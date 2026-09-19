Orașul din România unde o locuință nouă se închiriază cu doar 15 lei. Apartamentele vechi, afectate de cutremure

Au trecut deja aproape patru ani de la cutremurele puternice care au lăsat mai multe familii din Aninoasa fără case. Acum, oamenii se pregătesc deja să se mute în locuințe noi, iar cinci blocuri deja au fost construite pentru familiile evacuate din fostele colonii. În plus, autoritățile spun că primele trei imobile sunt deja aproape gata.

Oamenii au locuit în containere Foto: captură observatornews.ro

Procesul de mutare ar urma să înceapă chiar din luna octombrie, iar oamenii așteaptă cu sufletul la gură să se mute în noile lor locuințe. Deja au trecut aproape patru ani de la cutremurele puternice care au zguduit localitatea din județul Hunedoara, iar acum, chiriile de aici au ajuns la valori aproape modeste.

Trei dintre cele cinci blocuri sunt aproape gata, iar cei care se vor muta în noile locuințe vor avea de plătit o chirie modică, de aproximativ 15-20 de lei în fiecare lună.

„Locuinţe sociale care se vor repartiza cu prioritate cetăţenilor care locuiesc în locuinţele afectate de cutremure”, a spus Nicolae Dunca, primarul oraşului Aninoasa, conform observatornews.ro.

Investiția ajunge la 9 milioane de euro

În total, investiția ajunge la aproximativ nouă milioane de euro iar banii au venit de la Guvernul României. Nu mai puțin de 58 de persoane au fost evacuate din casele afectate de cutremure, iar în ultimii patru ani au locuit în containere.

Condițiile au fost dificile, dar Primăria a fost cea care a suportat costurile pentru utilități. În total, cheltuielile au ajuns la aproximativ un milion de euro, de-a lungul ultimilor ani.

Aninoasa a fost afectată de cutremure puternice în 2023

Acum, după ani în care oamenii au trebuit să îndure veri caniculare și ierni extrem de reci în timp ce locuiau în containere, oamenii de-abia așteaptă să se întoarcă în locuințele lor. În urma cutremurelor din februarie 2023, multe dintre casele vechi de peste un secol din Aninoasa nu au mai fost îndeajuns de sigure pentru a locui în ele. Cu toate acestea, unii oameni nu au dorit să plece din casele afectate.

„Nu am vrut să mă duc acolo. Totuşi e casa cumpărată şi am zis că stau în ea, până îmi dă repartiţie să mă mut la bloc. Am făcut cerere. Dacă mi-ar da cumva la etajul 1 ar fi minunat”, a spus un localnic.