toci ceapa mărunt, tai cartoful cuburi, iar usturoiul îl tai felii subțiri.

Pui uleiul de măsline într-o oală, adaugi ceapa și o călești 4-5 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul și amesteci încă un minut.

Pui cartoful în oală, torni supa de legume sau apa caldă și adaugi puțină sare. Lași să fiarbă 12-15 minute. Adaugi broccoli și mazărea și mai fierbi 5 minute. Pui spanacul în oală și îl lași să fiarbă doar 2-3 minute, cât să se înmoaie și să își păstreze culoarea verde intensă.

Pasezi totul cu blenderul vertical până obții o supă fină, densă și cremoasă. Dacă este prea groasă, mai adaugi puțină apă caldă.

Potrivești gustul de sare și piper. Pentru o textură mai bogată, amesteci o lingură de smântână lichidă sau iaurt grecesc.

Torni supa cremă în boluri, faci un fir de ulei de măsline deasupra, presari rondelele de ardei iute și mărarul proaspăt. Servești caldă, cu pâine prăjită sau crutoane.

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