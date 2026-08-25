 Cel mai subestimat instrument de gătit se află deja în bucătăria ta. Puțini știu cât de util este
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Cel mai subestimat instrument de gătit se află deja în bucătăria ta. Puțini știu cât de util este

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Într-o perioadă în care bucătăriile sunt pline de aparate moderne, de la air fryer și cuptoare speciale pentru pizza până la aparate de gătit sous vide, o funcție clasică a cuptorului pare să fie tot mai puțin folosită: grill-ul sau broilerul.

Cuptor
Cuptor Foto: Shutterstock

Deși mulți o ignoră sau o folosesc doar ocazional, această funcție poate fi extrem de utilă. Grill-ul gătește cu ajutorul unei surse intense de căldură venite de sus, ceea ce permite rumenirea rapidă a alimentelor, formarea unei cruste crocante și caramelizarea anumitor preparate, potrivit seriouseats.com.

Este o soluție potrivită mai ales atunci când nu vrei să ții cuptorul pornit timp îndelungat. În multe situații, preparatele pot fi gata în doar câteva minute, însă există o regulă importantă: alimentele trebuie supravegheate cu atenție.

Cum funcționează, de fapt, grill-ul cuptorului

Grill-ul poate fi comparat cu un grătar montat invers în interiorul cuptorului. Spre deosebire de coacerea sau frigerea clasică, unde căldura acționează în principal din partea inferioară sau circulă în jurul preparatului, grill-ul folosește o sursă de căldură directă, poziționată deasupra alimentelor.

Astfel, mâncarea poate fi rumenită, prăjită la suprafață sau chiar ușor caramelizată într-un timp foarte scurt, de multe ori între cinci și zece minute, uneori chiar mai repede.

În funcție de modelul cuptorului, temperatura poate ajunge în jurul valorilor de 260-288 de grade Celsius. Unele aparate oferă și o setare mai redusă, însă multe funcționează direct la o temperatură ridicată.

În cazul cuptoarelor care au elementul de încălzire în partea superioară, tava trebuie poziționată la aproximativ 12-15 centimetri de sursa de căldură. O distanță prea mică poate duce la arderea rapidă a alimentelor, în timp ce o poziționare ceva mai joasă oferă mai mult control asupra procesului.

Există și modele mai vechi, prevăzute cu un compartiment separat pentru grill, situat sub cuptor. În acest caz, alimentele sunt introduse direct în sertarul destinat acestei funcții.

Ce trebuie să eviți atunci când folosești această funcție

Grill-ul poate fi foarte eficient, însă căldura intensă impune și câteva măsuri de precauție. În primul rând, trebuie folosite doar recipiente și ustensile rezistente la temperaturi foarte ridicate.

Hârtia de copt, vasele din sticlă, tigăile cu mânere din plastic sau recipientele antiaderente nu sunt potrivite pentru această funcție. Materialele se pot deforma, topi, sparge sau chiar lua foc.

Cele mai sigure variante sunt tăvile metalice cu margini, tigăile din fontă sau vasele special concepute pentru grill.

De asemenea, alimentele nu trebuie înghesuite în tavă. Pentru ca acestea să se rumenească uniform, este important să existe spațiu între bucăți. Dacă sunt așezate prea aproape unele de altele, se pot găti mai degrabă în abur decât să se rumenească.

Poate cea mai importantă regulă este să nu pleci din bucătărie. Preparatele se pot transforma din perfect rumenite în arse într-un interval foarte scurt. Este recomandat ca mâncarea să fie verificată frecvent, chiar și la fiecare două minute.

Fripturi, pește și legume, gata într-un timp record

Grill-ul poate fi folosit pentru o varietate mare de preparate. Friptura, de exemplu, poate fi condimentată și așezată pe un grătar montat deasupra unei tăvi. În funcție de grosimea cărnii, aceasta poate fi gătită timp de aproximativ trei până la cinci minute pe fiecare parte.

Funcția este utilă și pentru reîncălzirea mâncării. Bucăți de friptură, legume coapte, chiftele sau alte preparate pot fi așezate într-un singur strat și lăsate sub grill pentru unul-două minute pe fiecare parte. Un strop de ulei de măsline, sos sau puțină brânză poate ajuta la păstrarea gustului și texturii.

Preparatele cu multă brânză sunt, de asemenea, potrivite pentru această metodă. Macaroanele cu brânză, lasagna sau alte mâncăruri care au nevoie de o crustă aurie pot fi introduse sub grill timp de unul până la trei minute, până când suprafața devine rumenă și începe să facă bule.

Și legumele care nu s-au rumenit suficient în cuptor pot fi salvate. Acestea trebuie întinse într-un singur strat, stropite cu puțin ulei și lăsate sub grill aproximativ trei-șase minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Peștele este o altă variantă rapidă. Somonul sau codul pot căpăta margini crocante, o glazură caramelizată și un interior fraged în mai puțin de zece minute.

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