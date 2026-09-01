 Rețetă simplă și rapidă: ruloadă de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Rețetă simplă și rapidă: ruloadă de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cosânzenele au pregătit o rețetă de rulada de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză. Este unul dintre acele aperitive care se pregătesc rapid, arată spectaculos și sunt pe placul tuturor. Ușoară, răcoritoare și versatilă, poate fi servită la prânz, la cină sau ca gustare la o masă festivă.

Rețetă ruladă de dovlecei
Rețetă ruladă de dovlecei Foto: Captură TikTok Cosânzenele gătesc

Ingredientele necesare

  • 2 dovlecei
  • 3 ouă
  • 3 linguri cu vârf de făină
  • 4 linguri de parmezan
  • 1 linguriță de praf de usturoi
  • mărar proaspăt
  • sare și piper
  • șuncă (sau orice altă carne feliată)
  • cremă de brânză

Mod de preparare

Dovleceii se spală și se dau pe răzătoarea mare, apoi se presară cu puțină sare și se lasă deoparte aproximativ cinci minute. În acest timp, își vor lăsa zeama, pe care este important să o stoarcem foarte bine. Pulpa bine scursă se pune într-un bol curat, unde se amestecă cu ouăle, mărarul tocat și ingredientele uscate: făina, parmezanul, praful de usturoi, sarea și piperul.

Compoziția se întinde uniform într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează pentru a obține o foaie frumoasă. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C pentru 15–20 de minute, până când baza de dovlecei capătă o culoare aurie și o textură fermă. După coacere, se lasă câteva minute la răcit.

Când foaia este călduță, se unge cu un strat subțire de cremă de brânză, apoi se așază feliile de șuncă sau de carne aleasă. Se rulează strâns, cu grijă, pentru a evita ruperea, și se lasă la rece înainte de servire.

Rezultatul: o ruladă savuroasă, ușoară și foarte aspectuoasă, perfectă pentru orice moment al zilei. Se feliază frumos, se servește rece și este genul de preparat care dispare rapid de pe platou.

Trucuri pentru o ruladă perfectă

Stoarcerea dovleceilor este esențială pentru reușita rețetei: dacă rămâne prea multă apă în compoziție, foaia se va rupe la rulare. Poți folosi un prosop curat sau tifon pentru a elimina complet lichidul. Pentru o foaie mai elastică și mai ușor de manevrat, adaugă o linguriță de ulei în compoziție — va lega mai bine ingredientele și va preveni uscarea excesivă.

Crema de brânză trebuie să fie moale, lăsată câteva minute la temperatura camerei, astfel încât să se întindă uniform, fără să rupă foaia. La fel de importantă este și șunca: alege felii subțiri, flexibile, de bună calitate, care se așază ușor și nu creează denivelări.

Pentru un plus de prospețime, poți integra în ruladă legume tăiate foarte fin, precum ardei sau castraveți, care aduc culoare și textură. Dacă vrei un gust mai intens, înlocuiește parmezanul cu pecorino sau adaugă puțin cașcaval ras în compoziție — aroma va fi mai bogată, iar foaia mai consistentă.

După rulare, lasă preparatul la frigider cel puțin o oră. Acest timp de repaus ajută crema de brânză să se fixeze și foaia să capete fermitate, astfel încât feliile să iasă perfecte. La tăiere, folosește un cuțit bine ascuțit, pentru a obține secțiuni curate, fără să strivești compoziția.

Ghid de cumpărături

simona stabilita in japonia jpg
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe” Fapt divers
horoscop zodie norocoasa png
Cele două zodii care vor scăpa de un mare necaz. Acești nativi primesc ajutorul divinității Horoscop
image
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!” www.fanatik.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026 observatornews.ro
image
Noul rege al Norvegiei, Haakon, a depus jurământul în absența reginei Mette-Marit. Lângă tron a avut-o pe fiica lui, prințesa Ingrid www.antena3.ro
image
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Pierdere imensă pentru Teodora Stoica! Fiica lui Mihai Stoica e cu inima frântă: „Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele” as.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști? playtech.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni www.fanatik.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici va avea un copil www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce riscă „idioții” care fac baie în canalele Veneției historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra historia.ro
salata de ardei copti cu fasole jpg
Salată de ardei copți cu fasole Rețete cu legume
pepene galben la gratar jpg
Pepene galben la grătar Deserturi
Alivanca jpg
Prăjitura lui Ion Creangă încă se face în Moldova. Secretul său și cât plătești astăzi pentru o felie Rețete
image png
Budinca cu banane pe care mama lui Dolly Parton o pregătea familiei. Rețeta care continuă să fie folosită până în prezent Rețete
Cheesecake raw vegan jpg
Cheesecake raw vegan cu zmeură Deserturi
image png
Cheesecake cu ciocolată albă. Rețeta care este gata în mai puțin de 10 minute Rețete
orez cu ardei gras si legume jpg
Orez cu ardei gras și legume Rețete cu legume
deseert cu vanilie si banane jpg
Desert cu vanilie și banane Deserturi
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net