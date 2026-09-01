Rețetă simplă și rapidă: ruloadă de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză

Cosânzenele au pregătit o rețetă de rulada de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză. Este unul dintre acele aperitive care se pregătesc rapid, arată spectaculos și sunt pe placul tuturor. Ușoară, răcoritoare și versatilă, poate fi servită la prânz, la cină sau ca gustare la o masă festivă.

Rețetă ruladă de dovlecei Foto: Captură TikTok Cosânzenele gătesc

Ingredientele necesare

2 dovlecei

3 ouă

3 linguri cu vârf de făină

4 linguri de parmezan

1 linguriță de praf de usturoi

mărar proaspăt

sare și piper

șuncă (sau orice altă carne feliată)

cremă de brânză

Mod de preparare

Dovleceii se spală și se dau pe răzătoarea mare, apoi se presară cu puțină sare și se lasă deoparte aproximativ cinci minute. În acest timp, își vor lăsa zeama, pe care este important să o stoarcem foarte bine. Pulpa bine scursă se pune într-un bol curat, unde se amestecă cu ouăle, mărarul tocat și ingredientele uscate: făina, parmezanul, praful de usturoi, sarea și piperul.

Compoziția se întinde uniform într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează pentru a obține o foaie frumoasă. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C pentru 15–20 de minute, până când baza de dovlecei capătă o culoare aurie și o textură fermă. După coacere, se lasă câteva minute la răcit.

Când foaia este călduță, se unge cu un strat subțire de cremă de brânză, apoi se așază feliile de șuncă sau de carne aleasă. Se rulează strâns, cu grijă, pentru a evita ruperea, și se lasă la rece înainte de servire.

Rezultatul: o ruladă savuroasă, ușoară și foarte aspectuoasă, perfectă pentru orice moment al zilei. Se feliază frumos, se servește rece și este genul de preparat care dispare rapid de pe platou.

Trucuri pentru o ruladă perfectă

Stoarcerea dovleceilor este esențială pentru reușita rețetei: dacă rămâne prea multă apă în compoziție, foaia se va rupe la rulare. Poți folosi un prosop curat sau tifon pentru a elimina complet lichidul. Pentru o foaie mai elastică și mai ușor de manevrat, adaugă o linguriță de ulei în compoziție — va lega mai bine ingredientele și va preveni uscarea excesivă.

Crema de brânză trebuie să fie moale, lăsată câteva minute la temperatura camerei, astfel încât să se întindă uniform, fără să rupă foaia. La fel de importantă este și șunca: alege felii subțiri, flexibile, de bună calitate, care se așază ușor și nu creează denivelări.

Pentru un plus de prospețime, poți integra în ruladă legume tăiate foarte fin, precum ardei sau castraveți, care aduc culoare și textură. Dacă vrei un gust mai intens, înlocuiește parmezanul cu pecorino sau adaugă puțin cașcaval ras în compoziție — aroma va fi mai bogată, iar foaia mai consistentă.

După rulare, lasă preparatul la frigider cel puțin o oră. Acest timp de repaus ajută crema de brânză să se fixeze și foaia să capete fermitate, astfel încât feliile să iasă perfecte. La tăiere, folosește un cuțit bine ascuțit, pentru a obține secțiuni curate, fără să strivești compoziția.